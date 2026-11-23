Astfel, activități precum stabilirea unor obiective stricte pentru sport, monitorizarea permanentă a somnului, tensiunii, glicemiei sau organizarea fiecărui minut liber ajung să transforme până și relaxarea într-o muncă suplimentară.

La nivel global, opt din 10 oameni urmează o rutină pentru îmbunătățirea stării de bine, arată o analiză făcută de Accenture, o companie globală de cercetare de piață, pe un eșantion de 28.000 de persoane din 26 de țări. Totuși, mai mult de jumătate dintre aceștia consideră epuizant ritmul pe care tot ei și l-au impus și vor să găsească un echilibru.

Fată: „Eu mă uit pe telefon la numărul caloriilor arse și la pașii făcuți. Aveam o aplicație, dacă puneai degetul pe cameră, îți monitoriza pulsul și sănătatea inimii. Ai activitățile care îți umplu timpul, nu apuci și atunci stai să te gândești: «Nu am făcut». Și zici: «Hai să ies acum, la 12 noaptea, să fac o tură pe aici, să-mi fac pașii».”

Reporter: „Te stresează?”

Fată: „Uneori, da.”

Fată: „Țin cont și de calorii și de macronutrienți, de proteine.”

Reporter: „Le calculezi în fiecare zi?”

Fată: „Uneori devine obositor.”

Tendința se vede și în limbajul folosit pe internet. Termenul „maxxing”, adică optimizarea la maximum, a început să fie atribuit tot mai multor activități din viața de zi cu zi. Folosirea acestor expresii în mediul online a crescut cu 270% într-un singur an, mai arată datele cercetării.

Corespondent Știrile PRO TV: „Una dintre expresiile populare este «sleepmaxxing», adică încercarea de a obține odihna perfectă. Pentru asta, oamenii își monitorizează orele de somn, temperatura din cameră, iar uneori își construiesc un adevărat ritual înainte de culcare. Și aspectul fizic este la fel de important. „Looksmaxxing” înseamnă să faci tot ce poți pentru a arăta cât mai bine. De la o rutină complexă de îngrijire a tenului până la schimbări în alimentație și antrenamente cu planuri stricte de urmat. Până și banii au propriul termen: „moneymaxxing”. Practic, nici bugetul personal nu mai poate funcționa fără un plan de optimizare, în care fiecare cheltuială este urmărită, iar investițiile atent analizate. Nu în ultimul rând, „auramaxxing” înseamnă să lucrezi la tine și la imaginea ta, astfel încât să pari cât mai încrezător, mai productiv și să lași o impresie bună în societate.”

Adrian Dan, sociolog: „Cam odată la 10 ani ni se întâmplă să ne dăm seama că suntem prea stresați de la binele pe care ni-l dorim și atunci încercăm să fim mai relaxați. Autopresiunea pe care o punem, în sensul de a fi, pe de o parte, perfecționiști, pe de altă parte, în competiție cu noi înșine și, pe de altă parte, în competiție cu alții, ne face, practic, să pierdem beneficiul stării la care lucrăm.”

Analiza mai arată că printre tendințele care prind tot mai mult contur se numără și interesul pentru conținutul autentic, creat de oameni, nu de IA.