Bilbao – ghid complet de călătorie. De ce este unul dintre cele mai interesante orașe din Spania

Această destinație din Spania s-ar putea numi „Orașul Guggenheim”, deoarece, odată cu construirea acestui muzeu original în 1997, Bilbao s-a schimbat definitiv.

De fapt, până în prezent continuă să aibă un impact prin structurile sale inovatoare create de arhitecți de prestigiu și este un punct de referință internațional pentru modernitate. Iată de ce să vizitezi Bilbao și ce are de oferi acest oraș.

Top lucruri de făcut în Bilbao

Bilbao este un oraș mare și ai nevoie de câteva zile pentru a-l descoperi pe îndelete. Pentru cei care au puțin timp la dispoziție, iată ce ar trebui văzut mai întâi.

Muzeul Guggenheim – alocă câteva ore capodoperei arhitecturale semnate de Frank Gehry, plină de artă contemporană și sculpturi. Nu rata Puppy de Jeff Koons, păianjenul Maman și celelalte sculpturi din exterior.

Fă o plimbare de-a lungul râului, de la Guggenheim până în centrul vechi, admirând podurile emblematice și arhitectura frumoasă, în special clădirile colorate din fața pieței Mercado de la Ribera.

Oprește-te la cea mai mare piață din Bilbao, Mercado de la Ribera, situată pe malul râului. Poți cumpăra produse pentru un picnic sau poți încerca câteva pintxos la prânz, în zona de cafenele.

Plimbă-te prin centrul vechi, Casco Viejo, vizitează catedrala și bucură-te de atmosfera din Las Siete Calles (Cele Șapte Străzi). Seara, încearcă pintxos alături de o băutură în barurile din Plaza Nueva – recomandăm în special Gure Toki, dar multe dintre barurile din piață sunt foarte bune.

Muzeul Guggenheim

Muzeul Guggenheim de artă contemporană este, pe bună dreptate, principala atracție din Bilbao. Proiectată de Frank Gehry, clădirea este ea însăși o sculptură, cu suprafețe acoperite de panouri din titan care își schimbă culoarea în funcție de lumină.

Galeria a fost construită pe locul unui fost chei, lângă râul Nervión, iar după deschiderea din 1997 a devenit rapid o atracție turistică importantă. I se atribuie transformarea reputației orașului Bilbao, dintr-un centru al industriei navale într-un oraș al artei și arhitecturii.

La interior, clădirea are un atrium central luminos, din care pornesc galeriile, oferind perspective și priveliști diferite, de sus și de jos.

