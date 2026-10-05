Diplomatul are avantajul unui profil neconflictual, care poate fi acceptat de formaţiuni diferite, însă tocmai lipsa unei baze politice proprii poate deveni principala sa vulnerabilitate. „Neconflictual, diplomat, disponibil”, spune Pîrvulescu despre atuurile lui Niculescu, despre care afirmă că are şanse „mai mari decât precedenţii”, scrie News.ro.

Luca Niculescu intră în calcul pentru funcţia de premier într-un moment în care formarea unui nou guvern este legată nu doar de identificarea unei persoane care să poată conduce Executivul, ci şi de găsirea unei formule politice capabile să obţină o susţinere parlamentară suficient de largă.

În cazul lui Luca Niculescu, argumentul central invocat de Pîrvulescu este profilul său public şi diplomatic, diferit de cel al unor politicieni aflaţi deja în centrul confruntărilor dintre partide.

Nominalizarea lui Niculescu, simptomul blocajului politic

Pentru Pîrvulescu, însă, semnificaţia nominalizării depăşeşte profilul personal al diplomatului: „Desemnarea lui Luca Niculescu spune mai mult despre blocajul partidelor decât despre persoana aleasă. Profilul ales arată că nimeni nu mai poate impune un premier al propriei tabere.”

În această interpretare, alegerea unui premier din afara partidelor nu este doar rezultatul căutării unui profil tehnocrat, ci şi consecinţa faptului că partidele nu reuşesc să impună una dintre propriile variante fără să provoace opoziţia celorlalte formaţiuni.

De aici vine şi una dintre caracteristicile esenţiale ale candidaturii lui Niculescu: un om care nu aparţine niciunei tabere poate deveni numele pe care tabere diferite îl pot accepta fără să considere că au cedat în faţa adversarilor politici.

Această poziţie poate facilita negocierea, dar nu garantează şi stabilitatea viitorului Executiv.

Avantajul care poate deveni vulnerabilitate

Pîrvulescu identifică aici şi paradoxul unui premier tehnocrat. Tocmai ceea ce îl face acceptabil pentru partide îi poate limita puterea asupra lor.

„Un om care nu aparţine nimănui devine singurul nume pe care toţi îl pot accepta fără să piardă. Tocmai de aici vine însă slăbiciunea lui.”

Lipsa unei formaţiuni politice în spate înseamnă că premierul nu dispune de mecanismele interne prin care un lider de partid îşi poate disciplina parlamentarii.

„Un premier fără partid nu are cu ce să disciplineze partidele politice şi rămâne la discreţia grupurilor parlamentare la fiecare vot important”, avertizează politologul.

Astfel, candidatura lui Niculescu vine cu un paradox: independenţa sa politică poate fi exact motivul pentru care partidele îl pot accepta, dar aceeaşi independenţă îi poate reduce capacitatea de a controla sau de a negocia ferm cu majoritatea parlamentară.

Un guvern între politicieni şi tehnocraţi

Problema esenţială nu este însă doar cine primeşte nominalizarea, ci ce majoritate poate susţine ulterior guvernul.

În analiza lui Pîrvulescu, formula care se conturează ar putea combina oameni cu experienţă politică şi miniştri cu profil tehnocrat. „O să fie un profil de miniştri politici cu o alură tehnocrată, care au experienţă diferită domeniului. Aşa mă aştept”, spune el.

Această formulă ar putea permite partidelor să păstreze un rol important în viitorul Executiv, în timp ce premierul ar avea un profil mai puţin legat de competiţia politică directă.

Pîrvulescu consideră că viitorul guvern ar putea beneficia de o susţinere mai largă decât formulele precedente, dar avertizează că votul din Parlament nu este garantat. „Mă aştept ca acest guvern să aibă o susţinere mai largă decât varianta precedentă. Nu ştiu dacă va trece de majoritat”, spune politologul.

Anticipatele, respinse ca soluţie

În situaţia respingerii guvernului Luca Niculescu, Cristian Pîrvulescu respinge ideea alegerilor anticipate ca soluţie pentru blocajul politic. În opinia sa, acestea nu ar face decât să amâne deznodământul crizei.

Din această perspectivă, miza imediată este formarea unui Executiv care să poată funcţiona, nu prelungirea negocierilor printr-o nouă rundă electorală.

Pîrvulescu e de părere că Nicuşor Dan nu se va opri din a găsi varianta potrivită şi va trece la o nouă desemnare dacă nici guvernul Luca Niculescu nu va găsi susţinerea potrivită,