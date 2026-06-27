Vacanțe în Europa cu familia. Top destinații de vizitat în 2026

Fie că îți dorești aventuri pline de adrenalină alături de adolescenți sau o săptămână relaxantă în compania copiilor mici și a bunicilor, Europa oferă o varietate impresionantă de opțiuni.

În plus, multe dintre aceste destinații pot fi accesibile prin companii aeriene low-cost. Iată în ce destinații să mergi în Europa cu familia în 2026. De ce Europa este ideală pentru vacanțe în familie Europa găzduiește unele dintre cele mai emblematice orașe și obiective turistice din lume. Dacă plănuiești o călătorie în afara țării, este greu să dai greș alegând această destinație. Continentul, bogat din punct de vedere cultural, oferă nenumărate minuni naturale și orașe impresionante, perfecte pentru turismul în familie. În mijlocul peisajelor spectaculoase și al atmosferei prietenoase cu turiștii, poți petrece timp de calitate alături de întreaga familie. Citește și Cele mai spectaculoase destinații din Grecia cu apa de un albastru ireal. Locuri care par din altă lume Cu numeroase parcuri impresionante, peisaje naturale spectaculoase, monumente emblematice, locuri încărcate de istorie și unele dintre cele mai bune destinații de vacanță din lume, Europa îți oferă posibilitatea de a descoperi cele mai frumoase locuri pentru vacanțe în familie și de a trăi una dintre cele mai memorabile experiențe alături de cei dragi, conform sotc. Spania Barcelona Când vine vorba despre cele mai bune destinații de vacanță în familie din Europa, Barcelona este întotdeauna printre primele opțiuni. Și pe bună dreptate. Cu arhitectura sa aparte, piețele pline de viață și numeroasele atracții turistice, Barcelona poate fi destinația ideală pentru următoarea ta vacanță de familie. Dacă ai copii, aceștia se pot bucura de parcuri și de numeroase locuri prietenoase cu cei mici. Atmosfera vibrantă, energică și plină de viață a acestui oraș european îi va face pe toți membrii familiei să se simtă incluși. Barcelona oferă numeroase oportunități de a petrece timp de calitate împreună. În plus, puteți merge la plajă, vă puteți relaxa în Parcul Ciutadella, puteți petrece o zi distractivă în Parcul de Distracții Tibidabo sau puteți vizita CosmoCaixa, Sagrada Família și L’Aquàrium Barcelona. De asemenea, Park Güell este locul perfect pentru o zi petrecută alături de cei mici. Așadar, include Barcelona în următoarea vacanță în Spania pentru o experiență de neuitat. Prietenii, familia și mai ales copiii se vor bucura din plin de această călătorie.

Madrid Unul dintre cele mai populare orașe europene, Madrid oferă mult mai mult decât viață de noapte și distracție pentru adulți. Este una dintre cele mai bune destinații de vacanță în familie din Europa, datorită numeroaselor atracții potrivite pentru toate vârstele. Pe lângă arhitectura impresionantă și clădirile emblematice, părinții și copiii pot descoperi cultura locală, parcurile întinse, lacurile și ospitalitatea spaniolilor. Madrid oferă activități pentru toate bugetele. Dacă vizitezi orașul împreună cu familia, nu rata Parcul El Retiro, Plaza Mayor, Muzeul Prado, Palatul Regal din Madrid, Stadionul Santiago Bernabéu, Parque Warner Madrid, Mercado de San Miguel, Parque de Atracciones, Zoo Aquarium de Madrid, Palacio de Cristal și piața El Rastro.

Franța Cine spune că Parisul este doar pentru cupluri? Deși are reputația de oraș romantic, Parisul oferă numeroase atracții potrivite pentru toate vârstele. Cu arhitectura sa impresionantă, gastronomia franceză și bogatul patrimoniu istoric, capitala Franței are multe de oferit. De la celebrul Turn Eiffel, considerat un obiectiv obligatoriu, până la brutăriile tradiționale franțuzești, o croazieră pe Sena, Muzeul Luvru și Catedrala Notre-Dame, există nenumărate experiențe de care te poți bucura alături de toată familia. O vizită la Disneyland este, de asemenea, de neratat. Pentru părinți, puține lucruri sunt mai frumoase decât surpriza unei zile pline de distracție pentru cei mici. Va fi o experiență memorabilă pentru întreaga familie.

Olanda Amsterdam este un oraș pe care familiile nu ar trebui să îl rateze. Cu o combinație fascinantă de cultură, canale spectaculoase, muzee remarcabile și zone excelente pentru cumpărături, Amsterdam lasă o impresie de durată. Vizitează alături de întreaga familie Amsterdamse Bos, un parc întins unde puteți admira numeroase specii de plante, un lac, puteți închiria ambarcațiuni și puteți descoperi flora și fauna locală. Vondelpark este un alt spațiu verde ideal pentru plimbări în familie. Nu rata nici Tropenmuseum, Muzeul Științei NEMO, Muzeul Van Gogh și Grădina Zoologică Artis. Un loc cu o încărcătură emoțională aparte este Casa Anne Frank, unde poți afla povestea fetiței care s-a ascuns împreună cu familia sa în timpul ocupației naziste. Fiind renumit pentru canalele sale, Amsterdam oferă și plimbări cu barca, perfecte pentru întreaga familie, mai ales în zilele însorite.

