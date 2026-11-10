Destinații europene perfecte pentru un city break de toamnă. Unde poți zbura din România

Toamna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri pentru a descoperi orașele europene. Temperaturile sunt mai blânde, străzile și obiectivele turistice sunt mai puțin aglomerate, iar parcurile, piețele și cafenelele capătă un farmec aparte.

Europa are numeroase destinații potrivite pentru un city break de câteva zile. Destinații în Europa perfecte pentru un city break de toamnă Slovenia Dacă ar fi să alegi o destinație care surprinde cel mai bine atmosfera lunii noiembrie în Europa, Slovenia ar fi una dintre cele mai potrivite opțiuni. Dacă ajungi în Slovenia în octombrie, vei descoperi că unele dintre cele mai puternice amintiri nu sunt neapărat legate de anumite obiective turistice, ci de drumurile pe care le parcurgi. Șoselele din jurul localității Kranjska Gora și din Alpii Iulieni șerpuiesc prin păduri care capătă treptat nuanțe de portocaliu și roșu, în timp ce printre copaci apar munți uriași din calcar. La un moment dat, poți parcurge 134 de serpentine într-o singură zi. Unul dintre avantajele Sloveniei este că poți vizita multe locuri într-o țară relativ mică. Poți admira răsăritul deasupra lacului Bled, poți face drumeții în jurul lacului Bohinj, poți explora valea Soča, poți traversa trecători montane, poți coborî în peșteri impresionante și poți încheia călătoria cu o masă pe bază de fructe de mare, pe litoralul Adriaticii, în Piran. Recomandări Video Știrile ProTV, ediția mimico-gestuală - 10.11.2026

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Madeira, Portugalia Dacă vrei să petreci vacanța în zone montane, dar nu îți dorești temperaturile ridicate din timpul verii, Madeira merită să fie luată în calcul. Insula din Portugalia se află suficient de departe spre sud pentru a avea temperaturi blânde chiar și atunci când mare parte din Europa continentală intră în sezonul rece. Din acest motiv, noiembrie este o perioadă potrivită pentru drumeții, canyoning și explorarea peisajelor vulcanice din Madeira, fără temperaturile ridicate din sezonul de vârf. Madeira nu este însă o insulă pe care să o alegi doar pentru a sta șapte zile pe un șezlong. Poți face asta, dar ai pierde o mare parte din ceea ce are de oferit. Traseele celebre de-a lungul levadelor urmează vechile canale de irigații și traversează păduri, văi și munți. În același timp, rutele din jurul vârfurilor Pico do Arieiro și Pico Ruivo te duc prin peisaje spectaculoase, la altitudini mari, deasupra norilor. Vremea se poate schimba rapid la munte, așa că faptul că ai soare lângă piscina hotelului nu înseamnă că vremea este la fel și la 1.500 de metri altitudine.

Piemont, Italia Ai multe motive să vizitezi Italia în noiembrie, dar dacă gastronomia este unul dintre criteriile principale atunci când alegi o destinație, îndreaptă-te spre nord, în regiunea Piemont. Este sezonul recoltelor într-una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole și gastronomice ale Italiei. Podgoriile acoperă dealurile din Langhe, în jurul localităților Barolo și Barbaresco, alunele de pădure sunt folosite în numeroase preparate, iar orașul Alba începe să celebreze un ingredient care seamănă cu un cartof murdar, dar care poate ajunge să coste sume impresionante, respectiv trufa albă.

Andaluzia, Spania În unele regiuni ale Europei, soarele verii este un motiv important pentru care turiștii aleg să călătorească. În Andaluzia, însă, temperaturile ridicate din timpul verii pot deveni greu de suportat. Temperaturile devin toamna mult mai potrivite pentru a explora orașe precum Sevilla, Córdoba și Granada. Poți să te plimbi prin cartierele istorice, să iei masa în aer liber și să vizitezi complexe impresionante de palate fără să simți că participi la o probă de rezistență. Dacă ajungi în Córdoba în noiembrie, poți explora orașul în condiții confortabile. Chiar dacă unele dintre florile celebre din curțile interioare nu mai sunt la fel de spectaculoase ca primăvara, orașul are multe de oferit.

