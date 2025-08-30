Cele mai frumoase sate tradiționale din Grecia. Locuri ”instagramabile” pe care merită să le vizitezi

Stiri Turism
30-08-2025 | 14:56
Satele tradiționale din Grecia
Shutterstock / GETTY

Grecia ascunde sate tradiționale pline de farmec, cu străduțe pietruite, case albe și peisaje care par desprinse din povești. Aceste locuri pitorești oferă experiențe autentice și cadre perfecte pentru fotografii memorabile.

autor
Anca Lupescu

Satele din Grecia sunt unice. Fiecare are un caracter tradițional distinct, în funcție de poziția sa istorică sau geografică, dar toate au o calitate comună: frumusețea lor naturală de necontestat.

Legenda ospitalității grecești te va întâmpina cu siguranță ca pe un membru de familie regăsit după mult timp, atunci când vei ajunge. Satele frumoase din Grecia vor fi ocazia perfectă de a experimenta cultura grecească autentică, de a interacționa cu localnicii, de a exersa câteva cuvinte în greacă și de a gusta preparate grecești delicioase. Nu există nimic mai fermecător.

Satele tradiționale din Grecia care arată ca niște cărți poștale. De ce merită să le vizitezi

Satul Oia - Santorini

Oia se află în partea de nord a insulei Santorini și este cel mai frumos sat de pe insulă. Renumit în întreaga lume pentru apusul său romantic, arhitectura pitorească, bisericile cu cupole albastre și priveliștea fabuloasă asupra Mării Egee, Oia este locul preferat al artiștilor și al cuplurilor. În fiecare an au loc aici numeroase nunți. Deși este cel mai popular loc din Santorini, Oia și-a păstrat intact stilul romantic și autentic.

Citește și
bronz plaja grecia
Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România
Oia - Santorini

Macheria, Rodos, insulele Dodecaneze

Acest mic sătuc de la capătul insulei, opus față de orașul Rodos, se remarcă printr-un element esențial: sporturile nautice. Particularitatea lui este Prasonisi, o insuliță deluroasă legată de coastă printr-o limbă lată de nisip. Plaja oferă apă de ambele părți — una cu valuri, cealaltă mai liniștită. Este perfectă pentru învățarea sau exersarea wind-wing-ului și kite-surfingului la școlile de sporturi nautice. Poți lua masa la Prasonisi Lighthouse, o tavernă pe plajă cu 13 camere luminoase și moderne. 

Orașul Skopelos

Skopelos se află în inima arhipelagului Sporadelor, în Thessalia. Poate că ai auzit de sora sa mai populară: Skiathos. Totuși, Skopelos este complet diferit. Păduri uriașe de pini acoperă cea mai mare parte a insulei, iar turiștii sunt mult mai puțini.

Capitala, orașul Skopelos, arată ca desprins dintr-un film. De fapt, în 1978 statul l-a declarat „Așezare Tradițională de Frumusețe Remarcabilă”. Fiind situat pe un versant, oferă priveliști spectaculoase asupra mării și restului insulei.

Printre atracțiile din Skopelos se numără un castel venețian și frumosul Turn Panagitsa (Biserica Maicii Domnului). Există numeroase baruri și restaurante unde te poți relaxa și admira priveliștea. Orașul are populație permanentă, deci poate fi vizitat pe tot parcursul anului.

Skopelos

Nafpaktos

Nafpaktos este visul unui arhitect. Și al unui istoric. Aici a avut loc celebra Bătălie de la Lepanto, în 1571, când Liga Sfântă a învins otomanii.

Orașul are o fortăreață venețiană impresionantă pe dealul de deasupra coastei. Nafpaktos are două plaje frumoase.

Nafpaktos

Nafplio

Deoarece a fost prima capitală a țării, are un loc special în inimile grecilor. Este un oraș mic, cu conace elegante grecești, clădiri venețiene și arhitectură otomană. Cel mai celebru reper al său este fortăreața venețiană Palamidi, construită în 1714.

Castelul Bourtzi este mai vechi. Venețienii l-au construit în 1473 pe o mică insulă în fața orașului. De la port, se ajunge rapid cu barca. Merită să te plimbi prin centrul vechi al Nafplio, considerat de greci o capodoperă.

Nafplio

Ermoupoli

Capitala insulei Syros, Ermoupoli, este probabil cel mai frumos oraș din Ciclade. Este și capitala arhipelagului, precum și cel mai mare oraș. În plus, se ajunge ușor aici din Atena și este o destinație excelentă pe tot parcursul anului.

Ermoupoli are două părți distincte. Zona de pe coastă datează din anii 1820 și este plină de clădiri neoclasice. Epicentrul este Piața Primăriei. Tot aici se află și Teatrul Apollon, una dintre cele mai mari opere din Grecia.

Ano Syros, pe deal, este mai vechi și are o arhitectură bizantină impresionantă.

