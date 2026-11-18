Echipa naţională a României a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 2-1, cu reprezentativa Bosniei, în ultimul meci din grupa a 4-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor, scrie News.ro.

România va juca, în primăvară, în barajul de menţinere în Liga B din Nations League.

„Meci echilibrat, ambele echipe au căutat să câştige, ambele au avut ocazii. Din păcate, am pierdut, dar cred că meritam mai mult. Mulţumit de jocul echipei, şi ofensiv, şi defensiv. Mai avem de învăţat, probabil, cum să gestionăm meciurile din deplasare mult mai bine şi probabil va veni şi victoria în deplasare. Raţiu trebuia să degajeze, până atunci a făcut un meci bun. Trebuie să fim mai atenţi la astfel de faze.

Ştim cum să mergem înainte, a fost un progres de la meci la meci şi putem merge înainte cu încredere. Nici nu mă gândesc la barajul din martie. Trebuie neapărat să câştigăm. Dar mai avem timp până atunci. Întotdeauna echipa naţională rămâne deschisă pentru fiecare. Uşor, uşor cred că reuşim să facem o treabă bună", a spus Hagi, conform News.ro.

Ghoerghe Hagi: Trebuie să devenim puternici

„Nu sunt fericit că am pierdut. Cu siguranță am jucat mai bine ca la București, mai complet, mai bine. Ei au crescut foarte mult, au o echipă competitivă, au jucat acasă. Din punctul meu de vedere, de la egal la egal, puteam să și câștigăm. Meciul a fost foarte echilibrat, știam că e o echipă care atacă bine pe benzi, tehnică, iute pe benzi, cu centrări. Fotbalul așteaptă o greșeală și, din păcate, am greșit. În rest, eu zic că am făcut un meci bun.

Trebuie să devenim mai puternici ca să poți să câștigi, să joci 90 de minute cu aceeași intensitate pe care am avut-o în prima repriză. Am jucat mult mai bine față de meciul de acasă. Știam că întâlnim o echipă care e puternică aici, acasă la ea, cu suporterii, cu stadionul, cu o echipă care știe fotbal, a progresat foarte mult, foarte puternici pe centru, pe bandă, foarte iuți, tehnici. Când le-am dat spațiu, atunci au venit și problemele. E de lucrat, e de muncit.

Ofensiv cred eu că puteam face, chiar dacă am avut ocazii, dar puteam să avem și noi momentele noastre când puteam să plimbăm mingea mai mult, să alegem momentele când să accelerăm. Per total, în afară de rezultat, eu sunt mulțumit într-un fel, cât aș putea să fiu, fiindcă am pierdut.”, a declarat Gheorghe Hagi, în conferința de presă, conform Sport.ro.