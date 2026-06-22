Insula grecească pe care turiștii încă nu au descoperit-o complet. Rivalizează cu Mykonos și Santorini

Stiri Turism
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Paros este una dintre cele mai autentice insule din Ciclade, un loc unde satele albe, apele cristaline și peisajele spectaculoase creează imaginea perfectă a unei vacanțe grecești.

autor
Anca Lupescu

Paros, o insulă de poveste din Marea Egee, este locul perfect pentru vacanța de vară. Paros este una dintre cele mai îndrăgite insule din Ciclade, un loc unde tradițiile grecești se împletesc armonios cu farmecul peisajelor mediteraneene. Cu sate albe pitorești, plaje aurii și o atmosferă relaxată, insula oferă o experiență autentică de vacanță

Dacă îți dorești restaurante pe malul apei cu apusuri spectaculoase, alei din piatră grecească pline de flori roz, dar ai văzut prețurile și aglomerația de pe insule precum Mykonos, Paros este locul ideal pentru tine. De la plaje cu ape turcoaz și nisip fin, peisaje tipic grecești și taverne cu mâncare delicioasă, acest loc ar trebui să se afle pe lista ta pentru o vacanță de vară perfectă.

Istoricul insulei Paros

La fel ca restul Greciei și al insulelor Ciclade, Paros are o istorie îndelungată și bogată, care face ca simpla vizitare a insulei să fie o experiență captivantă pentru cei interesați de Grecia Antică sau, pur și simplu, de istorie.

Paros a fost dintotdeauna un centru comercial și cultural important încă din Antichitate, cunoscut pentru poziția sa strategică, resursele naturale bogate și carierele de marmură (marmura pariană – considerată cea mai bună – provine de aici), precum și pentru câmpiile sale fertile.

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Primele urme de locuire datează din mileniul al III-lea î.Hr., când oamenii au fost atrași de poziția insulei și bogăția resurselor. Paros s-a dezvoltat ca un important centru comercial în perioada arhaică (800–480 î.Hr.), în special datorită marmurei, temă recurentă în istoria insulei, fiind locuită de o comunitate activă de meșteșugari și comercianți.

Insula a fost devastată în timpul războaielor greco-persane (490–479 î.Hr.), deoarece Paros s-a aliat cu perșii. După aceea, a fost forțată să se alăture Ligii de la Delos – o confederație de orașe-stat fondată de Atena, cu scopul de a proteja comerțul și de a lupta împotriva Imperiului Persan. În această perioadă, Paros a rămas un centru prosper de comerț și cultură, fiind renumit în întreaga Europă antică pentru bijuterii, textile și ceramică de înaltă calitate.

Lucrări realizate din marmură pariană în această perioadă includ: Templul lui Zeus din Olympia, o statuie a zeiței Nike, templul lui Apollo din Delos și statuia Apteros Nike (care se află astăzi în Muzeul Luvru).

Paros a făcut parte ulterior din Ducatul Mării Egee, un regat feudal guvernat de nobilul venețian Marco Sanudo, în perioada francă (1204–1537 d.Hr.). Din această epocă se păstrează ruine precum Castelul franc din Parikia și fortul venețian din portul Naoussa.

Pe măsură ce influența altor imperii, în special cea romană, a crescut, Paros a fost integrat în Imperiul Roman și apoi în cel Bizantin. În această perioadă, insula a devenit un important centru creștin, cu numeroase biserici și mănăstiri, printre care Panagia Ekatontapiliani din Parikia, o construcție de referință.

În timpul dominației romane, Paros a devenit o provincie a Imperiului Roman, iar importanța sa strategică și economică a început să scadă, ducând la o stagnare a dezvoltării economice și culturale. Ulterior, insula a intrat în stăpânirea Imperiului Otoman, iar după Revoluția Greacă din 1821, a revenit sub controlul Greciei, unde a rămas până în prezent.

Paros are o importanță semnificativă nu doar în contextul istoriei Greciei, ci și al Europei. Așa că atunci când stai cu un cocktail pe plajă sau privești un apus spectaculos în portul din Naoussa, îți poți imagina cum era viața pe insulă în acele vremuri îndepărtate.

Cum ajungi în Paros 

Insula Paros este aproape de Atena, așa că poți face acest drum în mai multe variante. Poți zbura către Atena - găsești zboruri directe la companii aeriene low cost la prețuri accesibile, inclusiv în lunile de vară. Apoi, va trebui să iei feribotul până în Paros. Găsești feriboturi în porturile Pireu și Rafina.

Dacă vrei, poți alege să mergi cu mașina până în Atena, apoi cu feribotul până în Păros. Din București până în Atena sunt în jur de 14 ore.

Cât costă o vacanță aici

Paros este o insulă cu o istorie bogată, cunoscută pentru plajele sale de clasă mondială, lumea subacvatică spectaculoasă și satele de coastă pitorești. Dacă te gândești să vizitezi această insulă, iată cam câți bani vei cheltui.

Un turist tipic cheltuie în medie 154 EUR pe zi în Paros. Aceasta este media zilnică pentru o vacanță în Paros, bazată pe cheltuielile altor vizitatori, conform budgetyourtrip. Prețuri diferă în funcție de bugetul de călătorie al fiecărui turist și de preferințe. 

Cheltuieli medii pe o zi:

• 77 EUR pentru mese

• 37 EUR pentru transport local

• 106 EUR pentru cazare

O vacanță de o săptămână în Paros pentru două persoane costă, în medie, 2.156 EUR. Asta include cazare, mâncare, transport local și vizite la obiective turistice.

O vacanță de o săptămână în Paros costă, în general, aproximativ 1.078 EUR pentru o persoană și 2.156 EUR pentru două persoane, incluzând cazarea, mesele, transportul local și atracțiile turistice.

