Majoritatea i-au transmis că și-ar da votul pentru un Guvern, dar nu sub forma unui „cec în alb”. Cei din grupul PACE - Întâi România propun un guvern format din ei, PSD și AUR.

Iar o senatoare a declarat că șeful statului ar fi sugerat că nu ar mai exclude un guvern cu AUR. Administrația prezidențială a venit însă cu precizări: Nicușor Dan își dorește un guvern pro-occidental.

Tensiuni între formațiuni

Cei din PACE - Întâi România vor să susțină orice formulă de guvern, cu excepția unuia din care face parte USR.

Ninel Peia, senator PACE - Întâi România: „Cea mai bună variantă de guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat și inițiat moțiunea de cenzură. Avem majoritate. Adică PACE, AUR și cu PSD.”

Deși Președintele a declarat că nu dorește un Guvern cu AUR, o senatoare PACE crede că s-ar fi răzgândit.

Cosmina Cerva, senatoare PACE - Întâi România: „Domnul președinte vede o problemă atunci când vine vorba despre AUR doar pe plan extern. A spus că există, dar că se și poate trece peste ea.”

Consiliera prezidențială Diana Iancu a transmis că mesajul președintelui e clar: un guvern pro-occidental. Și că: „a subliniat importanța imaginii externe a României, arătând că aceasta trebuie să rămână în concordanță cu valorile sale proeuropene și euroatlantice."

Condiții pentru guvernare

AUR își dorește să facă parte dintr-un Guvern doar dacă dă premierul, deși președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins, din nou, o colaborare cu partidul lui George Simion.

George Becali a ajuns la consultări după ce a ieșit de la Biserică.

George Becali, deputat neafiliat: „De la sfânta Liturghie, nu plec dacă mă omori. Am zis, măi, mai bine îl pomenesc pe președinte, să îi dea înțelepciune să facă Guvern. Ce am dedus eu, va fi un prim-ministru independent. Eu ce nominalizează președintele, eu votez. Adică merg pe înțelepciunea lui.”

Senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu a militat la Cotroceni pentru un Guvern fără formațiuni suveraniste iar cei din grupul parlamentar Uniți pentru România sunt dispuși să susțină orice fel de guvern.

Răzvan Chiriță, liderul grupului Uniți Pentru România: „Atâta timp cât măsuri pe care noi le promovăm vor fi cuprinse în viitorul program de guvernare.”

Această condiție o au și o parte dintre aleșii neafiliați.

Tasica Simu, președintele partidului Unit: „Nu semnăm un cec în alb.”

Ciprian Ciubuc, deputat neafiliat: „Viitorul Guvern va fi pus de neafiliați. Neafiliații vor juca un rol decisiv în crearea noului Guvern.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Cele 3 grupuri care au venit astăzi la Cotroceni au împreună peste 10 la sută din totalul locurilor din Parlament - 48 de aleși. Așa că voturile lor pot să conteze în formarea guvernului, având în vedere că foștii parteneri din coaliție nu au căzut de acord să colaboreze. În ce privește desemnarea unui premier, cel mai devreme ar putea să se întâmple săptămâna viitoare. Asta după ce Președintele va avea din nou consultări oficiale cu partidele parlamentare, cu reprezentanții cărora a vorbit deja la începutul acestei săptămâni.”