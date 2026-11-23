Frumosul oraș Gdańsk, din Polonia, a ocupat primul loc în clasament, datorită transportului accesibil și prețului redus pentru patinaj, de aproximativ 10,23 euro, potrivit Express.

Pe locul al doilea se află Praga, unde prețurile sunt printre cele mai mici: o halbă de bere costă aproximativ 2,86 euro, iar un pahar de vin fiert, 2,76 euro. Cracovia, tot din Polonia, ocupă locul al treilea, datorită prețurilor avantajoase, inclusiv pentru ciocolata caldă, care costă aproximativ 4,58 euro, și transportului accesibil.

Cercetarea a identificat și cel mai ieftin târg de Crăciun care poate fi vizitat anul acesta în Regatul Unit, unde un pahar de vin fiert costă aproximativ 5,98 euro.

Cunoscut pentru atmosfera sa de poveste din perioada sărbătorilor, Gdańsk oferă și posibilități de cazare la prețuri accesibile, fiind o destinație ideală pentru o vacanță de Crăciun. Un pahar de vin fiert costă aproximativ 5,01 euro, iar un cârnat bratwurst, aproximativ 6,82 euro, unele dintre cele mai accesibile prețuri din Europa.

Cel mai bun târg de Crăciun

Târgul de Crăciun din Gdańsk a fost desemnat și anul trecut cel mai bun târg de Crăciun. Acesta are 215 standuri care oferă preparate și băuturi tradiționale, dar și cadouri de sărbători.

Pe TripAdvisor, vizitatorii și-au împărtășit impresiile, unul dintre ei descriind centrul vechi al orașului Gdańsk drept „superb”, cu numeroase „locuri ascunse care merită vizitate”.

Un alt turist a povestit: „Am vizitat târgurile de Crăciun la începutul lunii decembrie și mi-au plăcut foarte mult. Orașul poate fi explorat cu ușurință pe jos. Arhitectura, luminile și târgul au fost superbe”.

Un alt vizitator a comentat: „Un loc atât de frumos, clădirile sunt extraordinare și au o istorie impresionantă”.

Un alt turist a declarat: „Târgul de Crăciun avea standuri minunate, mâncare și băuturi foarte gustoase și o atmosferă autentică de sărbătoare. Vizavi de târg se află un centru comercial uriaș, iar prețurile erau vizibil mai mici decât în Regatul Unit”.

Târgul de Crăciun din Gdańsk se desfășoară în perioada 20 noiembrie – 23 decembrie 2026.

Turiștii pot ajunge în oraș cu avionul, pe Aeroportul Gdańsk Lech Wałęsa (GDN), care beneficiază de legături aeriene cu mai multe orașe europene.

Cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa în 2026

Gdańsk, Polonia

Praga, Cehia

Cracovia, Polonia

Berlin, Germania

Budapesta, Ungaria

Helsinki, Finlanda

Strasbourg, Franța

Dresda, Germania

Köln, Germania

Bruges, Belgia