În Paros, călătorii cu buget redus cheltuie în medie 66 EUR pe zi, cei cu buget mediu cheltuie aproximativ 154 EUR pe zi, iar turiștii care caută lux cheltuie în jur de 318 EUR pe zi. Aceste estimări sunt calculate pe baza cheltuielilor raportate de turiști anteriori.

În Paros vei găsi opțiuni variate de cazare, de la hoteluri de lux la pensiuni de mijloc sau hosteluri accesibile, așa că poți căuta o cazare în funcție de bugetul tău. Este valabil și pentru restaurante, taverne sau mâncare stradală.

Atracții turistice, activități și obiective de vizitat în Paros

Naoussa

Satul pescăresc Naoussa este perfect și pare desprins dintr-o carte poștală: bărci din lemn legănate în port, caracatițe puse la uscat în soare ca niște ghirlande, bougainvillea care urcă pe zidurile aleilor pietruite, în timp ce vizitatori se plimbă de-a lungul portului luminat de lumânări la apus. Seara este și mai spectaculoasă: luminițe strălucitoare și miros de fructe de mare la grătar în aer.

Portul este spectaculos: bărci mici strânse una lângă alta, cu un fundal de conace venețiene și biserici ortodoxe, iar orașul are unele dintre cele mai pitorești colțuri din Grecia.

Pe scurt, Naoussa este un loc magic și, fără îndoială, cel mai frumos sat din insulele Ciclade – merită timp dedicat.

Naoussa este un oraș incredibil de pitoresc, plin de alei înguste, pietruite, arcade vechi și colțuri fermecătoare.

Centrul vechi e plin de restaurante, baruri, magazine și suveniruri – deși în alte locuri asta poate strica atmosfera, aici funcționează.

Cel mai bine e să explorezi la apus, când soarele colorează orașul în portocaliu intens, iar cocktailurile încep să fie servite. Dacă ești fotograf, dimineața devreme e mai bună pentru a evita aglomerația.

Kastelli

Zidurile portului din Naoussa sunt delimitate de o fortăreață venețiană din secolul XV. Merită o vizită rapidă, fie pentru istorie, fie pentru priveliștea spectaculoasă spre oraș.

A fost construită pentru a proteja orașul de pirați – numele Barbarossa e des întâlnit aici din acest motiv. Zidurile și turnurile oferă o imagine asupra modului de viață de odinioară.

Închiriază un ATV și explorează insula Paros

Este principalul mijloc de transport folosit de turiști pe insulă și o metodă bună de a descoperi plaje ascunse și priveliști spectaculoase. Pentru închiriere, discută cu una dintre numeroasele firme din orașele principale Parikia și Naoussa. Poți negocia, mai ales dacă vrei să închiriezi pentru mai multe zile. Insula nu este foarte mare și poate fi parcursă pe un drum circular într-o singură zi.

Vizitează Antiparos

Antiparos se află la o scurtă călătorie cu feribotul din Paros. Am condus ATV-ul până la punctul de îmbarcare. Feribotul circulă la fiecare câteva ore. Biletul este aproximativ 2 € de persoană, iar transportul unui ATV costă în jur de 6–7 €.

Verifică programul feribotului la casa de bilete din port pentru a ști când să te întorci în Paros. Acest port este diferit de cel unde oprește feribotul din Atena. Feribotul spre Antiparos pleacă din portul Pounda, aflat pe partea de sud-est a insulei Paros.

Petrece o zi pe plajă în Paros sau Antiparos

Deși Paros e o insulă mică, are multe plaje. Acestea sunt presărate de-a lungul coastei. Unele sunt doar fâșii de nisip lângă apă, altele au taverne sau șezlonguri de închiriat. Nu aveam o plajă anume în minte, dar am descoperit unele frumoase pe parcurs. Aveam în minte o imagine dintr-o revistă, dar cele mai spectaculoase plaje sau priveliști se găsesc mai ales pe Antiparos și, mai departe, în Koufonisia (accesibilă doar cu barca).

Fă snorkeling

Ia cu tine echipament de snorkeling sau cumpără ori închiriază de pe insulă și poartă-l cu tine când explorezi. La opririle pe la micile plaje, nu doar că te poți bucura de priveliște, ci și să explorezi sub apă.

Cele mai bune plaje din Paros

Insula Paros, la fel ca vecina Naxos, are unele dintre cele mai bune plaje din Grecia.

În nord și est: golfuri liniștite și baruri relaxate. În sud și vest: întinderi lungi de nisip alb și peisaj mai sălbatic.

Mini Santa Maria

Una dintre cele mai clare și frumoase plaje din Paros – aici s-a filmat și o scenă din serialul One Day.

Se află la 10 minute de Naoussa, într-o zonă de golfuri retrase. Atmosferă relaxată, perfectă pentru o zi întreagă la mare.

Majoritatea zonei este ocupată de șezlonguri (de la 20€), dar există și un loc mic în partea dreaptă unde îți poți întinde prosopul.

Kolymbitheres

Situată într-un peisaj unic, cu stânci ce par de pe Lună, la vest de Naoussa, aici poți înota și să te relaxezi în voie. Sunt și taverne și beach club-uri în zonă. Vino devreme pentru un loc bun.

Faragas

Această plajă se află în sudul sălbatic al insulei. Deși e mai greu de ajuns, merită pentru liniște și apă limpede.

Kalogeros

Înconjurată de faleze roșiatice, Kalogeros este probabil cea mai inedită plajă din Paros.

Sălbatică și neamenajată, e renumită pentru argila naturală – bună pentru exfoliere sau joacă.

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