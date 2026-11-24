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„Propunerea noastră este să gândim o abordare dinamică, în sensul în care numărul consumatorilor vulnerabili şi sărăcia energetică să scadă. Propunerea noastră este să scadă cu 50% în zece ani, faţă de momentul de faţă, pentru că doar să venim cu scheme de sprijin în fiecare an nu cred că este suficient. Cred că trebuie să îi ajutăm astăzi, dar mâine să-i aducem din zona de sărăcie energetică în zona de viaţă normală", a susţinut acesta, conform Agerpres.

Şeful de la Energie a precizat că a fost trimis la Ministerul Muncii un pachet de măsuri care cuprinde mai multe etape, prima fiind prelungirea în acest sezon de iarnă a schemei pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili.

„Partea legată de consumatorii vulnerabili se găseşte la Ministerul Muncii. Noi, încă din prima săptămână a venirii mele aici, am trimis la Ministerul Muncii un pachet de măsuri, aşa cum îl vedem noi, un pachet care să aibă mai multe etape. O primă etapă ia în considerare o prelungire a schemei existente, dar, în acelaşi timp, pe perioada primelor nouă luni din anul 2027, să se instituie această schemă care să ia în considerare mai multe elemente decât strict venitul pe care îl are în momentul de faţă un consumator, iar această schemă să ducă la identificarea exactă a consumatorilor vulnerabili şi a sumei care, într-adevăr, să îi satisfacă. În momentul de faţă, au rămas elementele să fie definitivate la nivelul Ministerului Muncii. Propunerea noastră a fost, repet, de a continua, pe termen scurt, schema existentă, cu mărirea venitului sau mărirea ecartului de venit de la care să se aplice şi, respectiv, introducerea noii scheme pe care noi am propus-o, de aşa natură încât, începând cu iarna următoare, să fie identificaţi acei consumatori vulnerabili care merită şi să se vină cu acele sume care sunt concrete şi necesare pentru ei (...)", a spus Chisăliţă.

Acesta a adăugat că valoarea actuală a sprijinului pentru energie, de 50 de lei, poate acoperi nevoile multor consumatori.

Ministrul Energiei: În prezent, există „undeva la opt scheme de sprijin” pentru consumatorii vulnerabili

„Practic, am propus ca să existe o indexare a creşterii nivelului, plecând de la modul în care inflaţia a evoluat în această perioadă. În ceea ce priveşte valoarea la momentul de faţă, noi considerăm că 50 de lei este o valoare care, pe prima parte a termenului, adică până la momentul în care venim cu o nouă schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori", a susţinut oficialul.

Potrivit sursei citate, schema de ajutor propusă de ministerul de resort va ţine cont de o serie de criterii, printre care nivelul veniturilor, precum şi de problemele legate de geometria, mărimea casei, eficienţa casei, problemele de natură medicală sau de accesul efectiv la energie al consumatorilor vulnerabili.

„Am identificat, în momentul de faţă, undeva la opt scheme de sprijin care există prin diverse acte normative, prin diverse instituţii, prin diverse modalităţi şi care se adresează consumatorului vulnerabil, aspect care face ca, în unele situaţii, sumele care sunt alocate pentru unii consumatori să fie mai mari, pentru alţii să fie mai mici. Considerăm că schema pe care am propus-o poate să vină cu o abordare unică şi echitabilă la nivelul tuturor consumatorilor, ţinând seama, în primul şi în primul rând, de nivelul veniturilor, de costul energiei în raport cu veniturile pe care le au, de problemele legate de geometria, mărimea casei, eficienţa casei, problemele de natură medicală, problemele legate de accesul efectiv la energie al acestor consumatori. Toate acestea le-am gândit într-un indicator compus, indicator care poate să dea efectiv care este necesarul, care este suma care, într-adevăr, să-i ajute pe consumatori", a explicat ministrul.