Pericolul nu a trecut: vestul și nord-vestul țării rămân sub avertizări de inundații până mâine.

Ploile torențiale au făcut să crească rapid debitul pârâului Frumușaua, care străbate orașul Baia Mare. Oamenii au început să sune după ajutor încă din timpul nopții, când au văzut că încep să le fie inundate subsolurile și garajele.

Bărbat: „M-am trezit la ora 02:30 să bag la centrală, pe ăsta, foc, și am auzit apa mare pe drum. Când m-am uitat, era mai în sus podul înfundat. Am desfundat, am desfundat și am venit până în capăt, până în jur de 04:00.”

Femeie: „Uitați, acolo mi-o pus saci, că de acolo o ieșit din pârâu și o trecut. Uitați-vă cât e de înalt! Și mi-o venit după casă. Deja mi-o fost, dacă vă uitați acolo, că-i... minune și circ acolo după casă, până sus la fundație.”

Astăzi, localnicii și-au continuat munca pentru a curăța și mâlul lăsat în urmă.

Femeie: „Păi, e dezastru ce ai în curte. Pe aici e un tractor, o remorcă de mizerie. Cine o curăță? Noi, cu lopata.”

Cei care stau în cartierele inundate spun că gunoaiele aruncate la voia întâmplării ar fi blocat cursul apei.

Bărbat: „În mod normal, Frumușaua e un râu care ar trebui să curgă în matca lui, dar el iese din matcă pentru că se înfundă podurile din cauza mizeriilor și atunci apa iese afară.”

Adriana Santa, purtătoare de cuvânt ISU Maramureș: „În total, 30 de pompieri, cu nouă autospeciale și nouă motopompe din dotare, au intervenit pentru îndepărtarea aluviunilor scurse de pe versanți și evacuarea apei din curți, subsoluri și de pe străzile inundate.”

Meteorologii spun că în următoarele zile vremea va fi și mai capricioasă, cu modificări rapide.

Narcis Maier, șef prognoză stația meteo Cluj, meteorolog: „Vor fi multe schimbări de la o zi la alta. Astăzi vom avea precipitații în partea de sud-vest a țării și în zonele de munte. De mâine schimbăm registrul. Vor începe intensificări de vânt. La început vor fi zonele de munte, unde vom avea viteze ale vântului la rafală de peste 70–80 km/h, iar pe creste, peste 120 km/h. Încet-încet, cam toată țara va intra în incidența unui fenomen sau a unor intensificări de vânt destul de susținute.”

Autoritățile le recomandă localnicilor să curețe șanțurile și rigolele din fața gospodăriilor și să fie pregătiți pentru noi episoade de vreme rea.