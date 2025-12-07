Verona, orașul iubirii și al istoriei: ce să vezi și să faci în inima Italiei

Verona nu este doar orașul lui Romeo și Julieta, ci și „Poarta către Italia”, deoarece le arată vizitatorilor care vin din nord o avanpremieră a frumuseții și bogăției culturale a întregii țări.

autor
Anca Lupescu

Orașul cucerește prin atmosfera încărcată de istorie și prin frumusețea de valoare inestimabilă. 

Cum ajungi

Orașul Verona se află în regiunea Veneto din nordul Italiei. Este amplasat de-a lungul râului Adige și se află aproximativ la jumătatea distanței dintre Milano și Veneția. Este situat la est de Lacul Garda și la sud de Alpii Italieni și de Dolomiți.

Ajungi ușor la Verona. Poți zbura direct pe Aeroportul Verona Valerio Catullo (VRN), cunoscut și ca Verona Villafranca, aflat la aproximativ 13 km de centrul orașului. Dacă nu găsești bilet, poate fi mai simplu să zbori pe aeroporturile mai mari: Milano Malpensa (MXP), Milano Linate (LIN), Bologna Guglielmo Marconi (BLQ) sau Veneția Marco Polo (VCE), care au mult mai multe zboruri internaționale. De acolo, drumul către Verona este ușor, fie cu trenul, fie cu mașina.

Italia are și o rețea feroviară extinsă, ceea ce face foarte simplă călătoria cu trenul către Verona din orice oraș important. Gara principală este Verona Porta Nuova, aflată la o plimbare lejeră și dreaptă de 20 de minute pe Corso Porta Nuova până în Piazza Bra. La ieșirea din gară sunt disponibile și autobuze locale și taxiuri.

Istoric și curiozități

Istoria Veronei datează din perioada pre-romană, când a funcționat ca așezare strategică pe râul Adige. Declarată municipium roman în secolul I î.Hr., Verona s-a dezvoltat rapid într-un centru urban important. Influențele romane se văd clar datorită unor structuri bine păstrate, precum Teatrul Roman și Arena din Verona, unul dintre cele mai mari și mai bine conservate amfiteatre romane din lume, conform sightseeing.

În Evul Mediu, Verona a cunoscut o perioadă de transformare sub conducerea familiei Scaligeri. Cunoscuți pentru abilitățile lor militare și politice, Scaligerii au transformat Verona într-un oraș-stat puternic. Moștenirea lor se vede în repere precum Mormintele Scaligerilor (Arche Scaligere) și Castelvecchio, o fortăreață medievală cu pod peste Adige.

Perioada Renașterii a adus Veronei un avânt cultural, cu patronaj artistic și inovație în arhitectură. Orașul a devenit centru de activitate artistică.

Astăzi, Verona este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, apreciat pentru valoarea sa universală. Arhitectura medievală și renascentistă bine păstrată, alături de scena culturală activă, fac orașul o destinație de prim rang.

Ce să vizitezi în Verona

verona, italia

Arena din Verona (Arena di Verona)

Acest amfiteatru roman remarcabil de bine păstrat este cel mai important monument al orașului. Odată intrat, observi dimensiunile, execuția în piatră și istoria care încă se simte aici, mai ales în timpul spectacolelor de operă din timpul verii.

Muzeul Castelvecchio și Podul Scaligero

Castelvecchio oferă cea mai bogată experiență artistică din Verona, cu capodopere gotice și renascentiste expuse în muzeul proiectat de Carlo Scarpa. Traversarea Podului Scaligero oferă priveliști impresionante asupra râului Adige, conform artsy-traveler.

Bazilica San Zeno Maggiore

O capodoperă romanică, San Zeno este construită din piatră de Verona și adăpostește celebrul Altar San Zeno al lui Mantegna, una dintre cele mai importante lucrări ale Renașterii timpurii din nordul Italiei.

Catedrala din Verona (Complexul Duomo)

Arhitectura Duomoului — romanică, gotică și renascentistă — reflectă secole de istorie religioasă. În interior se află „Adormirea Maicii Domnului” de Titian și un claustru liniștit.

Teatrul Roman și Muzeul Arheologic

Amplasat pe un versant cu vedere spre râu, Teatrul Roman este atât antic, cât și plin de atmosferă. Muzeul de lângă el expune mozaicuri, sculpturi și artefacte care ilustrează trecutul roman al Veronei.

Piazza delle Erbe

Cea mai evocatoare piață a orașului îmbină coloane romane, turnuri medievale și palate decorate cu fresce. Este locul ideal pentru a simți istoria orașului în timp ce te plimbi printre tarabele pieței.

Piazza dei Signori

Fost centru politic al Veronei, această piață renascentistă are un aer elegant și liniștit. Statuia lui Dante domină spațiul și amintește de legăturile literare ale orașului.

Giardino Giusti

Grădinile renascentiste oferă o oază de liniște, cu alei străjuite de chiparoși, grote și terase panoramice. Geometria lor echilibrată a inspirat timp de secole scriitori și călători.

Belvedere Castel San Pietro

Poți urca pe jos sau cu funicularul până la cel mai impresionant punct de belvedere al Veronei. De aici se vede panorama orașului, cu acoperișuri, poduri și curba râului.

Casa Julietei (Casa di Giulietta)

Un loc mai lejer pentru final, Casa Julietei oferă o privire rapidă asupra balconului, curții și bilețelor lăsate de vizitatori. Este un obiectiv emblematic, dar de văzut de preferat după atracțiile mai consistente ale orașului.

Ce să mănânci în Verona

Pe lângă faptul că este un oraș romantic, bogat în artă și cultură, care atrage anual mulți turiști dornici să-i viziteze monumentele și să se piardă pe străduțele sale, Verona este cunoscută și pentru bucătăria locală, preparatele tradiționale și vinul bun.

Risotto cu Tastasal - Preparat specific Veronei și bucătăriei venețiene, făcut cu carne de porc tocată, sărată și piperată. „Tastasal” înseamnă „gustă sarea” în dialect venețian, pentru că rețeta era folosită inițial pentru a verifica dacă amestecul pentru cârnați era suficient de sărat. Există mai multe variante, toate foarte apreciate.

Carne fiartă cu pearà - Unul dintre cele mai cunoscute feluri din Verona, încă prezent în familiile locale în zilele reci, mai ales de Crăciun. Este carne fiartă cu legume, servită cu un piure de pesmet asezonat cu mult piper. Rețeta are mici variații, dar ingredientele de bază rămân aceleași.

Pastissada de Caval - Cunoscută și ca „tocană de cal”, are o origine istorică. Se spune că rețeta datează din secolul al V-lea, după războaiele dintre regele ostrogot Teodoric și regele Italiei, Odoacru. După luptă, au rămas multe cadavre de cai, iar oamenii înfometați au primit permisiunea să le folosească drept hrană. Carnea era tăiată și pusă la macerat în vin roșu cu condimente și legume pentru a rezista mai mult. Rețeta a fost transmisă până azi.

verona, italia

