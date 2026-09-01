Greșelile banale care îți pot strica vacanța în Italia. Ce să nu faci niciodată la restaurant, în tren sau pe stradă

De la reguli mai puțin cunoscute la restaurant, până la lucruri pe care turiștii le fac în tren sau pe stradă, există câteva detalii la care merită să fii atent.

Este ușor să faci greșeli atunci când călătorești în Italia, indiferent dacă este prima ta vizită sau a 15-a. Să nu te organizezi din timp, să planifici prea multe lucruri, să alegi mereu cea mai sigură variantă la cină – niciuna dintre aceste greșeli nu îți va distruge vacanța, însă te poate face să ratezi momente spontane sau preparate culinare extraordinare.

Nu fi prea precaut când vine vorba despre mâncare

Poate ai venit în Italia pentru pizza și paste al ragù și, bineînțeles, ar trebui să îți satisfaci aceste pofte. Dar încearcă să ieși din zona de confort și să guști și preparate pe care poate nu le-ai mai încercat până acum.

La Roma, de exemplu, poți încerca coadă de bou sau trippa (burtă de vită), dar și anghinare marinată. În Toscana și Umbria, pateul din ficat de pui servit pe pâine prăjită, cunoscut sub numele de crostini neri, este un aperitiv delicios. Arrosticini, frigărui din carne de oaie pregătite la grătar, sunt o specialitate apreciată în Abruzzo.

Și lista poate continua. Fii aventuros când vine vorba despre mâncare sau, cel puțin, nu comanda același fel de mâncare în fiecare seară.

Nu subestima vremea

Mai ales dacă intenționezi să vizitezi mai multe regiuni ale Italiei, te poți confrunta cu diferențe mari de temperatură și condiții meteo.

Verile sunt foarte călduroase în cea mai mare parte a peninsulei, iar spațiile cu aer condiționat în care te poți refugia nu sunt chiar la tot pasul. Iarna, temperaturile pot coborî la valori de o singură cifră, iar ploile pot dura zile întregi, transformând vizitele în aer liber într-o experiență deloc plăcută.

Nu ignora prognoza meteo. Fă-ți bagajul în funcție de vreme, ia haine pe care le poți suprapune și lasă puțină flexibilitate în program, astfel încât să poți schimba planurile dacă vremea se schimbă.

Nu te îmbrăca prea sport

Unul dintre cele mai importante sfaturi de etichetă pentru Italia este să te îmbraci îngrijit. Nu trebuie să porți haine elegante, dar este recomandat să eviți ținutele care arată ca și cum ai plecat direct de la sala de fitness.

Nu este doar o chestiune de respect într-o țară în care oamenii se îmbracă, în general, îngrijit și sunt destul de atenți la ținutele pe care le poartă. Este posibil să fii primit mai călduros în magazine, restaurante și hoteluri dacă nu intri îmbrăcat ca pentru o sesiune de yoga.

În plus, dacă vrei să intri spontan într-o biserică – lucru pe care merită să îl faci în Italia –, trebuie să ai umerii, genunchii și abdomenul acoperite. În caz contrar, este posibil să ți se ceară să ieși.

Nu uita să ai și câțiva euro cash la tine

Italia este mult mai digitalizată decât în urmă cu câțiva ani, însă numerarul rămâne util, mai ales în cazul micilor comercianți și al vânzătorilor ambulanți.

Banii cash sunt practici pentru cumpărături de valoare mică, precum o felie de pizza sau o înghețată. De asemenea, numerarul îți poate oferi un avantaj atunci când cumperi produse mai scumpe, precum articole din piele, obiecte din sticlă de Murano, ceramică sau alte produse realizate de artizani.

Vânzătorul nu te va întreba neapărat dacă intenționezi să plătești cash, dar poți întreba dacă oferă o reducere pentru plata în numerar. Nu este nevoie să călătorești cu sume mari de bani la tine. Bancomatele sunt numeroase, însă asigură-te că folosești unul care aparține în mod clar unei bănci.

Nu lăsa cumpărarea biletelor de tren pe ultima clipă

Dacă ai nevoie să ajungi într-un anumit oraș la o oră precisă, este mai bine să îți cumperi biletul de tren din timp.

Rutele populare se pot aglomera rapid, mai ales în sezonul de vârf și în weekendurile prelungite. De aceea, nu lăsa procrastinarea să îți dea peste cap planurile.

Pentru trenurile de lungă distanță sau de mare viteză, verifică atât ofertele Trenitalia, cât și pe cele ale Italo. Italo este un operator privat care poate avea, în unele situații, tarife mai mici decât Trenitalia.

Nu uita să verifici programul muzeelor și al obiectivelor turistice

Dacă ai un program foarte aglomerat, care include zilele de duminică sau luni, verifică dinainte orele de funcționare. Multe muzee și obiective turistice sunt închise într-una dintre aceste zile.

De exemplu, Muzeele Vaticanului sunt închise duminica, în timp ce Galeria Uffizi din Florența este închisă lunea.

Și în cazul orașelor mici trebuie să fii atent. Duminica, ritmul poate fi mult mai lent, unele magazine rămân închise, iar multe restaurante se deschid abia la ora cinei sau pot fi închise pe tot parcursul zilei.