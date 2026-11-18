Varianta de post se prepară fără lapte, unt sau ouă, din ingrediente accesibile, fiind o alegere potrivită pentru această perioadă.

De unde provine prăjitura Cartof (Kartoshka)

Prăjitura Cartof, cunoscută în Rusia sub numele de Kartoshka, este un desert cu origini în spațiul fostului Imperiu Rus, devenit deosebit de popular în perioada sovietică. Numele său înseamnă „cartof” în limba rusă și face trimitere la forma și aspectul prăjiturii, nu la ingredientele folosite.

Povestea desertului este legată de o practică întâlnită în cofetăriile de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Este vorba despre recuperarea resturilor de prăjituri și a blaturilor de pandișpan care nu mai puteau fi vândute. Acestea erau mărunțite, amestecate cu cremă și modelate în bucăți ovale, apoi acoperite cu cacao pentru a căpăta aspectul unor cartofi.

Ulterior, prăjitura a fost adaptată și pentru prepararea acasă, folosind biscuiți măcinați, cacao, unt și lapte condensat. Astăzi există numeroase variante, inclusiv rețete de post, fără ingrediente de origine animală.

Prăjitura Cartof de post. Cum prepari desertul copilăriei fără lapte și unt

Prăjitura Cartof poate fi pregătită și în varianta de post, fără ingrediente de origine animală și fără să fie nevoie de cuptor. Laptele și untul sunt înlocuite cu alternative vegetale, iar biscuiții, cacaua și esența de rom păstrează gustul specific al desertului cunoscut din cofetăriile de altădată. Rețeta este simplă, nu necesită mult timp de preparare și este potrivită pentru Postul Crăciunului.

Ingrediente pentru 10-12 prăjituri Cartof de post

400 g biscuiți de post;

100 ml lapte vegetal sau apă;

80 g margarină vegetală de post;

80 g zahăr pudră;

40 g cacao;

1 linguriță de esență de rom;

50 g nucă măcinată, opțional;

cacao pentru decor.

Cum prepari prăjitura Cartof de post

Mărunțește biscuiții. Zdrobește biscuiții de post cu ajutorul unui robot de bucătărie sau manual, până când obții o compoziție fină, fără bucăți mari.

Pregătește crema. Amestecă margarina vegetală cu zahărul pudră și cacaua. Adaugă esența de rom și omogenizează ingredientele.

Formează compoziția. Pune biscuiții mărunțiți și nuca peste amestecul de cacao. Toarnă treptat laptele vegetal sau apa și amestecă până când obții o compoziție suficient de legată pentru a putea fi modelată.

Modelează prăjiturile. Ia câte o porție din compoziție și formează bucăți ovale, asemănătoare unor cartofi. Tăvălește fiecare prăjitură prin cacao, astfel încât să fie acoperită uniform.

Lasă desertul la rece. Așază prăjiturile într-un recipient și pune-le la frigider pentru cel puțin o oră înainte de servire. În acest timp, compoziția se întărește, iar aromele se întrepătrund.

Pentru ca desertul să aibă consistența potrivită, biscuiții trebuie mărunțiți cât mai fin, iar lichidul trebuie adăugat puțin câte puțin. Dacă torni toată cantitatea deodată, există riscul ca amestecul să devină prea moale și să nu-și păstreze forma.

Un alt detaliu important este aroma. Esența de rom oferă gustul specific al prăjiturii Cartof, în timp ce pudra de cacao folosită la exterior reproduce aspectul desertului clasic. Nuca măcinată poate fi adăugată pentru un plus de textură și savoare.

Prăjiturile se păstrează la frigider, într-un recipient închis, timp de aproximativ 3-4 zile. Preparată din ingrediente accesibile și fără coacere, varianta de post este o alternativă simplă la rețeta clasică și readuce în farfurie gustul deserturilor din copilărie.