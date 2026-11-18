Aventurile lui Kevin McCallister vor putea fi urmărite în trei seri de sâmbătă, înainte de Crăciun. Tradiția continuă și anul acesta la Pro TV, cu primele trei filme ale seriei programate în luna decembrie. Povestea băiețelului care ajunge să-și petreacă sărbătorile fără familia sa a devenit, pentru mulți români, una dintre producțiile fără de care Crăciunul nu ar fi la fel.

Primul film din serie, „Singur Acasă” (Home Alone), va fi difuzat pe 5 decembrie 2026. Producția din 1990 îl are în centrul poveștii pe Kevin McCallister, interpretat de Macaulay Culkin, un băiețel de opt ani pe care familia îl uită acasă în timp ce pleacă în vacanța de Crăciun.

Pe 12 decembrie 2026, telespectatorii vor putea urmări „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone 2: Lost in New York). De această dată, Kevin ajunge din greșeală în New York, după ce se desparte de familia sa în aeroport, în timp ce aceasta se pregătește să plece în vacanță.

Seria continuă pe 19 decembrie 2026, când Pro TV va difuza „Singur Acasă 3” (Home Alone 3). De această dată, povestea îl are în prim-plan pe Alex Pruitt, un băiețel care ajunge în posesia unei jucării în care se află ascuns un cip ultrasecret.

Programul filmelor „Singur Acasă” la Pro TV, în decembrie 2026

Cele trei producții vor putea fi urmărite în fiecare sâmbătă, în prima parte a lunii decembrie, astfel:

5 decembrie 2026, ora 20:00– „Singur Acasă” (Home Alone)

12 decembrie 2026, ora 20:00 – „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone 2: Lost in New York)

19 decembrie 2026, ora 20:00 – „Singur Acasă 3” (Home Alone 3)