„Vacanţele de sărbători în România oferă, în acest an, variante pentru bugete şi preferinţe diferite. În oferta BIBI Touroperator, tarifele pentru trei nopţi de cazare într-o cameră pentru două persoane pornesc de la 566 de lei de Crăciun, la Eforie Nord, şi de la 847 de lei de Revelion, la Mamaia. Pachetele cu programe festive şi servicii suplimentare ajung, în ofertele din portofoliul touroperatorului, la 7.421 de lei de Crăciun, în Bucovina şi la 10.119 lei de Revelion, în Poiana Braşov. Sejururile vizează perioadele 24 - 27 decembrie 2026 şi 30 decembrie 2026 - 2 ianuarie 2027. Toate tarifele prezentate sunt pentru o cameră (2 persoane), pentru un sejur de trei nopţi", se arată într-un comunicat al Bibi Touroperator, citat de Agerpres.

Printre destinaţiile solicitate pentru sărbătorile din această iarnă se numără staţiuni de pe Valea Prahovei (Sinaia, Buşteni şi Predeal), Poiana Braşov, Călimăneşti-Căciulata şi zonele rurale din Maramureş şi Bucovina. Oferta reuneşte vacanţe la munte, sejururi cu acces la piscine şi centre SPA, dar şi experienţe tradiţionale construite în jurul gastronomiei locale, colindelor şi obiceiurilor de sărbători.

Pentru Crăciun, ofertele cu mic dejun inclus încep de la 1.156 de lei în Bucovina, la o pensiune de trei stele, şi de la 1.211 lei în Maramureş, la o pensiune de cinci stele. În Predeal, un sejur la o pensiune de trei stele, cu mic dejun, porneşte de la 1.446 de lei, iar în Poiana Braşov, la o vilă de trei stele, de la 1.502 lei.

Pachetele cu program de sărbători adaugă meselor tradiţionale colinde, muzică live şi întâlniri cu Moş Crăciun. În Buşteni, oferta de 3.355 de lei include mic dejun şi trei cine cu program artistic, între care cina festivă de Crăciun cu băuturi incluse. În Maramureş, un pachet de 4.971 de lei pentru două persoane cuprinde demipensiune, o excursie la Bârsana, pomana porcului la o gospodărie locală, împodobirea bradului, venirea lui Moş Crăciun şi foc de tabără. În Bucovina, oferta de 7.421 de lei pune în prim-plan mesele cu specific tradiţional, prânzul festiv de Crăciun, cina câmpenească şi programele folclorice cu obiceiuri locale.

La Călimăneşti-Căciulata, un pachet de Crăciun de 2.950 de lei pentru două persoane include mic dejun, dejun tradiţional, cină festivă, un card de consumaţie de 150 de lei pentru fiecare adult şi acces nelimitat la AquaTherme. Tariful include şi o reducere de 10%, valabilă până la 16 noiembrie 2026.

În Mamaia, oferta de 2.838 de lei cuprinde mic dejun şi cină, seri animate de DJ, cină specială de Crăciun cu muzică live şi acces la piscină interioară, saune, sală de fitness şi jacuzzi. Tariful beneficiază şi aici de o reducere de 10%, valabilă până la 30 noiembrie 2026.

Revelionul poate costa mai bine de 10.000 lei în Poiana Brașov

Pentru Revelion, ofertele cu mic dejun inclus pornesc de la 847 de lei în Mamaia şi de la 851 de lei în Delta Dunării, la Sulina, pentru hoteluri de trei stele. În Predeal, un sejur la o vilă de trei stele începe de la 1.054 de lei, în Bucovina, la o pensiune de trei stele, de la 1.156 de lei, iar în Sinaia, la un hotel de trei stele, de la 1.349 de lei. Aceste variante de cazare cu mic dejun nu includ petrecerea de Revelion.

Pentru turiştii care îşi doresc un program festiv, oferta din Buşteni, de 5.451 de lei pentru două persoane, cuprinde mese cu program artistic, cină festivă în noaptea dintre ani, brunch şi cină tradiţională românească pe 1 ianuarie. La Călimăneşti-Căciulata, pachetul de 6.070 de lei include cină festivă de Revelion, brunch, cină Carnaval şi acces nelimitat la AquaTherme. În Maramureş, oferta de 6.696 de lei cuprinde demipensiune, cină festivă, prânz pe 1 ianuarie, muzică live şi foc de tabără.

În Mamaia, pachetul de 7.612 lei include mic dejun şi cină, prânz în regim bufet pe 31 decembrie, petrecere de Revelion cu muzică live, foc de artificii şi acces la SPA. În Bucovina, oferta de 8.108 lei propune mese cu specific local, petrecere cu DJ, obiceiuri de Anul Nou cu urători, brunch şi cină câmpenească.

În Poiana Braşov, pachetul de 10.119 lei include cazare într-o cameră dublă Deluxe cu balcon, vedere la munte şi şemineu, cină festivă cu muzică live, dansuri şi tombolă, brunch şi cină pe 1 ianuarie. Oaspeţii beneficiază şi de acces la zona SPA, cu saune, jacuzzi, piscină interioară şi piscină exterioară infinity încălzită.

Potrivit agenţiei de turism, în acest moment, gradul mediu de ocupare pentru vacanţa de Crăciun este de aproximativ 75-80%, iar pentru Revelion se situează între 85% şi 90%, în unităţile de cazare din portofoliul propriu.

Bibi Touroperator, membru al Bibi Group4Travel, este specializat în vacanţe autohtone.