Acești nouă lideri ai CHP (Partidul Republican al Poporului) au fost condamnați la doi ani și o lună de închisoare pentru acuzații de cumpărare de voturi în timpul acelui congres, notează Agerpres.

O primă plângere civilă bazată pe aceleași acuzații fusese declarată inadmisibilă de un tribunal din Ankara în 2025, dar o curte de apel a declarat ulterior nul congresul partidului în luna mai și l-a destituit pe președintele acestuia.

Acesta din urmă, Ozgur Ozel, a denunțat o manevră menită să faciliteze victoria șefului statului, Recep Tayyip Erdogan, la următoarele alegeri.

Imamoglu și ceilalți opt oficiali ai CHP au fost, de asemenea, condamnați la interzicerea exercitării drepturilor politice. Aceste condamnări pot fi încă atacate cu apel.

În luna iulie, Ozel a atras 91 de parlamentari pentru a fonda Noul Partid, devenit principala forță de opoziție.

Imamoglu, considerat una dintre puținele figuri ale opoziției capabile să îl învingă pe președintele Erdogan la urne, a fost arestat și încarcerat în martie 2025 sub acuzații de corupție care, afirmă partidul său, au un caracter politic.

Procesul său a început în martie, iar procurorii cer împotriva lui o pedeapsă cumulată de 2.430 de ani de închisoare.