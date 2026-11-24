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Pentru cei care vor să evite destinațiile aglomerate și să exploreze locuri mai puțin obișnuite, iată 10 insule africane care merită descoperite.

1. Nosy Be (Madagascar)

Supranumită „Insula Mare”, Nosy Be este cunoscută pentru plajele cu nisip alb, pădurile tropicale și apele bogate în viață marină, notează CNN.

În rezervația Lokobe pot fi întâlniți lemuri, cameleoni și numeroase specii de păsări. Turiștii pot explora pădurea cu ajutorul unui ghid local sau pot face scufundări în Parcul Marin Nosy Tanikely. În octombrie și noiembrie există și posibilitatea de a înota alături de rechinii-balenă care migrează prin zonă.

2. Ilha do Bazaruto (Mozambic)

Parte a unui arhipelag din Oceanul Indian, insula Bazaruto impresionează prin dunele de nisip, plajele întinse și apele limpezi.

Zona face parte din Parcul Național al Arhipelagului Bazaruto și adăpostește o faună marină diversă, inclusiv țestoase marine și dugongi. Vizitatorii pot face scufundări, snorkeling, plimbări cu bărcile tradiționale sau excursii pe dunele de nisip.

3. Lamu (Kenya)

Insula Lamu păstrează cultura swahili și arhitectura tradițională de pe coasta estică a Africii. În orașul cu același nume, bărcile tradiționale cu pânze domină portul, iar străduțele înguste duc spre moschei vechi, un muzeu și o fortăreață istorică.

Turiștii pot vizita și ruinele orașului Takwa, datând din secolul al XV-lea, aflate pe insula vecină Manda. Cele mai frumoase plaje se găsesc în apropierea satului Shela.

4. Fogo (Capul Verde)

Plajele cu nisip negru și peisajele vulcanice fac din Fogo una dintre cele mai neobișnuite insule ale arhipelagului Capului Verde.

Principalul punct de atracție este Pico do Fogo, un vulcan activ cu o înălțime de peste 2.800 de metri, care a erupt de aproximativ 30 de ori începând din secolul al XV-lea. Insula merită vizitată și pentru São Filipe, un oraș cu străzi pietruite și case coloniale portugheze colorate.

5. Réunion (departament francez de peste mări)

Situată în Oceanul Indian, în apropiere de Madagascar și Mauritius, Réunion îmbină peisajele tropicale cu influențele culturale franceze și creole.

Insula are atât plaje cu nisip alb, cât și plaje cu nisip negru, iar interiorul său este dominat de munți vulcanici și trasee de drumeție. În orașul Saint-Denis, turiștii pot descoperi gastronomia franceză, muzica locală și hoteluri elegante pe malul oceanului.

6. Elefantina (Egipt)

Aflată în mijlocul Nilului, în apropiere de orașul Assuan, insula Elefantina oferă o imagine diferită de cea a stațiunilor turistice egiptene.

Aici se găsesc ruinele unor temple antice, un nilometru (construcție antică) folosit în trecut pentru măsurarea nivelului apei și un muzeu dedicat istoriei locale. Vizitatorii se pot relaxa în cafenelele de pe malul râului și pot admira bărcile tradiționale care traversează Nilul.

7. Arhipelagul Bissagos (Guineea-Bissau)

Cele 88 de insule ale arhipelagului Bissagos sunt încă puțin vizitate de turiști, deși se remarcă prin peisaje naturale spectaculoase și o biodiversitate impresionantă.

Mangrovele, pădurile tropicale și zonele mlăștinoase adăpostesc numeroase specii de animale, inclusiv hipopotami care trăiesc în mediul marin. Arhipelagul este rezervație a biosferei UNESCO din 1996 și reprezintă o destinație atractivă mai ales pentru iubitorii de natură și observarea păsărilor.

8. Pemba (Tanzania)

Mai puțin cunoscută decât Zanzibarul, insula Pemba este apreciată pentru plajele sale liniștite și recifele de corali.

Este una dintre destinațiile preferate ale pasionaților de scufundări, datorită numeroaselor locuri unde pot fi explorate grădini de corali și pereți subacvatici. În apele din jurul insulei pot fi observate și balene cu cocoașă, în timpul migrației lor.

9. São Tomé (São Tomé și Príncipe)

Cu păduri tropicale dense, munți vulcanici și foste plantații de cacao, São Tomé este una dintre cele mai izolate și mai puțin aglomerate destinații insulare din Africa.

Parcul Național Obo atrage iubitorii de drumeții și de observarea păsărilor, iar pe plajele izolate din nordul și sudul insulei își depun ouăle țestoasele marine. Peisajul este completat de vechile plantații portugheze de cacao, numite roças.

10. Insula Rubondo (Tanzania)

Situată în lacul Victoria, Rubondo oferă o experiență diferită de vacanțele clasice pe insulele africane: un safari în mijlocul unui lac cu apă dulce.

Insula este o arie naturală protejată, unde trăiesc cimpanzei, elefanți, girafe și numeroase specii de păsări. Vizitatorii pot face excursii pentru observarea animalelor sau pot încerca pescuitul sportiv la biban de Nil.