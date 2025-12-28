În Bucovina ninge, iar turiștii sunt fericiți. Un skipass cu 10 urcări costă 25 de lei pentru adulți

Turiștii care și-au petrecut Crăciunul în Bucovina se întorc acum spre case, însă au un nod în gât. Și acolo ninge neîntrerupt de duminică dimineață, iar un strat subțire de zăpadă s-a depus deja.

Mulți și-au amânat plecarea cu câteva ore doar ca să se dea cu sania. De cealaltă parte, proprietarii de pensiuni își freacă mâinile, mulțumiți. Odată instalată iarna, le va aduce și mai mulți oaspeți, de Revelion.

Turiștii și-au luat la revedere cu greu de la căsuța în care și-au petrecut Crăciunul, mai ales că a început să ningă tocmai când își făceau bagajele.

Femeie: „Ne-am simțit ca acasă, am avut absolut tot ce ne-a trebuit.”

Reporter: „Vă pare rău că plecați?”

Femeie: „Da, sincer da. Acum că a venit și ninsoarea, ne pare și mai rău. Am fost cam triști, am zis că ar fi mai bine să stăm încă o zi, dar cabana deja este ocupată.”

Oricât de mult și-au dorit să-și prelungească sejurul, le-a fost imposibil să mai găsească un loc disponibil. În locul lor, alte familii se pregătesc să treacă în noul an, în munți, departe de agitația orașului. O noapte de cazare aici costă 600 de lei.

Reporter: „Cine apelează de regulă la acest gen de cazare?”

Mia Lutaniuc, administrator pensiune: „De obicei, familiile micuțe care vor să stea în tihnă, să-și facă un grătar sau să se plimbe, să viziteze zona.”

Așteptată de toată lumea, zăpada proaspătă a acoperit rapid acoperișurile caselor și a ascuns cărările dintre brazii înalți, pierduți în ceață. Temperaturile prielnice au permis deschiderea unei părți din Pârtia Parc din Vatra Dornei, iar cei care abia au ajuns în stațiune s-au grăbit să se urce pe schiuri.

Pe pârtie și-au făcut loc și începătorii, care au luat primele lecții de schi, dar și primele căzături.

Băiat: „Se poate și mai bine! Sunt entuziasmat. Prima zăpadă, am zis că anul ăsta învăț ceva nou. Sper să n-am multe vânătăi. Am învățat să cad. Cel mai important.”

Pârtia Veverița, dedicată celor mai experimentați, va fi deschisă cel mai probabil de Revelion. Deocamdată, au fost puse în funcțiune tunurile de zăpadă artificială.

Negură Petrișor, administrator pârtie: „Încercăm să ne pregătim din răsputeri. Avem temperaturi optime pentru zăpadă artificială, dar astăzi avem surpriza să avem parte și de zăpadă naturală.”

Un skipass cu 10 urcări costă 25 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii.