Ermoupoli

Sate mai puțin cunoscute, pentru pasionații de fotografie

Papigko, Giannina

Ascuns în regiunea montană Zagorochoria, Papigko întâmpină vizitatorii cu frumusețea sa naturală impresionantă. Casele din piatră, străzile pavate cu pietre și bisericile istorice se integrează armonios în peisajul înconjurător. În plus, iubitorii de natură pot explora piscinele ascunse și atracțiile din apropiere, precum Monodendri, pentru o experiență de neuitat.

Papigko

Agios Lavrentios, Pelion

În mijlocul vegetației luxuriante a Pelionului, captivantul sat Agios Lavrentios încântă prin atmosfera sa liniștită și decorul pitoresc. Admiră străzile pavate cu piatră, bucură-te de panorama oferită de Piața Hatzini și cufundă-te în bogatele tradiții ale acestui sat demn de o carte poștală. Nu uita să savurezi delicioasa bucătărie locală și să te bucuri de un ritm de viață mai relaxat, conform greeceinsiders.

Agios Lavrentios, Pelion 

Paleos Panteleimonas, Pieria

Situat pe pantele Muntelui Olimp, Paleos Panteleimonas captivează vizitatorii cu casele sale din piatră, acoperișurile roșii și plopii seculari. Totuși, acest sat oferă un amestec unic de frumusețe naturală și ospitalitate caldă.

Paleos Panteleimonas, Pieria

Stemnitsa, Arcadia

În primul rând, bucură-te de farmecul satului Stemnitsa, unul dintre cele mai frumoase sate grecești din munții Arcadiei. Fotografiază impresionantele case-turn și rătăcește prin aleile întortocheate pavate cu pietre. În al doilea rând, explorează școala de argintărie și descoperă măiestria care a modelat identitatea satului. Traseele de drumeție din apropiere oferă priveliști uluitoare, făcând din Stemnitsa o bază perfectă pentru explorare.

Stemnitsa, Arcadia

Cele mai bune momente ale zilei pentru fotografii în satele grecești

Fiecare fotograf de peisaje știe că cele mai bune ore pentru fotografiere sunt dimineața devreme și după-amiaza târziu, când lumina soarelui este blândă și nu la fel de puternică ca la prânz. Cele mai bune sezoane pentru a face fotografii în Grecia sunt primăvara și începutul toamnei, când ziua este lungă, iar vremea este cu siguranță mai însorită decât iarna.

Pot apărea furtuni sau nori în Grecia în lunile de primăvară și început de toamnă, dar, în general, vremea este frumoasă și însorită. Vara este, de asemenea, un moment bun pentru fotografierea în Grecia, dar orașele și locațiile sunt mai aglomerate în orele de vârf.

Cel mai important sfat pentru fotografierea în Grecia este să verifici prognoza meteo din ziua precedentă. În general, vremea este însorită și luminoasă în Grecia din aprilie până în octombrie, cu câteva excepții neașteptate. De asemenea, cele mai bune ore pentru fotografierea peisajelor sunt dimineața devreme, când mulțimea încă doarme.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: grecia, traditie, vacanta la mare, sate,

Dată publicare: 30-08-2025 14:56

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos
Stiri externe
Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos

Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com.

Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România
Stiri Diverse
Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România

Soarele din Grecia este recunoscut pentru intensitatea sa ridicată, iar acest lucru are un impact direct asupra modului în care pielea se bronzează. Radiația solară este mai puternică decât în România, iar asta explică de ce bronzul este mai intens.  

Peste 5.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor în Spania. Autoritățile se luptă cu incendiile și în Grecia
Stiri externe
Peste 5.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor în Spania. Autoritățile se luptă cu incendiile și în Grecia

Guvernul de la Madrid a trimis soldați în ajutorul pompierilor care luptă cu incendiile de vegetație.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie.

Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Pompierii fac eforturi surpaomenești ca să stingă flăcările
Stiri externe
Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Pompierii fac eforturi surpaomenești ca să stingă flăcările

Incendiile de vegetație țin în continuare sub presiune sudul Europei. În Grecia și Spania, pompierii fac eforturi supraomenești ca să stăvilească flăcările care amenință comunități și pârjolesc livezi și păduri.

Recomandări
România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini
Stiri Diverse
România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini

România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.  

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Stiri externe
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov, a anunțat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

Top citite
1 Ginkgo Biloba
Shutterstock
Stiri Diverse
Ginkgo Biloba – arborele vieții. Cum îl recunoști, ce beneficii are și unde crește
2 nuc
Shutterstock
Stiri Diverse
Frunzele de nuc – 7 moduri de a le utiliza. Beneficii, utilizări și precauții
3 dulceata de pepene galben
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene galben – rețeta de vară cu arome fine. Cum se prepară și cum se consumă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28