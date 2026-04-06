Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a solicitat măsuri în acest sens, în urmă cu o lună, după ce s-a deplasat prin oraş împreună cu o echipă din municipalitate.

"Redăm trotuarele pietonilor, bucată cu bucată! Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraş cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă maşini parcate pe trotuare. 'Puneţi stâlpişori, daţi amenzi, reparaţi! Nu vedem oraşul de maşini!'. Zis şi făcut! Administraţia Străzilor şi Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat faţa a zeci de zone. Acţionează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administraţiei Străzilor pun stâlpişorii sau, după caz, repară întreg trotuarul", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Luni au fost montaţi stâlpişori la Academia Română şi la Sala Palatului. Au fost eliberate trotuarele de pe Strada Valter Mărăcineanu şi la intersecţia de la Cathedral Plaza a străzilor Luterană şi Berthlot. Stâlpişori au fost puşi şi pe străzile Ion Câmpineanu şi Vasile Sion.

Potrivit sursei citate, în paralel, poliţiştii locali îi sancţionează pe şoferii care parchează pe trotuare şi pe spaţiul verde, mai ales acolo unde în apropiere există locuri de parcare cu plată.

"Azi acţionăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparaţii şi amenajări", a transmis municipalitatea.