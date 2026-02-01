Bilbao – ghid complet de călătorie. De ce este unul dintre cele mai interesante orașe din Spania

Stiri Turism
bilbao spania
Shutterstock

Bilbao este un oraș din Spania care s-a transformat într-un reper al culturii și arhitecturii moderne, fără să își piardă identitatea tradițională. Bilbao atrage prin combinația dintre muzee emblematice, gastronomie de top și și peisaje urbane.

autor
Anca Lupescu

Această destinație din Spania s-ar putea numi „Orașul Guggenheim”, deoarece, odată cu construirea acestui muzeu original în 1997, Bilbao s-a schimbat definitiv. 

De fapt, până în prezent continuă să aibă un impact prin structurile sale inovatoare create de arhitecți de prestigiu și este un punct de referință internațional pentru modernitate. Iată de ce să vizitezi Bilbao și ce are de oferi acest oraș.

Top lucruri de făcut în Bilbao

Bilbao este un oraș mare și ai nevoie de câteva zile pentru a-l descoperi pe îndelete. Pentru cei care au puțin timp la dispoziție, iată ce ar trebui văzut mai întâi.

Muzeul Guggenheim – alocă câteva ore capodoperei arhitecturale semnate de Frank Gehry, plină de artă contemporană și sculpturi. Nu rata Puppy de Jeff Koons, păianjenul Maman și celelalte sculpturi din exterior.

Fă o plimbare de-a lungul râului, de la Guggenheim până în centrul vechi, admirând podurile emblematice și arhitectura frumoasă, în special clădirile colorate din fața pieței Mercado de la Ribera.

Oprește-te la cea mai mare piață din Bilbao, Mercado de la Ribera, situată pe malul râului. Poți cumpăra produse pentru un picnic sau poți încerca câteva pintxos la prânz, în zona de cafenele.

Plimbă-te prin centrul vechi, Casco Viejo, vizitează catedrala și bucură-te de atmosfera din Las Siete Calles (Cele Șapte Străzi). Seara, încearcă pintxos alături de o băutură în barurile din Plaza Nueva – recomandăm în special Gure Toki, dar multe dintre barurile din piață sunt foarte bune.

Muzeul Guggenheim

Muzeul Guggenheim de artă contemporană este, pe bună dreptate, principala atracție din Bilbao. Proiectată de Frank Gehry, clădirea este ea însăși o sculptură, cu suprafețe acoperite de panouri din titan care își schimbă culoarea în funcție de lumină.

Galeria a fost construită pe locul unui fost chei, lângă râul Nervión, iar după deschiderea din 1997 a devenit rapid o atracție turistică importantă. I se atribuie transformarea reputației orașului Bilbao, dintr-un centru al industriei navale într-un oraș al artei și arhitecturii.

La interior, clădirea are un atrium central luminos, din care pornesc galeriile, oferind perspective și priveliști diferite, de sus și de jos.

Sculpturi în exteriorul Guggenheim

După vizita în interior, poți vedea gratuit și sculpturile din exterior, oricând. În bazinul de apă din partea clădirii orientată spre râu, caută sculptura Fog de Fujiko Nakaya, un nor de ceață care plutește deasupra suprafeței apei, și Fountains of Fire de Yves Klein, care se aprind noaptea.

Maman, păianjenul

Pe terasele inferioare ale muzeului, lângă râu, se află Maman, sculptura realizată de Louise Bourgeois. Păianjenul, înalt de aproximativ 9 metri, domină vizitatorii, protejându-și ouăle aflate într-o cușcă sub corpul său.

Plimbarea pe malul râului și podurile din Bilbao

După vizitarea Guggenheimului, este posibil să te îndrepți spre Casco Viejo, centrul vechi al orașului. În loc să iei tramvaiul sau metroul, bucură-te de o plimbare de-a lungul râului Nervión, care are promenade pe ambele maluri. Fostul peisaj industrial oferă acum artă stradală, sculpturi și priveliști către numeroasele poduri ale orașului, de la cele din secolul al XIV-lea până la structuri moderne de ultimă generație, conform heatheronhertravels.

