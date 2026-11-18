DNSC avertizează că escrocii invocă tentative de fraudă, furturi de date sau activări neautorizate de semnături electronice și folosesc identități, coduri de angajat și parole false pentru a câștiga încrederea victimelor.

„Victima este contactată de o persoană care pretinde că reprezintă un operator de telefonie mobilă şi invocă prelungirea contractului sau actualizarea datelor. Sunt solicitate informaţii personale şi coduri primite prin SMS, asociate unor presupuse cereri de activare a unei semnături electronice. La scurt timp, victima primeşte un al doilea apel, de la o persoană care se prezintă în mod fals drept reprezentant DNSC”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, potrivit Agerpres.

Cum încearcă escrocii să câștige încrederea victimelor

„Aceasta susţine că a fost identificată o tentativă de fraudă, un furt de date sau o activare neautorizată a unei semnături electronice. Pentru a câştiga încrederea victimei, atacatorii folosesc nume complete, presupuse coduri de angajat sau numere de legitimaţie şi chiar o «parolă a convorbirii», menită să confirme identitatea unui viitor interlocutor”, se mai arată în postare.

Conversaţia este apoi direcţionată către obţinerea unor informaţii financiare sensibile: băncile la care victima deţine conturi, existenţa unor credite sau economii, soldurile aproximative, veniturile, dar şi date precum CNP-ul, codurile SMS sau fotografii ale actului de identitate.

„DNSC nu solicită prin telefon date bancare, solduri, venituri, coduri de autentificare sau fotografii ale actelor de identitate şi nu monitorizează apelurile sau mesajele utilizatorilor pentru identificarea «activităţii suspecte». Cum vă puteţi proteja? Nu divulgaţi date personale, bancare sau informaţii despre situaţia financiară în urma unor apeluri telefonice nesolicitate. Nu fotografiaţi şi nu transmiteţi copii ale actului de identitate unor persoane necunoscute. Nu instalaţi aplicaţii şi nu accesaţi linkuri la solicitarea unor interlocutori. Întrerupeţi conversaţia şi verificaţi orice presupusă alertă contactând organizaţia prin canalele oficiale de comunicare. Dacă aţi furnizat date sensibile sau suspectaţi că aţi devenit victima unei fraude, contactaţi imediat banca şi sesizaţi autorităţile competente”, se mai precizează în avertismentul Directoratului de Securitate Cibernetică.