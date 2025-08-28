Grecia e blocată de greva funcționarilor publici. Modificarea legislativă care a stârnit furia protestatarilor

Grecia este blocată joi, în sectorul public, în urma unei greve de 24 de ore declanșate de sindicatul funcționarilor publici Adedy, care protestează împotriva unui proiect de reformă ce introduce noi reguli disciplinare.

Vassilis Katralis, reprezentant al sindicatului profesorilor, a declarat că „această lege va facilita concedierile și va incrimina acțiunile sindicale”. Sindicatul Adedy a criticat faptul că proiectul de lege propune modificarea componenței comisiilor disciplinare prin excluderea reprezentanților lucrătorilor și a magistraților, accelerând procedurile în detrimentul funcționarilor publici judecați, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Transportul aerian, maritim și urban din Grecia nu este afectat de această grevă.

Pentru a susține greva, sute de persoane s-au adunat în Piața Syntagma din centrul Atenei și în Salonic, al doilea oraș ca mărime al Greciei, pentru a-și exprima opoziția față de „tentativa de a incrimina acțiunile sindicale, sociale și politice”.

Argumentele autorităților

Ministrul de interne Theodoros Livanios a explicat că reforma vizează „îmbunătățirea funcționării administrației publice și consolidarea transparenței și eficienței sectorului”. El a subliniat că „comisiile disciplinare au adesea nevoie de mult timp, uneori până la șase ani, pentru a audia un caz, ceea ce împiedică productivitatea”. Accelerarea procesului disciplinar este „foarte importantă atât pentru angajați, care nu trebuie să se confrunte cu proceduri prelungite, cât și pentru departamente”.

Această reformă apare pe fondul unui scandal legat de fraude în subvențiile agricole UE, care a afectat guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis și a dus la demisia unui ministru și a trei miniștri adjuncți în iunie. O anchetă a procurorilor UE a dezvăluit o utilizare abuzivă largă a fondurilor de către Autoritatea de Plăți din Politica Agricolă Comună (OPEKEPE).

Sindicatul Adedy acuză guvernul că încearcă să dea vina pe angajații OPEKEPE pentru greșelile politicienilor și denunță transferul unui înalt funcționar după ce acesta a cooperat cu procurorii europeni pentru a expune scandalul. Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului, dar data votului încă nu este stabilită.

