Cea mai mare dintre Insulele Baleare atrage anual peste 13 milioane de vizitatori, datorită peisajelor sale, arhitecturii istorice și gastronomiei locale, scrie Independent.

Cu peste 300 de zile însorite pe an, sate pescărești pitorești și ape limpezi, Mallorca este cunoscută în special pentru vacanțele de vară. Însă insula are multe de oferit și după încheierea sezonului turistic de vârf, când străzile devin mai liniștite, iar vizitatorii pot descoperi o altă față a destinației.

Potrivit ghidului turistic local Lorena Torres, Mallorca este asociată cu o stare de calm și relaxare. Se spune chiar că ritmul cardiac al oamenilor încetinește odată cu sosirea pe insulă. Temperaturile rămân plăcute și în lunile de toamnă: media este de aproximativ 27 de grade Celsius în septembrie, iar în noiembrie se pot înregistra în continuare în jur de 18 grade.

Palma îmbină istoria cu atmosfera modernă

Capitala insulei, Palma, este unul dintre primele locuri care merită explorate. O plimbare prin centrul vechi dezvăluie clădiri vechi de secole, buticuri, restaurante tradiționale și galerii de artă, într-un decor în care trecutul și prezentul se întâlnesc la fiecare pas.

Aproximativ un milion de oameni locuiesc pe insulă, iar aproape jumătate dintre ei trăiesc în Palma. Orașul și-a păstrat o mare parte din arhitectura romană, gotică și barocă, iar clădirile istorice spun povestea unei societăți organizate cândva în funcție de statutul social.

Peșterile Drach ascund un lac subteran spectaculos

Dincolo de capitală, insula oferă și atracții naturale care merită descoperite. Cuevas del Drach, cunoscute și sub numele de Peșterile Drach, se află în apropierea localității de coastă Porto Cristo și se numără printre cele mai cunoscute obiective turistice din Mallorca.

Peșterile de calcar impresionează prin rețeaua de galerii și camere decorate cu stalactite și stalagmite. Traseul amenajat pentru vizitatori trece prin spații iluminate și formațiuni stâncoase spectaculoase, până la Lacul Martel, unul dintre cele mai mari lacuri subterane din Europa.

Aici, turiștii au parte de o experiență neobișnuită: un concert de muzică clasică susținut de muzicieni aflați în bărci iluminate, care traversează lacul. Spectacolul are loc în întuneric, iar atmosfera transformă vizita într-un moment aparte al excursiei.

Pentru o pauză culinară în Palma, restaurantul Celler Sa Premsa este cunoscut pentru atmosfera sa tradițională și pentru paella, fiind frecventat atât de turiști, cât și de localnici.

Portocolom oferă liniște și peisaje de poveste

Cei care vor să descopere o latură mai puțin aglomerată a insulei pot ajunge în Portocolom, un sat tradițional de pescari de pe coasta de sud-est. Localitatea este cunoscută pentru portul pitoresc, restaurantele de pe malul apei și priveliștile de-a lungul litoralului.

O plimbare prin zonă permite explorarea portului și a punctelor de belvedere, iar apusul poate fi admirat de la una dintre terasele restaurantelor de pe coastă. Printre locurile în care turiștii pot lua masa se numără Kaikuana Beach.

Pentru cazare, Wyndham Portocolom este un complex turistic renovat, redeschis în aprilie 2026. Situat la aproximativ 150 de metri de plaja Cala Marçal, acesta oferă unități de cazare cu bucătărie proprie, dar și facilități precum piscină și sală de fitness.

Poziționarea complexului permite explorarea localității și a plajelor din apropiere. Portul se află la aproximativ 20 de minute de mers pe jos, iar litoralul din împrejurimi oferă numeroase locuri care pot fi descoperite într-un ritm relaxat.

Mallorca demonstrează că o vacanță pe insulă nu trebuie să însemne doar zile petrecute pe plajă. De la străzile istorice din Palma și spectaculoasele Peșteri Drach până la portul liniștit din Portocolom, destinația oferă experiențe variate și în afara sezonului estival.

Combinația dintre soarele blând de toamnă, istorie, gastronomie și peisaje naturale transformă insula spaniolă într-o opțiune pentru cei care caută o escapadă relaxantă înainte de venirea iernii.