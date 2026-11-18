Seismul, produs în zona Vrancea, a fost resimțit puternic în mai multe orașe din țară, inclusiv în București, dar nu a ocolit nici Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria.

Două persoane au fost rănite de obiecte de mobilier, iar multe altele au făcut atacuri de panică. Potrivit experților, pot apărea replici în următoarele 3 zile.

Pământul a început să se miște periculos la ora 2 și 48 de minute. Un cutremur cu magnitudinea de 5,7, produs în zona Vrancea, a trezit brusc din somn sute de mii de oameni. În unele apartamente s-a clătinat mobilierul, iar unele obiecte au căzut de pe rafturi. Mai multe camere de supraveghere au surprins clădirile zguduite de seism.

Oameni răniți și apeluri la 112 după cutremur

La Galați, mulți au sunat disperați la 112. Mai multe persoane au făcut atacuri de panică, iar o tânără a fost rănită în timp ce încerca să iasă din locuință, lucru nerecomandat în astfel de situații.

Dr. Corina Popazu, Spitalul de Urgență Galați: „O tânără de 18 ani cu un traumatism cranio-cerebral minor, care a fost investigată imagistic.”

Femeie: „Ne-am adăpostit unde e mai îngust.”

Și în Iași, oamenii s-au trezit îngroziți. O femeie s-a rănit după ce i s-a spart un pahar din vitrină, iar ea a călcat pe cioburi.

Pacientă: „A început vitrina să se balanseze și, în timpul ăsta, a căzut o sticlă jos. Eu, în momentul când să mă dau jos, am călcat cu piciorul exact pe sticla aia.”

Femeie: „Am auzit că duduie tavanul, s-a auzit foarte tare. Am luat copiii în brațe, soțul la fel și am zis că trece. Și tremurau copiii toți.”

Femeie: „Se mișca dulapul, șifonierul, patul.”

De ce a fost resimțit atât de puternic cutremurul

Corespondent Știrile PRO TV: „Cercetătorii au inclus acest cutremur în categoria celor moderate. Vorbim despre un seism de 5,7 grade pe scara Richter, un cutremur care, iată, nu este neobișnuit pentru Zona Vrancei și care, spuneau cercetătorii, se repetă o dată la 2, 3 ani. De ce l-am resimțit, totuși, atât de puternic? Am întrebat specialiștii care mi-au spus că azi-noapte a fost înregistrat un cutremur de adâncime și nu unul de suprafață.”

Cu alte cuvinte, imaginați-vă un bloc imens de piatră care se află la adâncimi mari și care este încărcat cu o tensiune uriașă. Roca este presată constant de plăcile din jur și, din motive necunoscute încă cercetătorilor, se fisurează în interior. La un moment dat, zonele mai sensibile cedează și atunci se produce o alunecare bruscă ce generează unde seismice atât de puternice încât, uneori, se resimt și la sute de kilometri distanță.

De aceea, cutremurul a avut efecte în toată zona Moldovei: Bârlad, Vaslui, Neamț, dar și în Câmpia Română, inclusiv în București. Undele seismice au zguduit inclusiv regiuni din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

În Capitală, cel mai rău a fost pentru cei care stau în blocuri foarte înalte.

Femeie: „Am crezut prima dată că prietenul meu se mișcă și m-am trezit să mă iau de el. Și după aia am realizat că se aude și dulapul și m-am gândit că e cutremur. M-am speriat și am rămas așa pe spate, am așteptat să treacă.”

Matei Sumbasacu, inginer constructor: „Cu siguranță în anumite zone din București s-a simțit mai tare cutremurul și cu siguranță s-a simțit mai puțin, nu știm în care însă. Deoarece mișcarea seismică vine de undeva de la stratul de rocă, dar ca să ajungă la suprafață ea traversează niște straturi succesive de pământ. Acest pământ și el amplifică sau amortizează anumite frecvențe de mișcare, acționează ca un fel de mixer de DJ care amplifică unele frecvențe și le scade pe celelalte.”

În Republica Moldova, în jur de 900 de persoane au apelat serviciul de urgență 112, în principal pentru că s-au speriat. În unele imagini, mișcarea telurică este atât de puternică încât oamenii abia reușesc să se ridice din pat.

Experții nu exclud apariția unor replici în următoarele zile

Deși cutremurul de azi-noapte nu a fost urmat de replici, cercetătorii spun că nu exclud ca acestea să apară în următoarele zile. Potrivit experților, cazurile în care un cutremur de magnitudine medie spre mare provoacă un seism similar sunt destul de rare, dar nu imposibile.

Mircea Radulian, cercetător științific la INFP: „Pentru cutremurele astea, de magnitudine în jur de 5, 5 și ceva, de obicei, replicile sunt puține în Vrancea. Însă, pe de altă parte, știm că din când în când în Vrancea apar așa-numite dublete. E ca o replică, dar de o mărime mai mare. Și atunci câteodată apar astfel de două cutremure, unul după altul, la intervale de câteva ore, până în câteva două, trei zile, nu mai mult. Și atunci am putea avea un astfel de dublet, e posibil, dar totuși nu mă aștept. E mai rar.”

În octombrie 2018, Vrancea a mai fost zguduită de un cutremur important, de 5,8 pe Richter. Iar în februarie 2023, un seism de 5,7 a avut loc în județul Gorj.