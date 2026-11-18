Iniţial, conflictul a izbucnit între două fete de 15 şi 19 ani, dar ulterior s-au alăturat alte cinci eleve. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, incidentul a avut loc în 6 noiembrie, la o şcoală din localitatea Lovrin. Atunci, poliţiştii din cadrul Secţiei 12 Poliţie Rurală Periam au fost sesizaţi despre producerea unui conflict verbal şi fizic între mai multe eleve, potrivit News.ro.

„Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, două tinere, în vârstă de 15 şi 19 ani, s-ar fi agresat reciproc. Ulterior, în conflict ar fi intervenit şi alte 5 eleve, cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a precizat IPJ Timiş.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerii măsurilor legale care se impun.