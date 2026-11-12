Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus statului român ar fi uriaș, zeci de milioane de euro din afaceri cu motorină. Printre cei duși la audieri este și fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, care și-a dat demisia cu 24 de ore înainte de percheziții.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins dimineață pe platforma Oil terminal. Este una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și, totodată, obiectiv strategic.

Perchezițiile au avut loc după ce anul trecut DIICOT s-a sesizat din oficiu privind suspiciuni că două firme importă pe ascuns petrol rusesc aflat sub sancțiuni europene.

Gabriel Daraban, directorul comercial al Oil Terminal, funcție din care și-a dat demisia chiar miercuri, a fost printre primii suspecți aduși la audieri la sediul central al DIICOT.

Anchetatorii bănuiesc că persoane cu funcții de conducere din companie împreună cu inspectori vamali ar fi permis scoaterea de produse petroliere din depozitele de stocare și vânzarea lor fără să plătească taxele prevăzute de lege.

Astfel plata unor taxe de peste 245 de milioane de lei a fost amânată, iar întârzierile ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de lei.

Procurorii investighează o presupusă rețea constituită în jurul a două companii exportatoare, din Elveția și Malta. Există suspiciunea că acestea ar fi folosit documente de origine și de transport falsificate pentru a aduce petrol și produse petroliere rusești în România, ocolind sancțiunile europene.

Corespondent Pro TV: „Procurorii verifică dacă prin acest terminal au fost introduse în țară produse petroliere cu documente care ar fi ascuns proveniența lor reală. În dosar apare și compania elvețiană Euronova Energies, unul dintre cei mai importanți clienți ai companiei de la Constanța. În 2024 firma elvețiană a generat 8,1 la sută din cifra de afaceri a operatorului portuar”.

Adrian Dorogan, analist de informații specializat în sancțiunile împotriva Rusiei, a explicat pentru „România, te iubesc!” legăturile Euronova cu Rusia.

Adrian Dorogan, analist de informații: „Da, Euronova Energies este o companie elvețiană deținută în prezent de Ștefan Iovanovici și 2 cetățeni elvețieni. Are domenii de activitate, transportul, depozitare, comercializare de petrol și produse. O companie care tranzacționează cantități importante. A câștigat licitații pentru cote de petrol de la compania rusă de stat”.

Potrivit DIICOT, până acum ancheta nu a stabilit că motorina scoasă ilegal din Oil Terminal ar fi rusească. Suspecții ar fi folosit însă mai multe firme, unele aflate în insolvență, pentru a vinde mii de tone de combustibil fără să achite la timp taxele datorate statului.

Gabriel Daraban este acuzat, potrivit documentelor procurorilor DIICOT, că a permis eliberarea din antrepozitul vamal al unei firme interpuse aproape 67.000 tone de motorină prin 138 de declarații vamale de import.

Prin acest mecanism statul ar fi fost prejudiciat de încă 33 de milioane de lei.

Ancheta este complexă și sunt vizați inclusiv funcționari bancari care i-ar fi ajutat pe membrii grupării să obțină ilegal fonduri - peste 41 de milioane de lei sub forma a 12 credite IMM Invest și IMM Invest plus. La audieri au fost aduse peste 40 persoane, printre care șeful Vămii Constanța, șeful inspecției fiscale Anaf Bacău, și mai mulți inspectori vamali.