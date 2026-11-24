Tânărul era la volanul unui camion când a văzut incendiul care mistuia o casă de lângă șosea, în comuna Borlești. A forțat intrarea în locuință și l-a scos mai întâi pe proprietar. Apoi și pe soția acestuia, imobilizată la pat.

Cozmin Moldoveanu, salvator: „Am început să dau cu pumnul în ea până s-a deschis și am văzut un bătrân care se balansa stânga-dreapta. Am intrat la bătrân, l-am adus către geam cât am putut și, după ce l-am adus către geam, l-am tras. L-am dus către poartă și mi-a zis că soția lui e în casă și să o aduc, că este lângă o butelie de gaz.”

În timpul intervenției, a fost ghidat prin telefon de un operator de la 112.

Ovidiu Onea, ISU Neamț: „Cu mine în telefon a mers, a bătut în geamuri, chiar dacă auzea cum bate foarte puternic.”

Între timp, au ajuns și pompierii, care au reușit să stingă vâlvătaia.

Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamț: „Incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei anexe, dar și la nivelul acoperișului locuinței aflate în imediata apropiere.”

Și bătrâna, și salvatorul ei s-au intoxicat cu fum și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cozmin Moldoveanu, salvator: „Nu am simțit deloc pericolul. A fost o directivă de a merge doar înainte și a salva o viață. Nu m-am gândit la rău sau la bine, doar știam că trebuie să aduc omul acela înapoi.

Reporter: Ai face din nou asta?

Cozmin Moldoveanu, salvator: „Bineînțeles, în urmă cu șapte ani am făcut același lucru, tot în Roznov, la o femeie și un copil cu handicap.”

Pompierii din Piatra Neamț l-au felicitat pe salvator.

Generalul Ciprian Mitrea, comandant ISU Neamț: „Mulțumim mult încă o dată și sper să fii inspirație și pentru alți cetățeni și mai ales tineri. Chiar eram curios să îți văd vârsta. E un gest nobil.”

Soția i-a fost alături la momentul emoționant.

Elena Moldoveanu, soția salvatorului: „Eu sunt foarte mândră de el și întotdeauna îl încurajez să facă fapte bune. Și acasă este un soț extraordinar, mă ajută cu orice. De când îl avem pe cel mic, nu știu ce înseamnă greul.”

Reporter: L-ai certat că s-a expus la risc?

Elena Moldoveanu, soția salvatorului: „Nu. L-am felicitat și m-am gândit că acolo putea să fie cineva cunoscut nouă.”

Pompierii chiar i-au sugerat tânărului să urmeze o carieră militară.