Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici

Stiri Turism
08-12-2025 | 10:47
Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock

Târgul de Crăciun din Brașov este unul dintre cele mai celebre și vizitate astfel de târguri din România.

autor
Anca Lupescu

O mulțime de turiști români și străini vizitează anual târgul de Crăciun din Brașov, care se află într-un dintre cele mai populare destinații de iarnă. 

Târgul de Crăciun Brașov 2025

Târgul de Crăciun din Brașov are loc anul acesta în perioada 30 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.

Anul acesta, târgul de Crăciun este organizat în trei zone din oraș: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat.

„Târgul de Crăciun nu aduce la un loc doar o abundență senzorială, ci și reunește emoțiile tuturor persoanelor ce se vor întâlni în cadrul său: bucurii, expectanțe, împărtășiri, dorințe, descoperiri. Este un produs comercial în măsura în care este un produs comunitar, cultural, uman, pentru că, în definitiv, este cadrul de întâlnire dintre oameni; la această întâlnire, brașovenii își invită oaspeții, de aproape sau de departe, spre a se bucura de un produs autentic al Brașovului”, anunță organizatorii.

Citește și
targ de craciun craiova
Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști

Târgul reunește meșteșugari, artizani, comercianți și producători români, iar vizitatorii au ocazia să cumpere produse tradiționale și handmade.

„Spunând autentic, spunem nou și vechi: nou, pentru că estetica târgului este acum cu totul înnoită, evidențiind aspecte ce țin de specificul cultural local, vechi, deoarece producătorii și meșteșugarii locali ce vor reprezenta sufletul târgului vor oferi bunuri și produse ce au crescut în calitate prin îndemânarea și pasiunea generațiilor ce au țesut firul de aur al acestor tradiții locale”, spun cei care organizează Târgul de Crăciun Brașov 2025.

Ce poți face la târgul de Crăciun din Brașov

Piața Sfatului este în centrul atenției la târgul de Crăciun din Brașov în 2025. Aici vor fi cele mai multe căsuțe, iar vizitatorii pot cumpăra mâncare caldă, pot servi un pahar de vin fiert, dar pot cumpăra și cadouri de sărbători pentru cei dragi și decorațiuni pentru brad.

Căsuțele sunt împărțite astfel: 16 căsuțe pentru meșteșugari, 9 căsuțe pentru producători, o zonă specială pentru food truck-uri cu preparate din carne, dulciuri, clătite, kürtös și multe altele.

Pe lângă atracțiile de la căsuțe, vizitatorii pot admira bradul natural de peste 25 de metri din centrul pieței.

Printre atracții se numără bradul natural din Piața Sfatului, înalt de 31 de metri și cu o greutate de aproximativ 11 tone. Este împodobit cu sute de luminițe și ornamente superbe.

Programul târgului de Crăciun din Brașov 2025

Dincolo de cele 50 de căsuțe cu bunătăți și bradul imens din Piața Sfatului, copiii sunt așteptați la căsuța lui Moș Crăciun cu ateliere creative și o atmosferă desprinsă din povești.

Brașovenii și turiștii care ajung la târg se vor bucura de concerte speciale și seri cu colinde.

Unul dintre momentele așteptate va fi sosirea lui Moș Crăciun. În perioada 17-23 decembrie 2025, el va fi prezent în cadrul târgului, unde copiii îi pot spune dorințele și pot primi mici cadouri simbolice. Autobuzul tematic al lui Moș Crăciun va circula în zona evenimentului și va deveni un punct de interes pentru vizitatori.

În zona Aleea de sub Tâmpa, cei mici pot intra într-o lume cu totul nouă, unde magia Crăciunului este prezentă din plin. Spațiul devine unul interactiv, plin de personaje luminoase și decorațiuni tematice, perfecte pentru o plimbare de seară cu toată familia.

Întregul oraș este împodobit de sărbători, de la clădiri istorice importante precum Casa Junilor, Poarta Schei și Poarta Ecaterinei, toate acestea vor fi iluminate special în această iarnă.

În plus, în zona Rectoratului, Piața Sfântul Ioan, Piața Brassai și Aleea de sub Tâmpa sunt zone care trebuie musai vizitate pentru că vor fi surprize frumoase, anunță organizatorii.

Program

Târgul de Crăciun din Brașov este deschis în perioada 30 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026 și are următorul program:

►Luni – vineri: 14:00 – 22:00

►Sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare: 10:00 – 22:00 (În data de 31 decembrie 2025, programul pentru zona Food & Drinks este 14:00 – 01:00.)

Pe 31 decembrie 2025, zona dedicată mâncării va funcționa până la ora 1:00, iar vizitatorii pot întâmpina Revelionul la târg, bucurându-se de momentul special al trecerii dintre ani.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: brasov, craciun, sarbatori, targ de craciun,

Dată publicare: 08-12-2025 10:47

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Un bărbat din Braşov a fost reţinut după ce a păcălit angajaţi din Alba Iulia și i-a convins să depună bani în conturi false
Stiri actuale
Un bărbat din Braşov a fost reţinut după ce a păcălit angajaţi din Alba Iulia și i-a convins să depună bani în conturi false

Un bărbat din judeţul Braşov a fost reţinut de poliţiştii din Alba Iulia, după ce ar fi determinat angajaţii unor firme din oraş să depună bani în conturi indicate de el, sub pretextul că ar fi contabilul societăţilor unde aceştia lucrau.

Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști
Stiri Turism
Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști

Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit unei platforme online.

Un monument istoric din Brașov, afectat de lucrări improvizate cu beton. Lucrările, oprite după protestele localnicilor
Stiri actuale
Un monument istoric din Brașov, afectat de lucrări improvizate cu beton. Lucrările, oprite după protestele localnicilor

Lucrările de amenajare la un pârâu din centrul Brașovului au stârnit indignarea locuitorilor. 

Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO
Stiri actuale
Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO

O echipă de 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi dimineaţă, căutările în zona Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, unde în seara de 23 noiembrie a dispărut un tânăr britanic, în vârstă de 18 ani.

Opt persoane au fost rănite într-un accident grav la Azuga. Un tânăr de 23 de ani a intrat în stop cardio-respirator
Stiri actuale
Opt persoane au fost rănite într-un accident grav la Azuga. Un tânăr de 23 de ani a intrat în stop cardio-respirator

Un grav accident rutier în care am fost implicate opt persoane s-a produs, duminică seară, pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov, un tânăr fiind în stare gravă.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Neti Sandu, după 30 de ani: “Oamenii îmi spun că au crescut cu mine, indiferent cât de grizonați sau de tineri sunt”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28