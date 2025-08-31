Kassandra, Halkidiki – cele mai frumoase plaje și sate tradiționale din primul braț al Greciei

31-08-2025 | 11:39
Kassandra Halkidiki
Shutterstock

Kassandra Halkidiki, cea mai vestică peninsulă a Halkidiki-ului, Grecia, este o destinație remarcabilă, cunoscută pentru frumusețea sa naturală neatinsă, viața de noapte vibrantă, festivalurile culturale și numeroasele oportunități de recreere.

autor
Anca Lupescu

Pe măsură ce călătorești de-a lungul coastei spectaculoase a Kassandrei, vei fi captivat de contrastele regiunii: peisajele nordice sălbatice, colinele verzi din est și țărmurile aglomerate din vest.

Cum ajungi în Kassandra

Kassandra este primul sau cel mai din stânga „braț” al peninsulei Halkidiki. Halkidiki este o peninsulă în formă de trident, situată în nordul Greciei, aproape de orașul Salonic. Celelalte brațe (numite și „picioare” sau „degete”) sunt Sithonia și Muntele Athos.

Kassandra este cea mai dezvoltată și cea mai dens construită zonă, cu numeroase hoteluri, restaurante și opțiuni de divertisment. Este potrivită pentru familii cu copii, grupuri de prieteni și pentru cei care preferă cazările de tip all-inclusive.

La fel ca și celelalte zone din Halkidiki, Kassandra este foarte ușor accesibilă din Salonic cu mașina sau cu autobuzul public. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Macedonia din Salonic, aflat la aproximativ 50 km de începutul peninsulei.

Există mai multe opțiuni pentru a ajunge în Halkidiki din Aeroportul Internațional Salonic.

Aeroportul Internațional Macedonia (SKG) se află la 15 km de centrul orașului Salonic. Aproape de aeroport, la aproximativ 9 km distanță, se află autogara KTEL Halkidiki, care oferă curse către toate destinațiile din Halkidiki.

 Este important de știut că în Salonic există două autogări:

KTEL Halkidiki – de unde pleacă autobuzele spre Halkidiki

KTEL Makedonias – autogara pentru transport interurban și internațional din Salonic (situată în partea de vest a orașului, mai departe de aeroport).

Deși nu există linii directe de autobuz de la aeroport spre Halkidiki, există o modalitate sigură de a ajunge la destinație.

Prima opțiune:

• De la stația de autobuz din fața terminalului de sosiri, poți lua autobuzul 79A sau 79B. Acesta te duce până la stația IKEA. Prețul biletului este aproximativ 0,90 €, iar durata călătoriei până la IKEA este de aproximativ 14 minute.

• Din stația IKEA, faci transfer la autobuzul 36, care merge către autogara KTEL Halkidiki. Aceasta este stația centrală pentru autobuzele care circulă spre diverse locuri din Halkidiki. Este important de menționat că doar trei linii de autobuz opresc la IKEA: 36, 36B, 36Z.

• La autogara KTEL Halkidiki, alegi un autobuz către destinația dorită din Halkidiki (ex.: Hanioti, Kallithea, Ouranoupoli).

Merită menționat faptul că liniile 79 au un program de circulație neregulat, de aceea o alternativă mai sigură este utilizarea unui shuttle privat de la aeroport spre Salonic sau opțiunea mai sigură: aceea de a închiria o mașină.

De ce să alegi Kassandra pentru vacanța ta

De zeci de ani, Peninsula Kassandra este una dintre cele mai atractive zone de vacanță din Grecia continentală. Primul „deget” al Halkidiki este renumit pentru satele sale pitorești, patrimoniul istoric și climatul favorabil. În plus, dispune de o rețea de transport convenabilă și de prețuri moderate, comparativ cu insulele Greciei.

Un dezavantaj al acestei destinații este numărul limitat de atracții turistice. Pe de altă parte, peninsula nu duce lipsă de peisaje naturale spectaculoase. Oamenii vin aici pentru a admira priveliștile, pentru a înota în apele curate ale mării și pentru a se deconecta de griji. 

Deși călătorii vin în principal pentru a se bucura de cele mai frumoase plaje din Peninsula Kassandra, Grecia este greu de imaginat fără obiective de interes. Patrimoniul antic al peninsulei include Turnul Bizantin din Nea Fokea, Templul lui Ammon Zeus din Kallithea, ruinele Templului lui Poseidon din Posidi și fragmente din Zidul lui Iustinian din Nea Potidea. Una dintre cele mai importante atracții ale Kassandrei este Canalul Potidea, pe care orice vizitator al peninsulei îl va vedea.

Una dintre cele mai interesante atracții din Kassandra se află aproape de Kallithea, deși mulți călători nu o cunosc. Este vorba despre bazilica paleocreștină din Solina, unde s-au păstrat mozaicuri unice pe podea, reprezentând scene din Paradis.

