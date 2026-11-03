Femeile ocupă doar 30,5% dintre funcțiile de conducere la nivel mondial. Cum stă România la acest capitol

Tot mai puține companii aplică măsuri concrete pentru promovarea egalității de gen la locul de muncă, avertizează Organizația Internațională a Muncii (OIM), într-un raport publicat marți.
Datele arată că, în 2025, aproape trei din zece companii aveau o femeie în funcția de director general, față de 23,4% în 2013. Și numărul companiilor conduse de o femeie în funcția de președinte al consiliului de administrație a crescut considerabil: de la 13,1% în 2013 la 30,9% în 2025.
Cu toate acestea, progresul nu se regăsește la toate nivelurile de conducere. Între 2013 și 2025, reprezentarea femeilor s-a îmbunătățit în pozițiile de conducere de nivel superior și în cele mai înalte funcții executive, dar a scăzut în managementul de nivel mediu și în cel de început de carieră. Cea mai mare scădere, de 6,4%, a fost înregistrată la nivelul managementului de mijloc.
Raportul atrage atenția și asupra domeniilor în care femeile ajung mai greu în poziții de conducere. Ele sunt mai bine reprezentate în resurse umane, unde ocupă 62,5% dintre funcțiile de conducere, și în finanțe și administrație, cu 55,4%. În schimb, reprezintă doar 19,8% dintre managerii din departamentele care se ocupă de profit și pierderi și 26,3% dintre cei din cercetare și dezvoltare – domenii care pot deschide drumul către funcțiile executive de top.
Companiile care promovează egalitatea de gen au rezultate mai bune
OIM subliniază că măsurile pentru creșterea reprezentării femeilor nu au doar un rol social, ci pot aduce și beneficii economice. Aproape 70% dintre companiile participante la sondaj au declarat că inițiativele privind egalitatea de gen și diversitatea au contribuit la îmbunătățirea rezultatelor de business în 2025.
Dintre companiile care au raportat creșteri ale profitului în urma măsurilor de promovare a femeilor în funcții de conducere, 87,4% au înregistrat un avans de cel puțin 5%. În plus, firmele cu femei în funcția de director general au fost cu 6,4% mai predispuse să raporteze rezultate comerciale mai bune decât cele conduse de bărbați. În cazul companiilor cu o femeie președinte al consiliului de administrație, diferența a fost de 17,5%.
Cu toate acestea, numărul companiilor care aplică efectiv măsuri pentru egalitatea de gen a scăzut. Dacă în 2018 acestea reprezentau 37,4% din total, în 2025 ponderea a ajuns la 26,5%. Aproape trei sferturi dintre firme au declarat că au politici de egalitate și diversitate, însă mai puține le transformă în acțiuni concrete.
Ce arată datele la nivel regional
La nivel regional, Africa conduce în clasament: 31% dintre companii au o femeie în funcția de director general. Urmează America, cu 30,1%, și Europa și Asia Centrală, cu 29,5%. La nivel mondial, procentul este de 28,2%. Cele mai mici ponderi se înregistrează în Asia și Pacific, cu 26,3%, și în statele arabe, cu 20,9%.
Raportul se bazează pe un sondaj realizat în 2025 în rândul a 11.957 de companii din 99 de țări, la care se adaugă date din cercetări anterioare și statistici privind piața muncii.
România, aproape de media UE la numărul femeilor în funcții de conducere
În România, femeile ocupau puțin sub 35% dintre funcțiile de conducere în 2024, potrivit datelor Eurostat. Procentul este apropiat de media Uniunii Europene, de 35,2%, și plasează țara noastră înaintea unor state precum Germania, Danemarca și Țările de Jos, unde ponderea femeilor în poziții de management era sub 30%.
La nivel european, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Suedia, cu 44,4%, Letonia, cu 43,4%, și Polonia, cu 41,8%. La polul opus s-au aflat Cipru, Croația și Italia.
Datele Eurostat se referă la totalul funcțiilor de conducere, nu doar la cele mai înalte poziții din marile companii. O analiză realizată în România de președinta Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, arată că reprezentarea femeilor este mult mai redusă atunci când sunt analizate consiliile de administrație și funcțiile executive de vârf ale companiilor listate la bursă.
Câte femei conduc, de fapt, marile companii din România
Într-un interviu acordat Știrilor ProTV în august, Cristina Chiriac a explicat că numărul femeilor din structurile de conducere ale companiilor analizate a rămas neschimbat, în ciuda legii care ar fi trebuit să încurajeze echilibrul de gen.
Cercetarea sa, intitulată „Legea care nu se aplică”, a analizat 85 de companii listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București și modul în care acestea au respectat Legea nr. 11/2025, prin care România a transpus directiva europeană privind reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților în consiliile de administrație.
Companiile vizate aveau termen până la 30 iunie 2026 pentru a îndeplini obiectivele privind echilibrul de gen. Cu toate acestea, analiza documentelor publice arată că, între 31 decembrie 2025 și 30 iulie 2026, numărul femeilor din organele de conducere ale celor 75 de societăți pentru care a putut fi stabilită componența a rămas același: 82.
Din cele 75 de consilii analizate, 25 nu aveau nicio femeie în componență. În companiile aflate sub conducerea acestor consilii lucrau peste 12.000 de angajați. Cea mai mare dintre societățile cu un consiliu format exclusiv din bărbați avea aproape 5.000 de salariați și cinci administratori, toți bărbați.
Femeile ocupau 20,3% dintre locurile din organele de conducere ale companiilor analizate. Însă procentul scade și mai mult atunci când sunt luate în calcul cele mai importante funcții executive: femeile erau directori generali în doar 9,9% dintre societăți și președinte al consiliului de administrație în numai 7,6% dintre cazuri. În cifre absolute, cercetarea a identificat șapte femei în funcția de director general și cinci în cea de președinte al consiliului.
Cristina Chiriac atrage atenția că numărul femeilor dintr-un consiliu nu arată automat și câtă putere au acestea în companie.
„O proporție ne spune câte femei sunt într-un consiliu. Nu ne spune însă câtă autoritate exercită și nici cum este distribuită puterea în interiorul companiei”, a explicat președinta CONAF.
Femei care ocupă funcții importante în companii din România
Chiar dacă femeile sunt încă slab reprezentate în cele mai înalte poziții de conducere, există și exemple care arată că acestea își lasă amprenta în conducerea unor companii importante din România.
De pildă, Elisabeta Moraru ocupă funcția de Regional Director la Google, iar Oana Ilaș este director general adjunct pentru Retail Banking în cadrul Băncii Transilvania. Un alt nume cunoscut este Mariana Gheorghe, care a condus timp de 12 ani OMV Petrom, fiind prima femeie numită la conducerea uneia dintre cele mai mari companii din România.