Grecia e blocată de greva funcționarilor publici. Modificarea legislativă care a stârnit furia protestatarilor

Stiri actuale
28-08-2025 | 16:23
proteste functionari publici grecia
Getty

Grecia este blocată joi, în sectorul public, în urma unei greve de 24 de ore declanșate de sindicatul funcționarilor publici Adedy, care protestează împotriva unui proiect de reformă ce introduce noi reguli disciplinare.

autor
Mihai Niculescu

Vassilis Katralis, reprezentant al sindicatului profesorilor, a declarat că „această lege va facilita concedierile și va incrimina acțiunile sindicale”. Sindicatul Adedy a criticat faptul că proiectul de lege propune modificarea componenței comisiilor disciplinare prin excluderea reprezentanților lucrătorilor și a magistraților, accelerând procedurile în detrimentul funcționarilor publici judecați, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Transportul aerian, maritim și urban din Grecia nu este afectat de această grevă.

Pentru a susține greva, sute de persoane s-au adunat în Piața Syntagma din centrul Atenei și în Salonic, al doilea oraș ca mărime al Greciei, pentru a-și exprima opoziția față de „tentativa de a incrimina acțiunile sindicale, sociale și politice”.

Argumentele autorităților

Ministrul de interne Theodoros Livanios a explicat că reforma vizează „îmbunătățirea funcționării administrației publice și consolidarea transparenței și eficienței sectorului”. El a subliniat că „comisiile disciplinare au adesea nevoie de mult timp, uneori până la șase ani, pentru a audia un caz, ceea ce împiedică productivitatea”. Accelerarea procesului disciplinar este „foarte importantă atât pentru angajați, care nu trebuie să se confrunte cu proceduri prelungite, cât și pentru departamente”.

Citește și
bronz plaja grecia
Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România

Această reformă apare pe fondul unui scandal legat de fraude în subvențiile agricole UE, care a afectat guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis și a dus la demisia unui ministru și a trei miniștri adjuncți în iunie. O anchetă a procurorilor UE a dezvăluit o utilizare abuzivă largă a fondurilor de către Autoritatea de Plăți din Politica Agricolă Comună (OPEKEPE).

Sindicatul Adedy acuză guvernul că încearcă să dea vina pe angajații OPEKEPE pentru greșelile politicienilor și denunță transferul unui înalt funcționar după ce acesta a cooperat cu procurorii europeni pentru a expune scandalul. Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului, dar data votului încă nu este stabilită.

Sursa: Agerpres

Etichete: grecia, functionari publici, greva,

Dată publicare: 28-08-2025 16:14

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos
Stiri externe
Trei oameni au murit arși și doi au fost grav răniți pe o autostradă din Grecia, pe drumul spre Thassos

Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com.

Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România
Stiri Diverse
Bronzul în Grecia: motivul pentru care este mai intens și mai rapid. De ce soarele este mai puternic decât în România

Soarele din Grecia este recunoscut pentru intensitatea sa ridicată, iar acest lucru are un impact direct asupra modului în care pielea se bronzează. Radiația solară este mai puternică decât în România, iar asta explică de ce bronzul este mai intens.  

Peste 5.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor în Spania. Autoritățile se luptă cu incendiile și în Grecia
Stiri externe
Peste 5.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor în Spania. Autoritățile se luptă cu incendiile și în Grecia

Guvernul de la Madrid a trimis soldați în ajutorul pompierilor care luptă cu incendiile de vegetație.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia și Albania: Se menţine riscul ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie.

Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Pompierii fac eforturi surpaomenești ca să stingă flăcările
Stiri externe
Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Pompierii fac eforturi surpaomenești ca să stingă flăcările

Incendiile de vegetație țin în continuare sub presiune sudul Europei. În Grecia și Spania, pompierii fac eforturi supraomenești ca să stăvilească flăcările care amenință comunități și pârjolesc livezi și păduri.

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului
Stiri Economice
Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului

Executivul a aprobat joi, prin ordonanţă, noi reglementări referitoare la asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2025

49:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59