Austria Dacă vrei să mergi în vacanță în Europa cu familia, Viena este un oraș care merită văzut măcar o dată. Cu numeroase monumente istorice și atracții culturale, capitala Austriei este ideală mai ales pentru familiile cu copii mici. Viena este accesibilă și foarte prietenoasă cu turiștii. Pe lângă muzeele, parcurile și obiectivele sale cunoscute, orașul oferă multe alte experiențe interesante. Este greu să găsești în Europa un oraș mai potrivit pentru copii. Printre atracțiile recomandate se numără Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Copiilor Zoom, Școala Spaniolă de Echitație, Haus des Meeres, Grădina Zoologică din Viena, Palatul Belvedere, Roata Gigant din Prater, Hofburg, Muzeul Iluziilor și Parcul Prater.

Grecia Insulele Ciclade se numără printre cele mai populare destinații din Grecia dintr-un motiv bine întemeiat – și nu doar spectaculoasele Santorini și Mykonos îi atrag pe călători. Cu temperaturi mai ridicate vara, dar și cu vânturile puternice specifice regiunii (meltemi), Cicladele sunt o alegere excelentă pentru o vacanță cu copiii. Cei mai mulți turiști își încep călătoria în Mykonos sau Paros, cu excepția celor care pornesc din Lavrion, pe continent, aflat la aproximativ o jumătate de oră de aeroportul din Atena. Folegandros este una dintre insulele care te vor cuceri imediat. Deși este mică, are tot ceea ce îți imaginezi atunci când te gândești la o vacanță de familie în Grecia. Mai spre vest se află Milos, insula cu cel mai mare număr de plaje din Ciclade, iar plajele nu sunt niciodată prea multe. Insula vulcanică impresionează prin formațiunile sale stâncoase dramatice și falezele spectaculoase. Întrucât partea centrală a insulei este cunoscută pentru activitatea minieră, o excursie cu barca în jurul coastei și o oprire la Teatrul Roman, locul unde a fost descoperită celebra statuie Venus din Milo, ar trebui să se afle în fruntea listei tale.

Portugalia Portugalia este una dintre cele mai populare destinații din Europa. Cu un amestec fermecător de cultură, peisaje variate și plaje însorite, Portugalia oferă cadrul ideal pentru o vacanță alături de copii. De la orașe istorice precum Lisabona și Porto până la frumoasele plaje din Algarve, vei găsi o multitudine de activități potrivite pentru toate vârstele. Este imposibil, desigur, să mergi în Portugalia fără să descoperi Lisabona, o capitală vibrantă și plină de viață. Străzile sale vechi și pitorești au un farmec aparte. Ele sunt în sine un adevărat muzeu în aer liber, unde te poți pierde ore întregi admirând casele mediteraneene și străduțele înguste și întortocheate.

Cele mai bune orașe europene pentru vacanțe cu familia Roma, Italia Nu este surprinzător că Roma se află în fruntea listei de orașe europene potrivite pentru familii. Este un oraș emblematic unde istoria este prezentă la fiecare pas, dar oferă și multe activități pentru copii. Vizitarea Colosseumului este impresionantă pentru toate vârstele, iar Pantheonul rămâne o capodoperă arhitecturală.

Dubrovnik, Croația Dubrovnik este o destinație spectaculoasă pentru familii, oferind un amestec excelent de istorie, frumusețe litorală și aventură. Plimbarea pe zidurile orașului este o experiență de neuitat, cu priveliști impresionante asupra acoperișurilor roșiatice și a Mării Adriatice. Copiii au fost încântați de explorare, urcat pe ziduri și privit prin ferestrele vechi. Zidurile orașului sunt o adevărată aventură pentru copii. Pentru o altă perspectivă spectaculoasă, puteți urca cu telecabina pe Muntele Srđ. Pe lângă priveliștile impresionante, există și trasee ușoare de drumeție. O experiență de familie foarte apreciată este excursia cu feribotul spre insula Lokrum, o rezervație naturală unde copiii pot vedea păuni sălbatici și chiar se pot fotografia pe un tron din Game of Thrones.

Atena, Grecia Atena este o destinație educațională remarcabilă, unde mii de ani de istorie prind viață pentru copii. Un tur privat al Acropolei și al Partenonului poate transforma poveștile Greciei antice în experiențe captivante pentru toate vârstele. Ghidurile folosesc explicații adaptate copiilor, ceea ce menține interesul ridicat. Muzeul Acropolei este o vizită obligatorie, cu artefacte originale într-un spațiu modern și interactiv.

Sevilla, Spania Sevilla este unul dintre cele mai frumoase orașe din Spania și există multe activități potrivite pentru familie. Orașul este ideal pentru plimbări lungi, iar parcurile oferă exact liniștea și umbra necesare pentru un picnic în familie. Indiferent de destinația pe care o alegi, o vacanță cu întreagă familie necesită planificare în avans, așa că asigură-te că îți rezervi activitățile și tururile pe care vrei să le faci alături de copii.

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