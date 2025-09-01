Sezonul estival, la final. Litoralul românesc a atras mai puțini turiști, milioane de românii au preferat Grecia sau Italia

Stiri Economice
01-09-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

Sezonul estival s-a încheiat, iar primele estimări făcute de operatorii din domeniul ospitalității arată că nu au fost asaltați de turiști.

autor
Cătălin Covrig,  Doina Plăcintă,  Ina Popescu

Vestea bună este că de astăzi, în extrasezon, prețurile s-au înjumătățit prin programul "Litoralul pentru toți". În aceste condiții, toată lumea speră să fie vreme bună și în septembrie.

Sezonul a debutat cu entuziasm în mai, însă până la sfârșitul lunii august, potrivit agenților de turism, interesul s-a mai redus.

Cristian Barhalescu, reprezentant ANAT: „Anul acesta avem o scădere de aproximativ 10-15 la sută a numărului de turiști față de sezonul trecut”.

Chiar dacă vara s-a terminat, peste 100 de unități de cazare rămân deschise în perioada următoare. Iar cele mai multe au deja oferte atractive.

Citește și
„Necunoscuta Românie”
Un colț de rai din România, „uitat” de autorități, atrage turiști din toată lumea. Tradițiile încă dau viață locului

Corina Martin, președinte Federația Restro Mamaia: „Avem peste 8.000 locuri de cazare puse la bătaie. Tarifele pornesc de la 57 de lei persoană pe noapte. Vorbim, deci, de undeva 130 lei cameră pe noapte. Dacă ne dorim la patru ori cinci stele, tarifele urcă puțin”.

Ramona Rasnatovschi, managerul unui hotel: „Avem pachete all-inclusive ce pornesc de la 290 lei de persoană pe zi. Intră toate facilitățile, inclusiv programul artistic, plaja, piscina, barurile deschise și toate cele trei mese”.

Două milioane de români au preferat Grecia sau Italia

Pe de altă parte, două milioane de români și-au petrecut concediile din această vară în străinătate și au cheltuit mai mult de o jumătate de miliard de euro, arată datele unei analize recente. Cele mai mari sume au fost lăsate în Grecia, aproape 68 de milioane de euro. În top urmează Italia și Germania.

Indiferent de destinație, cei care și-au petrecut concediul în străinătate au avut un buget generos, dar bine calculat.

Femeie: „La Budapesta. Am vizitat muzee, expoziții, parcuri, mai mult obiective turistice. O săptămână, să zic, că undeva la 600 de euro”.

Luiza Domnișoru, reprezentanta unei platforme de banking: „Vecinii noștri de la sud au reușit să încaseze cu 29% mai mult pe seama cheltuielilor făcute de către turiștii români”.

Pe de altă parte, și turiștii europeni care au vizitat România în vara acestui an au cheltuit peste 240 de milioane de euro la noi. Cei mai mulți sunt britanici, germani și francezi.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, marea neagra, turisti, sezon estival, all inclusive,

Dată publicare: 01-09-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Prima zi de septembrie aduce prețuri mai mici la cazarea de la mare. Hotelier: ”Numai beneficii, vremea este perfectă”
Stiri Turism
Prima zi de septembrie aduce prețuri mai mici la cazarea de la mare. Hotelier: ”Numai beneficii, vremea este perfectă”

Chiar dacă cei mai mulți turiști și-au luat în acest weekend la revedere de la litoral și de la vară spectacolul de la malul mării nu s-a încheiat.

Un colț de rai din România, „uitat” de autorități, atrage turiști din toată lumea. Tradițiile încă dau viață locului
Necunoscuta Românie
Un colț de rai din România, „uitat” de autorități, atrage turiști din toată lumea. Tradițiile încă dau viață locului

În inima Munților Poiana Ruscă, furnalul de la Govăjdia, care ar fi livrat fontă pentru Turnul Eiffel, zace astăzi uitat, înghițit de bălării. Autoritățile nu îl folosesc în niciun fel pentru a atrage turiști, iar istoria se stinge tăcut.

Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă
Stiri externe
Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă

Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali.

 

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Septembrie 2025

50:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28