Proprietarul unui magazin a auzit strigătele copilului în timp ce acesta cădea de la balconul unui apartament situat la etajul al doilea, scrie The Sun.

Fracțiunea aceea de secundă i-a oferit salvatorului timpul necesar pentru a interveni și a-l prinde pe copil înainte ca acesta să ajungă la sol.

„Nu am avut timp să mă gândesc sau să calculez riscurile. Tot ce aveam în minte era să încerc să salvez acest copil înainte să lovească pământul”, a declarat bărbatul pentru un post de radio local.

Imaginile salvării au devenit virale

Vecinul, care lucrează în magazinul tatălui său, a spus că a rămas profund afectat după incident.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul poate fi văzut ținând copilul în brațe și privind șocat spre balconul de la care acesta căzuse.

Norocul celui mic a fost că s-a agăţat mai întâi în sârmele pentru rufe întinse la etajul 1.

După incident, le-a transmis părinților să își supravegheze îndeaproape copiii și să nu îi lase niciodată singuri în apropierea balcoanelor sau a ferestrelor deschise.

Imaginile salvării spectaculoase au devenit virale pe rețelele sociale, iar numeroși internauți au lăudat curajul și reacția rapidă a bărbatului.