Podul Zubizuri

Puțin mai departe pe râu se află podul Zubizuri, un pod pietonal proiectat de Santiago Calatrava. Dacă ai vizitat Valencia, stilul arhitectului îți va fi familiar, cu linii albe curbe pe fundal de cer albastru, Calatrava fiind autorul și al Orașului Artelor și Științelor.

Gara Abando

Deși Abando este principala gară pentru trenurile interurbane din Bilbao, merită să urci cu scările rulante până la nivelul liniilor, chiar dacă nu ai un tren de prins. Aici se află un vitraliu colorat, realizat în 1948 de Caspar Montes Iturrioz, care ilustrează scene din cultura, agricultura și industria Țării Bascilor.

Un nou dezastru în Spania, de sărbători. Viiturile au lovit mari orașe. O persoană a murit, mai multe sunt dispărute

Sursa: ProTV

Etichete: bilbao, Spania, obiective turistice,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a făcut Morgan Riddle sute de mii de dolari în timp ce iubitul Taylor Fritz juca la Australian Open 2026
FOTO Cum a făcut Morgan Riddle sute de mii de dolari în timp ce iubitul Taylor Fritz juca la Australian Open 2026
Citește și...
Marbella – lux, plaje și farmec andaluz. De ce este una dintre cele mai dorite destinații din Spania
Stiri Turism
Marbella – lux, plaje și farmec andaluz. De ce este una dintre cele mai dorite destinații din Spania

Deși se află într-una dintre cele mai importante regiuni turistice ale Spaniei, Costa del Sol, Marbella are mult mai mult de oferit decât simple stațiuni de lux pe malul mării. 

Benidorm, Spania - de ce atrage milioane de turiști în fiecare an. Ce trebuie să știi înainte să îți planifici vacanța
Stiri Turism
Benidorm, Spania - de ce atrage milioane de turiști în fiecare an. Ce trebuie să știi înainte să îți planifici vacanța

Benidorm, Spania, este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, cunoscută pentru plajele sale întinse, clima blândă pe tot parcursul anului și viața animată. Orașul atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume.

Malaga, bijuteria Andaluziei. Orașul din Spania care te va surprinde la fiecare pas. Ce să vizitezi
Stiri Turism
Malaga, bijuteria Andaluziei. Orașul din Spania care te va surprinde la fiecare pas. Ce să vizitezi

Malaga, bijuteria Andaluziei, îmbină farmecul mediteranean cu istoria bogată și energia unui oraș modern din sudul Spaniei.

Recomandări
Blackout în R. Moldova. Sistemul energetic, oprit în urma atacurilor ruse din Ucraina. Criză rezolvată cu ajutor din România
Stiri externe
Blackout în R. Moldova. Sistemul energetic, oprit în urma atacurilor ruse din Ucraina. Criză rezolvată cu ajutor din România

Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei din Republica Moldova, transmite Reuters. Realimentarea a fost posibilă cu ajutor din România.

Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie
Vremea
Alerte de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite în mai multe regiuni, până marţi, 3 februarie

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.

Dosarul Epstein: A doua femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu prinţul Andrew într-o reşedinţă regală
Stiri externe
Dosarul Epstein: A doua femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu prinţul Andrew într-o reşedinţă regală

O a doua femeie susţine că a fost trimisă în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Andrew Mountbatten-Windsor, a declarat avocatul ei pentru BBC.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Februarie 2026

02:04:22

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

ACUM: Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 0-0 | „De nejucat,” Carlos trece în avantaj la seturi, în finala istorică de la Melbourne. 'Nole', depășit fizic

Sport

Danemarca - Germania, finala EURO 2026, se vede exclusiv pe VOYO, astăzi, de la 19:00. Spectacol pentru aur