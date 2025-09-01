Sezonul estival, la final. Litoralul românesc a atras mai puțini turiști, milioane de românii au preferat Grecia sau Italia

Sezonul estival s-a încheiat, iar primele estimări făcute de operatorii din domeniul ospitalității arată că nu au fost asaltați de turiști.

Vestea bună este că de astăzi, în extrasezon, prețurile s-au înjumătățit prin programul "Litoralul pentru toți". În aceste condiții, toată lumea speră să fie vreme bună și în septembrie.

Sezonul a debutat cu entuziasm în mai, însă până la sfârșitul lunii august, potrivit agenților de turism, interesul s-a mai redus.

Cristian Barhalescu, reprezentant ANAT: „Anul acesta avem o scădere de aproximativ 10-15 la sută a numărului de turiști față de sezonul trecut”.

Chiar dacă vara s-a terminat, peste 100 de unități de cazare rămân deschise în perioada următoare. Iar cele mai multe au deja oferte atractive.

Corina Martin, președinte Federația Restro Mamaia: „Avem peste 8.000 locuri de cazare puse la bătaie. Tarifele pornesc de la 57 de lei persoană pe noapte. Vorbim, deci, de undeva 130 lei cameră pe noapte. Dacă ne dorim la patru ori cinci stele, tarifele urcă puțin”.

Ramona Rasnatovschi, managerul unui hotel: „Avem pachete all-inclusive ce pornesc de la 290 lei de persoană pe zi. Intră toate facilitățile, inclusiv programul artistic, plaja, piscina, barurile deschise și toate cele trei mese”.

Două milioane de români au preferat Grecia sau Italia

Pe de altă parte, două milioane de români și-au petrecut concediile din această vară în străinătate și au cheltuit mai mult de o jumătate de miliard de euro, arată datele unei analize recente. Cele mai mari sume au fost lăsate în Grecia, aproape 68 de milioane de euro. În top urmează Italia și Germania.

Indiferent de destinație, cei care și-au petrecut concediul în străinătate au avut un buget generos, dar bine calculat.

Femeie: „La Budapesta. Am vizitat muzee, expoziții, parcuri, mai mult obiective turistice. O săptămână, să zic, că undeva la 600 de euro”.

Luiza Domnișoru, reprezentanta unei platforme de banking: „Vecinii noștri de la sud au reușit să încaseze cu 29% mai mult pe seama cheltuielilor făcute de către turiștii români”.

Pe de altă parte, și turiștii europeni care au vizitat România în vara acestui an au cheltuit peste 240 de milioane de euro la noi. Cei mai mulți sunt britanici, germani și francezi.

