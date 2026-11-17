Cum va fi iarna 2026–2027 în România. Când ar putea ninge. Prognoza pentru decembrie, ianuarie și februarie

Cele mai recente prognoze sezoniere, publicate de Copernicus și Severe Weather Europe arată că iarna 2026–2027 ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit în România și în cea mai mare parte a Europei și că se vor înregistra precipitații peste medie.

Cum va fi vremea în decembrie 2026 Prima lună de iarnă ar putea aduce temperaturi mai ridicate decât normalul în sudul Europei, în timp ce în nord valorile ar urma să fie mai apropiate de cele obișnuite. Potrivit Severe Weather Europe, începutul lunii decembrie ar putea fi mai rece în nord-vestul continentului, pe fondul deplasării unor sisteme de joasă presiune. În România, prognozele indică o tendință spre temperaturi relativ blânde. Ninsorile nu sunt excluse, inclusiv la altitudini joase, însă deocamdată nu se poate estima când vor apărea.

Prognoza pentru ianuarie 2027 Ianuarie ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a Europei, cu abateri mai pronunțate în nordul și estul continentului. Această tendință ar putea fi resimțită și în România, fără să fie însă excluse perioadele de ger. Un element urmărit de meteorologi este posibila slăbire a vortexului polar. Dacă fenomenul se produce și influențează circulația atmosferică, masele de aer rece ar putea ajunge în anumite regiuni ale Europei. Nu se știe însă dacă România va fi printre zonele afectate.

Cum va fi vremea în februarie 2027 Și februarie ar putea aduce temperaturi peste normal în mare parte a Europei, potrivit Severe Weather Europe. Ninsorile ar putea fi mai frecvente în nordul și nord-estul continentului, însă prognozele nu oferă deocamdată indicii clare privind cantitățile de zăpadă din România. Vremea ar putea fi influențată și de evoluția vortexului polar în intervalul ianuarie–februarie, dar o eventuală perturbare a acestuia nu înseamnă automat că vom avea ger și ninsori abundente.

Când ar putea ninge în România în iarna 2026–2027 Deși prognozele indică precipitații peste normal în mare parte a Europei, temperaturile mai ridicate ar putea favoriza ploile în locul ninsorilor, mai ales la câmpie. La munte, unde temperaturile sunt mai scăzute, șansele de ninsoare rămân mai mari. Deocamdată, modelele sezoniere nu pot indica perioadele exacte în care va ninge sau dacă orașele din România vor avea un strat consistent de zăpadă.

Cum ar putea influența El Niño iarna 2026–2027 Un alt factor important este fenomenul El Niño, care presupune încălzirea apelor de suprafață din Pacificul ecuatorial. Potrivit Copernicus, acesta ar putea atinge o intensitate deosebit de mare spre sfârșitul anului 2026. Severe Weather Europe observă asemănări cu iarna 1997–1998, când un episod El Niño puternic a coincis cu temperaturi peste normal și ninsori reduse în numeroase regiuni europene. Totuși, asta nu înseamnă că scenariul de atunci se va repeta și în această iarnă.

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