Țara Bascilor, Spania Dacă ajungi în Țara Bascilor în noiembrie te poți bucura de culorile toamnei și de mai puțini turiști străini. Nordul Spaniei intră treptat în sezonul de toamnă. Zilele de plajă devin mai greu de planificat, serile se răcoresc, iar meniurile restaurantelor încep să includă ciuperci, vânat, preparate gătite lent și alte mâncăruri potrivite pentru vremea mai rece. Începe cu Bilbao și nu te limita la o vizită la Muzeul Guggenheim. Încearcă pintxos în Casco Viejo, urcă cu funicularul pe muntele Artxanda și explorează cartierele aflate dincolo de centrul turistic. Apoi urmează traseul de-a lungul coastei, spre San Sebastián, și oprește-te în satele pescărești și la punctele de belvedere de pe drum.

Mallorca, Spania Când auzi de Mallorca, probabil te gândești la vacanțe organizate, plaje aglomerate și stațiuni pline de turiști. În noiembrie poți descoperi o altă față a insulei. Dacă până acum ai luat în calcul Mallorca doar pentru vacanțele la plajă, noiembrie este o perioadă potrivită pentru a explora și alte zone. Pe măsură ce sezonul turistic de vară se apropie de final, insula devine mai ușor de vizitat. Marea păstrează adesea o parte din căldura acumulată în timpul verii, mai ales la începutul lunii, iar temperaturile mai scăzute sunt ideale pentru drumeții și ciclism.

Scoția Dacă alegi Scoția în noiembrie, nu te baza pe vreme stabilă. Te poți confrunta cu soare, ploaie, ceață, vânt și temperaturi apropiate de cele de iarnă, toate în aceeași după-amiază. Totuși, dacă ești pregătit pentru vreme schimbătoare, noiembrie poate fi o perioadă spectaculoasă pentru a vizita Scoția. Munții Highlands încep să capete nuanțe de arămiu, ruginiu și auriu, în timp ce pădurile din jurul regiunii Perthshire și al Munților Cairngorm oferă unele dintre cele mai frumoase peisaje de toamnă din Marea Britanie. Zilele mai scurte înseamnă și că nu trebuie să te trezești la ore foarte matinale pentru a prinde răsăritul.

Creta, Grecia Dacă nu te atrag peisajele de toamnă și vrei să te bucuri în continuare de vreme caldă, îndreaptă-te spre sud. Creta este una dintre cele mai potrivite destinații din Europa pentru o vacanță cu temperaturi ridicate în noiembrie. Mai ales la începutul lunii, poți combina zilele petrecute pe plajă cu drumeții și vizite la obiective istorice, fără căldura intensă din timpul verii. Această combinație face ca noiembrie să fie o perioadă interesantă pentru a explora insula. Nu trebuie să alegi între relaxarea la mare și vizitarea unui sit arheologic în căldura puternică a verii. Petrece timp în Chania sau Rethymno, explorează satele montane și pornește cu mașina spre interiorul insulei, în loc să rămâi doar în stațiunile turistice. Creta este mult mai mare și mai diversă din punct de vedere geografic decât își imaginează mulți turiști aflați la prima vizită. Dacă încerci să vezi toată insula în patru zile, riști să petreci cea mai mare parte a vacanței în mașină.

Roma, Italia Roma rămâne o destinație populară și toamna, dar este mult mai ușor de explorat decât în plin sezon estival. Temperaturile sunt mai potrivite pentru plimbări lungi, iar obiectivele turistice în aer liber pot fi vizitate fără căldura obositoare de la mijlocul zilei, specifică verii. Colosseumul, Forumul Roman, Panteonul și cartierul Trastevere pot fi descoperite în această perioadă în condiții mai confortabile. Octombrie și noiembrie sunt luni potrivite pentru a combina vizitarea obiectivelor cunoscute cu plimbările prin cartiere mai liniștite, mesele la trattorii locale și timpul petrecut în spații verzi precum Villa Borghese. Iar carbonara parcă are și mai mult gust când afară este puțin răcoare.

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