Schimbarea a fost cerută de localnici prin trei referendumuri, nemulțumiți de faptul că statutul urban nu le-a adus beneficii pe măsura taxelor plătite, potrivit TVR Info.

În localitate lipsesc canalizarea, gazele și spitalul, iar autoritățile locale consideră că se pot face lucruri frumoase și la comună. Situația nu este singulară.

În 2004, aproape 30 de comune au fost transformate în orașe, deși nu îndeplineau criteriile necesare.

Printre acestea se numără și Miercurea Sibiului, unde primarul recunoaște că statutul de oraș nu a adus avantaje importante pentru locuitori.

România are 213 orașe mici, cu mai puțin de 20.000 de locuitori.

Multe dintre ele se confruntă cu lipsa infrastructurii, depopulare, îmbătrânirea populației și dependența financiară de sprijinul autorităților județene și centrale, potrivit unei analize a Ministerului Dezvoltării.

În paralel, se discută și despre o reorganizare administrativă mai amplă a României. Potrivit unui proiect propus de PSD, din 2028, țara ar putea trece de la 41 de județe la 15 sau chiar opt, fiind luate în calcul două variante de redesenare a hărții administrative.