Ordinele de protecție care nu s-au pus în practică şi apelurile la 112 ignorate nu reprezintă doar neglijențe, ci vieți pierdute.

În multe dintre cazuri, agresorii ştiu că statul nu intervine. Victimele cer ajutor, însă sistemul reacționează tardiv și haotic, iar vocea lor se stinge în final.

Femicidul este o escaladare previzibilă a violenței domestice, un fapt anunțat pe care societatea și instituțiile continuă să îl normalizeze.

De astăzi avem o nouă campanie a ȘtirilorProtv: Iubirea nu omoară! Atenție! Urmează, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Înțelegem adevărata oroare a femicidului doar când privim cifrele devastatoare: 43 de vieți luate în 2024, 66 - conform datelor culese din spațiul public în 2025 — o creștere uluitoare de peste 50%.

În 2026, deja 30 de românce au fost omorâte, până acum. Toate în cercuri apropiate: foști sau actuali parteneri, membri de familie. Fiecare număr ascunde o poveste, fiecare poveste, nenumărate vieți distruse.

Cosmin Savu, corespondent ȘtirileProTV: ”Nu suntem egali în fața violenței domestice şi asta o arata faptele, femeile sunt mai expuse în casnicii sau relaţii intime. Iar aceste agresiuni au diverse forme, fie că sunt verbale, fizice, economice sau chiar sexuale. Aceste probleme nu sunt ale unei familii, sunt ale societăţii şi câteodată...ucid”.

Mărturiile femeilor care au trecut prin abuz sunt tulburătoare.

Anda- victima a violenţei domestice: ”El îmi cerea să-i dau informații tot timpul când ajung acasă. Când plec, cu cine mă văd, au început să apară și. unele acțiuni din acestea mai de intimidare fizică. Care chiar s-au soldat și cu. Cu lovirea mea”.

Adriana – victima a violenţei domestice: ”Certurile se încheiau cu amenințări cu bătaia, cu ameninţări de genul "doi pumni de îți sparg toți dinții".

Victima a violenţei domestice: ”M-amenințat că dacă spui cuiva ce se întâmplă în omoară și copilul și familia surorile”.

V-amenințat cu moartea?

Victimă: ”Îmi spunea mereu că decât să mă vadă cu altcineva, mai bine mă omoară”.

Dan Rusu - criminolog şi psihoterapeut: ”Avem de a face cu bărbați care sunt obsedați de control. De multe ori, acest control este dublat de o dependență față de parteneră. Un sentiment de rușine care emană tocmai din această dependență și violența este folosită exacerbat exact atunci când puterea este slăbită. Așa explicăm că majoritatea femicide lor au loc tocmai în contextul separației, pentru că acești bărbați au mulți dintre ei, simt că au pierdut controlul, iar omuciderea sau femicidului este modalitatea ultimă de a lua controlul înapoi”.

O tânără de 23 de ani, însărcinată și mama a unei fetițe de trei ani pe care aducea de la locul de joacă a fost omorâtă în plină zi, în plină stradă.

Agresorul Robert Lupu îi transformase viața într-un calvar. S-au cunoscut când ea avea 14 ani și el 40 de ani. A abuzat-o.

Corina Voicu- fostă judecătoare, Asociaţia Adept: ”E vorba despre ani mulți de abuz. Care începe foarte devreme când era un copil. Nimeni nu s-a uitat la această situație de abuz sexual. S-a vorbit chiar despre fost partener, cum poate să fie un fost partener, un bărbat de nu știu cât avea peste 20 de ani în plus față de un copil de 13, 14 ani. Acolo este un abuzator”.

Agresorul i-a urmărit pe Teodora şi partenerul cu care încerca să-şi reface viaţa cu maşina şi i-a scos din trafic. Apelul la 112 şi plângerea la o secţie de poliţie din Bacău nu au fost înregistrate niciodată.

Corina Voicu- fosta judecătoare, Asociaţia Adept: ”Este o veritabilă tentativă de omor, care se pare că nu este înregistrată nicăieri ca dosar penal”.

Teodora a obținut un ordin de protecție în Aprile 2021 pentru 4 luni, acesta nu a mai fost prelungit…

Robert Lupu a venit după ea și a continuat să îi facă rău. Ea a depus plângeri penale și a cerut explicit ridicarea armelor de foc ale agresorului știind că riscul e iminent. Judecătoria din Bacău a considerat că "nu s-a probat că acesta ar poseda arme sau că ar fi folosit astfel de mijloace".

Dan Rusu: ”Prezența unei arme crește riscul femicidului intim de 18 ori”.

Dosarele în care Teodora și soțul ei au reclamat că sunt amenințați și hărțuiți s-au disjuns de la un parchet la altul și în niciunul agresorul nu a fost trimis în judecată.

Dan Rusu: ”Este un caz absolut terifiant, pentru că de fapt, în cazul Teodora avem prezenți majoritatea factorilor de risc care anunță iminența unui femicid din timp”.

Bărbatul s-a ascuns timp de 4 ore în același cartier și numai o şansă a făcut să nu apară și alte nenorociri. Avea 14 gloanțe în pistolul cu care s-a sinucis teatral.

Chestor Mădălina Moșoiu – şefa IPJ Ilfov: ”Era cunoscut, da cu antecedente penale, avea printre și infracțiuni de violență dar și infracțiuni legate de patrimoniu. Este o crimă rezultată dintr-o relație de iubire ca să zic așa”.

Cristina Chiriac - procuror general al României: ”Nu cred, nu cred că există o crimă din iubire. Un bărbat care iubește o femeie. Nu nu poate să-i facă rău. Și cu atât mai mult să omoare”.

Noua şefa a Parchetului General acceptă pentru prima dată să vorbească despre violențele împotriva femeilor şi cazurile de femicid care cutremura România.

Din 23 aprilie 2026 avem legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl precedă dar care are termene de aplicare întârziate. Instabilitatea politică și bâlbele instituționale blochează aplicarea ei. Abuzul continuă și prin ineficiența legii.