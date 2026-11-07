Cele mai frumoase sate din România pe care merită să le vizitezi toamna. Destinații pentru o escapadă departe de aglomerație

România are câteva locuri care te fac să uiți pentru o clipă unde te afli. Satele care și-au păstrat farmecul și autenticitatea se numără printre cele mai frumoase destinații din țara noastră, iar toamna este un moment perfect ca să le vizitezi.

Toamna este un moment ideal pentru o excursie prin satele din România. Te poți bucura de casele vechi, bisericile fortificate, dealurile și pădurile din jur colorate. Cele mai frumoase sate din România de vizitat toamna Biertan, Sibiu Biertan este unul dintre satele săsești din Transilvania pe care merită să le vizitezi toamna. În centrul localității găsești case tradiționale, restaurante și câteva locuri unde poți să te oprești la masă sau să bei o cafea. Principalul obiectiv turistic este biserica fortificată din Biertan, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO în 1993. Așezată pe un deal, aceasta oferă o priveliște asupra satului și a acoperișurilor caselor din jur. Poți ajunge la cetate din piața centrală, urcând o scară acoperită din lemn, lungă de aproximativ 100 de metri. În interiorul bisericii poți vedea și ușa sacristiei, realizată la începutul anilor 1500. Aceasta are un sistem ingenios de 19 încuietori, care a atras atenția inclusiv la Expoziția Universală de la Paris din 1900, unde a fost premiat. Recomandări Video Surse: România ar putea plăti 15.000 de euro pentru fiecare militar american ...

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Rimetea, Alba Rimetea este unul dintre cele mai cunoscute sate din Transilvania, în special datorită caselor albe cu ferestre și porți verzi. Localitatea se află într-un loc cu totul special, la poalele masivului Piatra Secuiului. În centrul satului poți vedea biserica albă și tot de aici poți porni într-unul dintre traseele montane celebre, dintre care cel mai cunoscut este traseul spre vârful Piatra Secuiului.

Criț, Brașov Criț este un sat săsesc din județul Brașov, potrivit dacă vrei să descoperi arhitectura tradițională și bisericile fortificate din Transilvania. Unul dintre principalele obiective este biserica fortificată din sat, aflată în apropierea pensiunii Casa Kraus. Dacă ai noroc, în anumite perioade se organizează concerte la care poți participa. În plus, dacă ajungi în zonă în timpul festivalului Haferland, ai ocazia să descoperi mai multe sate săsești, tradiții locale, gastronomie și evenimente culturale. Din Criț poți continua excursia spre alte localități din apropiere, precum Viscri, Meșendorf, Cloașterf sau Saschiz. Toate păstrează case săsești tradiționale și biserici fortificate.

Viscri, Brașov Viscri a devenit cunoscut și datorită vizitei regelui Charles al III-lea, care deține o proprietate în sat. Totuși, localitatea are mai multe obiective care merită să le descoperi, începând cu biserica fortificată, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Poți să te plimbi pe ulițele satului, să admiri casele săsești și să descoperi arhitectura tradițională păstrată de-a lungul timpului. Dacă vrei să vizitezi și proprietatea regelui Charles, aceasta se află la intrarea în sat, la numărul 163.

Saschiz, Mureș Saschiz merită măcar o vizită, dacă nu ai fost niciodată. În centrul localității se află biserica fortificată, iar pe dealul din apropiere poți descoperi Cetatea Țărănească din Saschiz. De la cetate ai o vedere asupra satului și a împrejurimilor. În plus, poți combina vizita cu o plimbare prin localitate și cu opriri în satele săsești din apropiere.

Corund, Harghita Dacă vrei să descoperi meșteșugurile tradiționale din Transilvania, trece și Corund pe lista ta. Satul din județul Harghita este cunoscut pentru ceramica și olăritul practicate de localnici. Aici poți vizita ateliere de ceramică, poți vedea cum sunt realizate obiectele tradiționale și poți cumpăra vase sau alte produse lucrate manual. Este o oprire potrivită dacă vrei să iei acasă un suvenir diferit de cele pe care le găsești în magazinele obișnuite.

Peștera, Brașov Satul Peștera se află în apropierea localității Bran și este o destinație pe care merită să o vizitezi toamna, mai ales dacă îți plac peisajele montane. Casele răsfirate pe dealuri, pășunile și munții din depărtare formează un peisaj pe care îl poți admira în timpul unei plimbări prin sat. Toamna, pădurile și pajiștile își schimbă culorile, iar priveliștile spre masivele Piatra Craiului și Bucegi devin un motiv în plus să ajungi aici. Poți să te cazezi la una dintre pensiunile din zonă și să explorezi împrejurimile pe jos.

Șirnea, Brașov Șirnea este un alt sat din județul Brașov pe care îl poți vizita dacă ajungi în zona Bran-Moieciu. Vei vedea gospodării răsfirate pe dealuri și ai priveliști spre munții din apropiere. O adevărată încântare pentru un weekend departe de agitația orașului. Poți ajunge aici pe drumurile care șerpuiesc printre dealuri și poți explora satul la pas. Toamna, peisajul se schimbă odată cu pădurile și pajiștile. Nu uita să îți iei aparatul de fotografiat pentru a imortaliza frumusețea locului.

Ciocănești, Suceava Ciocănești este unul dintre cele mai ușor de recunoscut sate din Bucovina. Localitatea este cunoscută pentru casele decorate cu motive tradiționale, inspirate din modelele de pe costumele populare și de pe ouăle încondeiate. Dacă ajungi aici, poți să te plimbi pe străzi și să admiri fațadele caselor, fiecare decorată cu modele și culori specifice zonei. Satul este cunoscut și ca un muzeu în aer liber, datorită aspectului aparte al gospodăriilor. Indiferent de satul pe care alegi să îl vizitezi, bucură-te de plimbări liniștite în zonă, ascultă poveștile localnicilor și bucură-te de preparatele tradiționale.

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