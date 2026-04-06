Ce patru astronauți se pregătesc de acum să survoleze timp de mai multe ore regiuni necunoscute ale Lunii și fața ascunsă a acesteia, informează AFP.

Record depășit după peste 50 de ani

Precedentul record de 400.171 de kilometri, stabilit de misiunea Apollo 13, tocmai a fost doborât, a anunțat NASA, iar astronauții aflați în prezent în capsula Orion - americanii Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman și canadianul Jeremy Hansen - ar trebui de acum să ajungă la o distanță de peste 406.000 de kilometri de Terra, în timp ce vor efectua un survol în jurul Lunii.

"Sala de control este plină de bucurie lunară astăzi, îmi imaginez că și voi sunteți la fel", le-a transmis Jenni Gibsons, responsabilă cu comunicarea cu echipajul, din sala de control a NASA din Houston.

Christina Koch, o exploratoare veterană a spațiului, care a intrat în cărțile de istorie devenind prima femeie care a zburat pe deasupra Lunii, a dezvăluit că astronauții misiunii Artemis 2 sunt acum "lipiți de hublouri" pentru a admira satelitul natural al Pământului.

Ei nu vor aseleniza, însă zborul lor reprezenta totuși o premieră, deoarece niciodată și în niciuna dintre misiunile lunare Apollo (1968-1972) nu s-au aflat la bord astronauți femei, astronauți de culoare sau astronauți non-americani.

"Este o zi istorică", le-a transmis luni dimineață Jim Lovell, un pionier al misiunilor Apollo 8 și Apollo 13, într-un mesaj postum, înregistrat cu câteva luni înaintea morții sale din 2025.

"Bine ați venit în vechiul meu cartier", le-a spus el, exprimându-și mândria "de a le preda ștafeta" și oferindu-le chiar și un sfat: "Știu că veți fi foarte ocupați, dar nu uitați să vă bucurați de priveliște".

Comandantul misiunii, americanul Reid Wiseman, a prezentat în timpul unei transmisiuni în direct emblema misiunii Apollo 8, pe care echipajul misiunii Artemis 2 a luat-o la bordul capsulei Orion.

În întreaga istorie a explorării spațiale, niciun astronaut rus sau chinez nu s-a aventurat dincolo de 400 de kilometri depărtare de Terra, distanța până la stațiile care orbitează Pământul. Doar sondele s-au întors pentru a observa Luna.

Perioada de observare lunară va dura aproape șapte ore și va începe la ora 18:45 GMT (21:45 ora României - n.red.). Luna va fi vizibilă în întregime prin hubloul capsulei Orion.

Luna le va apărea astronauților la fel de mare ca "o minge de baschet ținută la capătul unui braț", a declarat Noah Petro, directorul Laboratorului de Geologie Planetară al NASA.

„Piele de găină” și imagini istorice

Cei patru membri ai echipajului se pregătesc de peste doi ani, exersând recunoașterea formațiunilor geologice și descriindu-le cu exactitate oamenilor de știință aflați pe Pământ, în special nuanțele de maro și bej ale suprafeței lunare. Descrierile, împreună cu notițele și fotografiile lor - trei aparate foto se află la bord - ar trebui să le permită cercetătorilor să afle mai multe informații despre geologia și istoria satelitului nostru natural.

Însă ar trebui să captiveze și publicul larg, speră NASA, care transmite evenimentul în direct pe mai multe platforme online, precum Netflix și YouTube, cu excepția unei perioade de 40 de minute în timpul căreia comunicațiile vor fi întrerupte, fiind blocate de către Lună.

"Să auziți acest echipaj descriind suprafața lunară vă va face să aveți pielea de găină", a promis Kelsey Young, director științific al misiunii.

Astronauții vor zbura prin spatele Lunii

Astronauții vor zbura prin spatele Lunii și vor descoperi fața ei ascunsă, cea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ.

Ei vor vedea probabil "regiuni ale acestei fețe ascunse pe care niciunul dintre astronauții Apollo nu le-a putut observa", a explicat Jacob Bleacher, directorul departamentului de explorare științifică al NASA.

Echipajul a văzut deja bazinul Mare Orientale, un crater gigantic supranumit "Marele Canion al Lunii", care până acum fusese văzut în întregime doar de sondele spațiale.

"Este exact ca la antrenament, doar că în trei dimensiuni și este pur și simplu incredibil", a exclamat Jeremy Hansen.

Martorii unei eclipse solare

Survolul lor lunar le va permite, de asemenea, să fie martorii unei eclipse solare - Soarele dispărând în spatele Lunii - și ai unui răsărit și apus de Terra în spatele Lunii.

Acest lucru amintește de faimoasa fotografie "Răsăritul Pământului", care a revoluționat viziunea noastră asupra lumii în 1968, în timpul misiunii Apollo 8.

"În mijlocul acestui gol", care este Universul, planeta noastră este "o oază, acest loc magnific unde putem trăi împreună", a declarat pilotul misiunii, Victor Glover, în weekendul trecut, într-un mesaj de Paște.

Dacă această misiune și cea care urmează anul viitor vor decurge bine, NASA intenționează să trimită astronauți pe Lună în 2028.