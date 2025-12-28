În Bucovina ninge, iar turiștii sunt fericiți. Un skipass cu 10 urcări costă 25 de lei pentru adulți

Stiri Turism
28-12-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

Turiștii care și-au petrecut Crăciunul în Bucovina se întorc acum spre case, însă au un nod în gât. Și acolo ninge neîntrerupt de duminică dimineață, iar un strat subțire de zăpadă s-a depus deja.

autor
Elena Bejinaru

Mulți și-au amânat plecarea cu câteva ore doar ca să se dea cu sania. De cealaltă parte, proprietarii de pensiuni își freacă mâinile, mulțumiți. Odată instalată iarna, le va aduce și mai mulți oaspeți, de Revelion.

Turiștii și-au luat la revedere cu greu de la căsuța în care și-au petrecut Crăciunul, mai ales că a început să ningă tocmai când își făceau bagajele.

Femeie: „Ne-am simțit ca acasă, am avut absolut tot ce ne-a trebuit.”
Reporter: „Vă pare rău că plecați?”
Femeie:Da, sincer da. Acum că a venit și ninsoarea, ne pare și mai rău. Am fost cam triști, am zis că ar fi mai bine să stăm încă o zi, dar cabana deja este ocupată.”

Oricât de mult și-au dorit să-și prelungească sejurul, le-a fost imposibil să mai găsească un loc disponibil. În locul lor, alte familii se pregătesc să treacă în noul an, în munți, departe de agitația orașului. O noapte de cazare aici costă 600 de lei.

Citește și
turisti bucovina
Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile

Reporter: „Cine apelează de regulă la acest gen de cazare?”
Mia Lutaniuc, administrator pensiune: „De obicei, familiile micuțe care vor să stea în tihnă, să-și facă un grătar sau să se plimbe, să viziteze zona.”

Așteptată de toată lumea, zăpada proaspătă a acoperit rapid acoperișurile caselor și a ascuns cărările dintre brazii înalți, pierduți în ceață. Temperaturile prielnice au permis deschiderea unei părți din Pârtia Parc din Vatra Dornei, iar cei care abia au ajuns în stațiune s-au grăbit să se urce pe schiuri.

Pe pârtie și-au făcut loc și începătorii, care au luat primele lecții de schi, dar și primele căzături.

Băiat: „Se poate și mai bine! Sunt entuziasmat. Prima zăpadă, am zis că anul ăsta învăț ceva nou. Sper să n-am multe vânătăi. Am învățat să cad. Cel mai important.”

Pârtia Veverița, dedicată celor mai experimentați, va fi deschisă cel mai probabil de Revelion. Deocamdată, au fost puse în funcțiune tunurile de zăpadă artificială.

Negură Petrișor, administrator pârtie: „Încercăm să ne pregătim din răsputeri. Avem temperaturi optime pentru zăpadă artificială, dar astăzi avem surpriza să avem parte și de zăpadă naturală.”

Un skipass cu 10 urcări costă 25 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: cazare, turisti, bucovina, zapada,

Dată publicare: 28-12-2025 19:15

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Crăciun în Bucovina, locul în care priveliștea îți taie respirația: ”România este alta decât o vedem noi”
Stiri Turism
Crăciun în Bucovina, locul în care priveliștea îți taie respirația: ”România este alta decât o vedem noi”

Ultima zi din vacanță de Crăciun în Bucovina a fost despre experiențele în natură. Unii turiști s-au aventurat în munți până la cel mai înalt punct panoramic din Țara Dornelor, unde priveliștea îți taie respirația.

Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile
Stiri Turism
Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile

În Bucovina a fost zi de plimbare. Turiștii au făcut turul mănăstirilor și au ajuns în locuri uitate parcă de timp. Au fost așteptați cu mâncăruri patriarhale, gătite la foc domol, și s-au bucurat de priveliștea încântătoare.

Mănăstirea Arbore, bijuteria pictată a Bucovinei. Istorie, arhitectură și simboluri
Stiri Turism
Mănăstirea Arbore, bijuteria pictată a Bucovinei. Istorie, arhitectură și simboluri

Mănăstirea Arbore este una dintre cele mai rafinate expresii ale artei și spiritualității din Bucovina, remarcându-se prin frescele sale exterioare de o frumusețe rară și prin arhitectura armonioasă.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase
Stiri actuale
Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Ninge susținut, iar vântul mușcă de-a dreptul, cu rafale care depășesc 120 km/h.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Top citite
1 etnici sârbi protest Kosovo
Stiri externe
Sondaj: Doar 35,8% dintre sârbi mai susțin aderarea Serbiei la Uniunea Europeană
2 Salvamont
FOTO: Salvamont Neamț
Stiri actuale
Intervenţie dramatică în Piatra Craiului. Un turist a murit în urma unui stop-cardiorespirator pe un traseu. FOTO & VIDEO
3 Vladimir Demidovici
Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation
Stiri Diverse
Caz foarte bizar. Un hoț care a dat lovitura în două case de lux din Florida a fost găsit de poliție gol-pușcă într-un garaj
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Decembrie 2025

32:42

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28