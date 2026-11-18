Localitatea are mai puțin de 3 mii de locuitori, iar dezvoltarea urbană lasă de dorit. În timp ce impozitele sunt de oraș, oamenii nu au spital, liceu și infrastructură.

Când a devenit din comună oraș, în 2004, Căzănești din județul Ialomița nu îndeplinea toate condițiile, spune primarul. Și, din păcate, lucrurile nu s-au schimbat în bine.

Rodica-Viorica Andronache, primar Căzănești: Din punctul meu de vedere, nu. Nu erau toate străzile asfaltate. Aveam apă, dar nu canalizare, spital nu a avut și nu va avea pentru că, ca să înființezi un spital, nu e strict o decizie a UAT-ului.

Au mai existat încercări

De-a lungul timpului au mai existat încercări de revenire la statutul de comună. În 2015, locuitorii au fost chemați la referendum, iar peste 90% dintre cei care s-au prezentat la urne au fost pentru, dar demersurile s-au blocat atunci.

Bărbat: Sunt taxele foarte mari și nu ne mai convine. Facilități nu avem de niciun fel. Să plătim impozite mai puține și la terenuri și la clădiri și la tot.

Femeie: Locuri de muncă, un spital, s-a făcut un dispensar, dar nu avem decât medicul de familie.

Corespondent Știrile ProTV: În cazul unei urgențe medicale, oamenii trebuie să meargă peste 30 de kilometri până la cel mai apropiat spital. Nici liceu nu există, iar elevii sunt nevoiți să parcurgă aceeași distanță pentru a ajunge la cursuri.

Localnicii spun că ar plăti taxe reduse la jumătate dacă ar sta într-o comună. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentarii din Ialomița de la toate partidele și a fost adoptat de Senat.

În trecut și orașul Ciacova, din județul Timiș, a organizat un referendum ca să redevină comună, însă prezența la urne a fost scăzută. Săptămâna viitoare, în ședința de consiliu local, se va discuta din nou despre asta.