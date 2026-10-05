Luca Niculescu este, din septembrie 2022, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Anterior, între 2016 și 2022, Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra. Din această poziție, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

În perioada 2019-2022, a fost președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF).

A fost jurnalist timp de 24 de ani

Înainte de cariera diplomatică, Luca Niculescu a fost jurnalist, activând între 1992 și 2016. A fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni.

Specializat în principal în relații internaționale, Niculescu a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în „Dilema Veche”. A fost, de asemenea, corespondent permanent în România pentru mai multe instituții media din Franța, între care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul „Libération”.

Luca Niculescu este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, promoția 1995. În 1996, a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg.

Născut pe 25 aprilie 1971, la București, Luca Niculescu a primit de-a lungul carierei mai multe premii și distincții.

Distincțiile primite de Luca Niculescu

În 2023, președintele Franței i-a conferit Legiunea de Onoare în grad de Comandor. În 2022, a primit Crucea Regală a României, conferită de Custodele Coroanei, iar în 2019, Ordinul Artelor și Literelor în grad de Comandor, decernat de Ministerul francez al Culturii.

În 2015, postul RFI România a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, conferit de președintele României. În 2012, Luca Niculescu a primit „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României.

În 2010, a fost desemnat „Jurnalistul European al Anului”, premiu acordat de Institutul European din România. De asemenea, în 2008 și 2011, a primit Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show.

Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier vine după o perioadă de criză politică și mai multe încercări eșuate de formare a unui nou Guvern.