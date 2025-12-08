Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici

Târgul de Crăciun din Brașov este unul dintre cele mai celebre și vizitate astfel de târguri din România.

O mulțime de turiști români și străini vizitează anual târgul de Crăciun din Brașov, care se află într-un dintre cele mai populare destinații de iarnă.

Târgul de Crăciun Brașov 2025

Târgul de Crăciun din Brașov are loc anul acesta în perioada 30 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026.

Anul acesta, târgul de Crăciun este organizat în trei zone din oraș: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat.

„Târgul de Crăciun nu aduce la un loc doar o abundență senzorială, ci și reunește emoțiile tuturor persoanelor ce se vor întâlni în cadrul său: bucurii, expectanțe, împărtășiri, dorințe, descoperiri. Este un produs comercial în măsura în care este un produs comunitar, cultural, uman, pentru că, în definitiv, este cadrul de întâlnire dintre oameni; la această întâlnire, brașovenii își invită oaspeții, de aproape sau de departe, spre a se bucura de un produs autentic al Brașovului”, anunță organizatorii.

Târgul reunește meșteșugari, artizani, comercianți și producători români, iar vizitatorii au ocazia să cumpere produse tradiționale și handmade.

„Spunând autentic, spunem nou și vechi: nou, pentru că estetica târgului este acum cu totul înnoită, evidențiind aspecte ce țin de specificul cultural local, vechi, deoarece producătorii și meșteșugarii locali ce vor reprezenta sufletul târgului vor oferi bunuri și produse ce au crescut în calitate prin îndemânarea și pasiunea generațiilor ce au țesut firul de aur al acestor tradiții locale”, spun cei care organizează Târgul de Crăciun Brașov 2025.

Ce poți face la târgul de Crăciun din Brașov

Piața Sfatului este în centrul atenției la târgul de Crăciun din Brașov în 2025. Aici vor fi cele mai multe căsuțe, iar vizitatorii pot cumpăra mâncare caldă, pot servi un pahar de vin fiert, dar pot cumpăra și cadouri de sărbători pentru cei dragi și decorațiuni pentru brad.

Căsuțele sunt împărțite astfel: 16 căsuțe pentru meșteșugari, 9 căsuțe pentru producători, o zonă specială pentru food truck-uri cu preparate din carne, dulciuri, clătite, kürtös și multe altele.

Pe lângă atracțiile de la căsuțe, vizitatorii pot admira bradul natural de peste 25 de metri din centrul pieței.

Printre atracții se numără bradul natural din Piața Sfatului, înalt de 31 de metri și cu o greutate de aproximativ 11 tone. Este împodobit cu sute de luminițe și ornamente superbe.

Programul târgului de Crăciun din Brașov 2025

Dincolo de cele 50 de căsuțe cu bunătăți și bradul imens din Piața Sfatului, copiii sunt așteptați la căsuța lui Moș Crăciun cu ateliere creative și o atmosferă desprinsă din povești.

Brașovenii și turiștii care ajung la târg se vor bucura de concerte speciale și seri cu colinde.

Unul dintre momentele așteptate va fi sosirea lui Moș Crăciun. În perioada 17-23 decembrie 2025, el va fi prezent în cadrul târgului, unde copiii îi pot spune dorințele și pot primi mici cadouri simbolice. Autobuzul tematic al lui Moș Crăciun va circula în zona evenimentului și va deveni un punct de interes pentru vizitatori.

În zona Aleea de sub Tâmpa, cei mici pot intra într-o lume cu totul nouă, unde magia Crăciunului este prezentă din plin. Spațiul devine unul interactiv, plin de personaje luminoase și decorațiuni tematice, perfecte pentru o plimbare de seară cu toată familia.

Întregul oraș este împodobit de sărbători, de la clădiri istorice importante precum Casa Junilor, Poarta Schei și Poarta Ecaterinei, toate acestea vor fi iluminate special în această iarnă.

În plus, în zona Rectoratului, Piața Sfântul Ioan, Piața Brassai și Aleea de sub Tâmpa sunt zone care trebuie musai vizitate pentru că vor fi surprize frumoase, anunță organizatorii.

Program

Târgul de Crăciun din Brașov este deschis în perioada 30 noiembrie 2025 - 7 ianuarie 2026 și are următorul program:

►Luni – vineri: 14:00 – 22:00

►Sâmbătă – duminică și zile de sărbătoare: 10:00 – 22:00 (În data de 31 decembrie 2025, programul pentru zona Food & Drinks este 14:00 – 01:00.)

Pe 31 decembrie 2025, zona dedicată mâncării va funcționa până la ora 1:00, iar vizitatorii pot întâmpina Revelionul la târg, bucurându-se de momentul special al trecerii dintre ani.