Cele mai frumoase plaje din Kassandra

Kassandra nu este foarte cunoscută pentru plajele sale, dar dacă îți place să explorezi, există câteva foarte frumoase unde te poți bucura de o experiență plăcută și care merită vizitate. Sunt mai puține decât pe Sithonia, dar suficiente pentru a avea o vacanță interesantă.

Plaja Sani aparține în mare parte complexului hotelier de lux Sani Resort. Este una dintre cele mai frumoase plaje din Kassandra, cu nisip alb, apă mică și mare turcoaz.

În apropierea plajei există și o zonă protejată datorită speciilor rare de păsări care și-au făcut aici habitatul. Singura parte accesibilă vizitatorilor care nu sunt cazați în complex este cea din fața cafenelei Anemos.

Această porțiune este adesea aglomerată, mai ales în weekend, când mulți locuitori din Salonic vin aici. În sezonul de vacanță, un loc de parcare poate costa până la 20 de euro (taxa fiind inclusă în biletul de intrare în complex), însă există și posibilitatea de a parca gratuit la 400-500 m de plajă.

Merită vizitat și complexul, unde există un parc frumos pentru plimbări, o biserică, o marină luxoasă, iar plaja este deosebită pentru înot și relaxare.

Siviri se află tot pe coasta de vest a Kassandrei. Este cunoscută pentru plaja sa lungă, cu nisip fin, ideală pentru familii cu copii. Promenada de pe malul mării este frumos amenajată, ceea ce face ca Siviri să fie un loc potrivit pentru o zi plăcută de vară la plajă.

Aigeopelagitika este una dintre cele mai frumoase plaje din Kassandra. Se află în Possidi și are câțiva kilometri lungime și o lățime considerabilă. Plaja este cu nisip, cu intrare lină în mare și apă mică. Fiind adăpostită, marea este mereu calmă.

De aici se pot admira apusuri superbe. Este o plajă organizată, dar există și mult spațiu pentru vizitatori cu echipament propriu. Nu devine niciodată aglomerată datorită dimensiunii mari, așa că este un loc potrivit pentru liniște. Există aici un bar cunoscut și foarte popular, Cocus, dar și câteva baruri moderne de plajă, conform nikana.gr.

Plaja Possidi Cape (Faros) din Possidi este, de fapt, o fâșie de nisip care se întinde adânc în mare. Este o porțiune de coastă interesantă, asemănătoare unei mici peninsule nisipoase. Mașinile se parchează la începutul fâșiei, lângă camping și faimosul far, iar drumul spre plajă continuă doar pe jos. Plaja nu este amenajată, nu există baruri sau șezlonguri, așa că este necesar să aduci mâncare, apă și umbrele. La începutul fâșiei ai impresia că te afli într-un deșert nisipos, dar, apropiindu-te de vârf, vei fi surprins să vezi marea de ambele părți. Se întâmplă adesea ca o parte (spre Possidi) să fie cu vânt, iar cealaltă (spre Aigeopelagitika) să fie liniștită.

Sate și stațiuni tradiționale din Kassandra

Afytos

Un sat tradițional din peninsula Kassandra, Afytos are case din piatră, piețe mici, străzi pavate și o priveliște frumoasă spre mare.

Marmaras

(Neos) Marmaras este o stațiune de litoral pe coasta vestică a peninsulei Sithonia. Construit pe pantele unui deal, are un mic port unde ancorează bărci de pescuit și iahturi, creând o atmosferă romantică.

Nea Phokea

Nea Phokea este una dintre cele mai populare stațiuni turistice din Halkidiki, oferind vizitatorilor o frumoasă promenadă la malul mării și numeroase facilități.

Ormos Panagias

Un sat pescăresc pitoresc înconjurat de vegetație. Regiunea este cunoscută pentru plajele sale frumoase și liniștite.

Porto Koufo

Porto Koufo este cel mai sudic punct al Sithoniei. Este o zonă cu o frumusețe naturală deosebită și plaje spectaculoase, având un port animat în timpul verii.

Nikiti

Nikiti este o stațiune turistică atrăgătoare, una dintre cele mai aglomerate din peninsula Sithonia. Tavernele cu pește și plajele deosebite atrag mulți vizitatori.

Nea Skioni

O stațiune turistică de litoral în partea sudică a Kassandrei, Nea Skioni are un port pescăresc pitoresc și plaje nisipoase minunate.

Agios Nikitas

Un sat mic care păstrează un stil tradițional. Este construit pe pantele unui deal și oferă priveliști uimitoare asupra Golfului Toroneos.

Peninsula Kassandra are o coastă foarte frumoasă, însă oamenii tind să o compare cu Sithonia și Thassos, așa că este adesea subestimată. Kallithea are una dintre cele mai frumoase plaje din Kassandra. Plaja este lungă, cu câțiva metri de apă mică și o mare de un albastru turcoaz. Nisipul este foarte fin și moale, iar marea este limpede și frumoasă.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 31-08-2025 11:38

