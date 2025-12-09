Vacanța de Crăciun 2025 – idei de destinații și activități pentru întreaga familie. Unde să călătorești de sărbători

09-12-2025 | 15:22
vacanta de craciun
Vacanța de Crăciun 2025 poate fi ocazia perfectă pentru momente de neuitat alături de familie. De la destinații tradiționale cu piețe de Crăciun, până la orașe pline de evenimente festive, opțiunile pentru călătorii sunt variate.

Anca Lupescu

Elevii din România se vor bucura de vacanța de iarnă în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar 2025–2026.

Când începe și când se termină vacanța de Crăciun 2025

Vacanța de Crăciun din anul școlar 2025-2026 este cea mai lungă pauză din structura aprobată de Ministerul Educației. Elevii vor intra în vacanță sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după finalizarea celui de-al doilea modul de învățare. Perioada de vacanță se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că elevii și profesorii vor avea la dispoziție 19 zile libere consecutive.

Vacanța include și zilele libere legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul, ceea ce extinde intervalul de vacanță la aproape trei săptămâni. Reluarea cursurilor este programată pentru joi, 8 ianuarie 2026, când începe al treilea modul al anului școlar.

Modulul al treilea se va desfășura în perioada 8 ianuarie 2026 – 6 februarie 2026, respectiv 13 februarie sau 20 februarie 2026, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare județene și ale Municipiului București, stabilite după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Targul de Craciun din Sibiu
Târg de Crăciun Sibiu 2025. Cum să descoperi magia Crăciunului la unul din cele mai frumoase târguri din România

Destinații populare pentru vacanța de Crăciun în România

Bucovina

Bucovina este una dintre cele mai apreciate și populare destinații de vacanță pentru Crăciun. Bucovina este una dintre cele mai frumoase regiuni din țară, iar Crăciunul aici este cu totul deosebit. Tradițiile sunt respectate cu sfințenie, de la colindători, dansuri și petreceri, până la preparate tradiționale.

Bucovina iarna

Maramureș

O altă zonă populară pentru a petrece Crăciunul este Maramureș. Zona este cunoscută pentru faptul că păstrează tradițiile de Crăciun instanțe. În plus, ospitalitatea oamenilor te va face să te simți binevenit.

Zona oferă o experiență extrem de frumoasă, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Mesele festive includ preparate locale tradiționale, iar peisajele sunt cu totul speciale. Dacă vrei un Crăciun de poveste, atunci vizitează Maramureșul pentru o vacanță cu totul specială.

maramureș iarna

Brașov

Brașovul este printre cele mai populare destinații de vacanță iarna. Orașul își păstrează farmecul în orice sezon, dar în perioada Crăciunului atmosfera devine și mai specială. De la târgul de Crăciun până la luminițele din tot orașul și atmosfera festivă, toate fac din Brașov una dintre cele mai bune destinații pentru sărbătorile de iarnă.

Targ de craciun Brasov cu zapada

Sinaia

Sinaia este una dintre cele mai apreciate destinații de pe Valea Prahovei în perioada Crăciunului, datorită pârtiilor de ski și a opțiunilor de petrecere a timpului liber. Stațiunea are o mulțime de variante de cazare, de la hoteluri cu facilități moderne la pensiuni primitoare.

Pârtiile sunt accesibile și bine întreținute în sezonul de iarnă, iar în obiectivele turistice sunt la distanțe rezonabile. Vizitează Castelul Peleș sau Mănăstirea Sinaia.

Sinaia

Destinații în afara Europei de Crăciun

Sydney, Australia

Ai experimentat vreodată sărbătorile în emisfera sudică? Luminile de Crăciun din Sydney sunt greu de egalat. Aici, sărbătorile nu durează doar 12 zile, ci toată luna, prin festivalul „Sydney Christmas”. În centrul evenimentului se află cel mai mare brad de Crăciun al orașului, din Martin Place.

Detaliul care te introduce în atmosfera de sărbătoare: Treci pe sub cele 3.500 de lumini din Strand Arcade sau, dacă vrei ceva mai spectaculos, pe sub cele 85.000 de LED-uri din Pitt Street Mall Canopy of Light.

Sydney, Australia craciun

Rio de Janeiro, Brazilia

Dacă te-ai săturat de pulovere groase și ciocolată caldă, Rio îți oferă cocktailuri reci pe plajă, cu temperaturi de peste 25–28°C în decembrie. Orașul găzduiește cel mai mare ansamblu de scene ale Nașterii din lume, în cadrul Festival de Presépios, organizat la Jardim de Alah, între Ipanema și Leblon.

Detaliul care te introduce în atmosfera de sărbătoare: Înconjoară laguna Rodrigo Freitas cu bicicleta pentru a admira bradul de Crăciun plutitor din toate unghiurile.

Rio de Janeiro, Brazilia craciun

San Juan, Puerto Rico

Între sfârșitul lui noiembrie și mijlocul lui ianuarie, Puerto Rico are un sezon de sărbători de 45 de zile – cel mai lung din lume. Ai timp pentru decorațiuni, muzică tradițională, slujbe de noapte și coquito, băutura pe bază de cocos.

Plimbă-te prin Old San Juan pentru a vedea luminile de Crăciun întinse peste clădirile colorate, mai ales în zona Plaza de Armas.

craciun San Juan, Puerto Rico

Reykjavik, Islanda

În decembrie, capitala Islandei strălucește de la străzi până la cer. Luminile de Crăciun înveselesc nopțile lungi, iar în cele mai limpezi seri pot fi văzute aurorele boreale.

Yule Lads, cei 13 troli ai sărbătorilor, sunt echivalentul local al lui Moș Crăciun și apar peste tot în oraș.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 09-12-2025 15:22

