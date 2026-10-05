"Am încheiat consultările organizate de preşedintele României. Am precizat poziţia Partidului Naţional Liberal. Rămânem consecvenţi deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni şi anume că nu vom fi într-o guvernare cu Partidul Social Democrat, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situaţie în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziţie. De asemenea, fiind conştienţi de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce preşedintele României va face nominalizarea premierului vom discuta cât se poate de serios şi vom vedea care sunt posibilităţile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru ţara noastră", a afirmat Bolojan, la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că PNL va face acest lucru fiind conştient, pe de o parte, de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt, care ţin de buna funcţionarea statului.

Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.