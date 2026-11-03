Întâlnirile vor avea ca scop și studierea modalităților de răspuns coordonat, relatează agenția EFE, scrie Agerpres.

La prima reuniune va participa Europol, printre alte agenții comunitare, iar la a doua, aceste incidente vor fi abordate și cu statele membre, inclusiv cele afectate, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier.

Comisia Europeană caută un răspuns coordonat

Obiectivul acestor întâlniri este de a schimba informații despre cele întâmplate și de a examina modul în care să se „răspundă colectiv” unor astfel de incidente care, afirmă Comisia Europeană, demonstrează cât de mult atacurile cibernetice „pot perturba serviciile esențiale și viața cetățenilor”.

Comisia Europeană a evitat să comenteze cu privire la posibila origine a acestor atacuri cibernetice sau dacă există o operațiune coordonată în spatele lor. Întrebat despre o eventuală implicare a Rusiei, purtătorul de cuvânt al Comisiei a răspuns că această instituție este 'extrem de prudentă' față de atribuirea de responsabilități, adăugând că această sarcină oricum nu revine Comisiei Europene, ci autorităților naționale, care investighează deja incidentele.

Hackerii au modificat temperatura instalațiilor

Atacuri cibernetice care au provocat creșterea temperaturilor în instalațiile de refrigerare ale magazinelor alimentare au fost semnalate luni în mai multe țări membre ale UE, printre care Belgia, Luxemburg, Țările de Jos (Olanda), Suedia, Irlanda, Estonia, România, Italia și Polonia.

Se pare că hackerii au accesat de la distanță sistemele de control ale instalațiilor frigorifice pentru a le crește temperatura ori pentru a activa modul de decongelare, situație care a impus scoaterea produselor din unele unități pentru a asigura siguranța alimentară. Aceste incidente survin la numai trei săptămâni după un episod similar în Franța, care a avut repercusiuni de asemenea în Belgia și Țările de Jos.