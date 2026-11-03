Femeile ocupă doar 30,5% dintre funcțiile de conducere la nivel mondial. Cum stă România la acest capitol

Tot mai puține companii aplică măsuri concrete pentru promovarea egalității de gen la locul de muncă, avertizează Organizația Internațională a Muncii (OIM), într-un raport publicat marți.

Datele arată că, în 2025, aproape trei din zece companii aveau o femeie în funcția de director general, față de 23,4% în 2013. Și numărul companiilor conduse de o femeie în funcția de președinte al consiliului de administrație a crescut considerabil: de la 13,1% în 2013 la 30,9% în 2025.

Cu toate acestea, progresul nu se regăsește la toate nivelurile de conducere. Între 2013 și 2025, reprezentarea femeilor s-a îmbunătățit în pozițiile de conducere de nivel superior și în cele mai înalte funcții executive, dar a scăzut în managementul de nivel mediu și în cel de început de carieră. Cea mai mare scădere, de 6,4%, a fost înregistrată la nivelul managementului de mijloc.

Raportul atrage atenția și asupra domeniilor în care femeile ajung mai greu în poziții de conducere. Ele sunt mai bine reprezentate în resurse umane, unde ocupă 62,5% dintre funcțiile de conducere, și în finanțe și administrație, cu 55,4%. În schimb, reprezintă doar 19,8% dintre managerii din departamentele care se ocupă de profit și pierderi și 26,3% dintre cei din cercetare și dezvoltare – domenii care pot deschide drumul către funcțiile executive de top.

Companiile care promovează egalitatea de gen au rezultate mai bune

OIM subliniază că măsurile pentru creșterea reprezentării femeilor nu au doar un rol social, ci pot aduce și beneficii economice. Aproape 70% dintre companiile participante la sondaj au declarat că inițiativele privind egalitatea de gen și diversitatea au contribuit la îmbunătățirea rezultatelor de business în 2025.

Dintre companiile care au raportat creșteri ale profitului în urma măsurilor de promovare a femeilor în funcții de conducere, 87,4% au înregistrat un avans de cel puțin 5%. În plus, firmele cu femei în funcția de director general au fost cu 6,4% mai predispuse să raporteze rezultate comerciale mai bune decât cele conduse de bărbați. În cazul companiilor cu o femeie președinte al consiliului de administrație, diferența a fost de 17,5%.

Cu toate acestea, numărul companiilor care aplică efectiv măsuri pentru egalitatea de gen a scăzut. Dacă în 2018 acestea reprezentau 37,4% din total, în 2025 ponderea a ajuns la 26,5%. Aproape trei sferturi dintre firme au declarat că au politici de egalitate și diversitate, însă mai puține le transformă în acțiuni concrete.

Ce arată datele la nivel regional

La nivel regional, Africa conduce în clasament: 31% dintre companii au o femeie în funcția de director general. Urmează America, cu 30,1%, și Europa și Asia Centrală, cu 29,5%. La nivel mondial, procentul este de 28,2%. Cele mai mici ponderi se înregistrează în Asia și Pacific, cu 26,3%, și în statele arabe, cu 20,9%.

