”Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii Georgescu Călin şi Rusen Ionel, prin încheierea nr. 1035/DL/29.09.2026, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul penal nr. 39502/3/2026, cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive”, se arată în minuta instanţei.

Cei doi inculpați vor trebui să poarte permanent brățări electronice de supraveghere și nu vor avea voie să părăsească locuințele fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, potrivit unor surse.

De asemenea, Călin Georgescu și Ionel Rusen nu vor putea lua legătura, direct sau indirect, cu persoana vătămată, cu coinculpatul și cu martorii menționați în decizia instanței. Aceștia vor fi obligați să se prezinte în fața organelor judiciare ori de câte ori vor fi chemați și să comunice periodic informații despre mijloacele lor de existență.

Pe durata arestului la domiciliu, cei doi nu vor putea participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice și nu vor avea voie să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Instanța a avertizat că nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor impuse poate duce la înlocuirea arestului la domiciliu cu arestul preventiv. Măsurile vor fi supravegheate de poliție. Hotărârea Tribunalului Ilfov nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Decizia fusese amânată marți

Tribunalul Ilfov amânase pentru miercuri pronunţarea unei decizii în legătură cu menţinerea lui Călin Georgescu în arest preventiv.

Georgescu a fost scos luni dimineaţa din Arestul Central şi dus la Tribunalul Ilfov, unde un magistrat a analizat dacă se impune ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale să rămână în arest, în dosarul în care a fost trimis în judecată săptămâna trecută pentru că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

După deliberare, judecătorul a amânat luarea unei decizii pentru marţi, apoi pentru miercuri, la ora 15:00.

Indiferent de soluţia care va fi pronunţată miercuri, Georgescu mai are o şansă de a ieşi din Arestul Central vineri, când va fi judecată contestaţia DIICOT la o hotărâre a Tribunalului Bucureşti privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din data de 29 septembrie, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu la prezidenţiale. Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

Fostul candidat la preşedinţie, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată, joi, în al treilea dosar, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, informează DIICOT.