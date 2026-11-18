Aici nu există mașini, benzinării, aeroporturi sau iluminat public. Noaptea, insula este cufundată complet în întuneric, iar localnicii respectă în continuare reguli vechi de secole, scrie publicația Polsat News, citează TN Live.

Când se lasă întunericul pe insula Sark, niciun felinar stradal și nicio reclamă luminoasă nu se aprind, potrivit site-ului Islands.com.

Locuitorii au fost chiar de acord să mute unele dintre luminile locuințelor lor, astfel încât acestea să nu lumineze cerul. Din acest motiv, vizitatorii sunt sfătuiți să aibă o lanternă la ei.

În ianuarie 2011, organizația americană DarkSky International a desemnat Sark drept prima „insulă cu cer întunecat” din lume.

Din 2015, pe insulă funcționează un observator astronomic, înființat la inițiativa astronomului și popularizatorului științei Marek Kukuła, de origine poloneză, și administrat de Societatea Astronomică Sark (SAstroS).

Vizitatorii pot rezerva telescoape contra unei taxe modice pentru a observa Universul. Insula, care are puțin sub cinci kilometri lungime, poate fi explorată și pe jos, pe traseele de drumeție.

În loc de mașini, localnicii folosesc trăsuri, biciclete și tractoare

Insula se află între Guernsey și coasta Normandiei, din Franța, și are o populație de 562 de locuitori.

Deoarece nu există aeroport, accesul pe insulă se face cu feribotul, prin curse regulate din portul St Peter Port, aflat în Guernsey. Traversarea celor 14 kilometri durează aproximativ 55 de minute.

Circulația mașinilor este interzisă atât pentru localnici, cât și pentru turiști, iar utilizarea elicopterelor și a dronelor este, de asemenea, interzisă.

Deplasarea se face pe jos, cu bicicleta, cu trăsura trasă de cai sau cu tractorul. Totuși, circulația tractoarelor nu este permisă duminica.

Persoanele în vârstă și cele cu dizabilități pot folosi scaune cu rotile electrice, iar din 2019 sunt permise și bicicletele electrice.

Pe insulă nu există benzinării, iar tractoarele sunt alimentate cu combustibil din butoaie.

Fără impozit pe venit, dar cu electricitate scumpă și un senior feudal

Majoritatea locuitorilor trăiesc într-o zonă cunoscută sub numele de The Village.

Aceștia nu plătesc impozit pe venit, TVA sau impozit pe moștenire, dar achită taxe imobiliare și un impozit anual pe proprietate.

Potrivit reglementărilor locale, în 2026, acest impozit reprezenta 0,51% din valoarea proprietății, cu o sumă minimă de 630 de lire sterline și una maximă de 12.619 lire sterline.

Viața pe insulă este costisitoare, deoarece electricitatea și alimentele sunt aduse pe mare.

Insula Sark este o dependență a Coroanei britanice, dar se autoguvernează. Apărarea sa este asigurată de Regatul Unit.

Până în 2008, pe insulă au fost în vigoare legi vechi, datând din 1565, care au fost modificate ulterior de parlamentul local.

Insula are în continuare un senior feudal, funcție deținută din 2016 de Christopher Beaumont.