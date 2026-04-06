Copilul își petrecea Paștele alături de părinți și unchi. Totul s-a petrecut în câteva momente: a fost prins de sistemul jacuzzi-ului și a rămas blocat pe fundul apei timp de mai multe minute. Acum este în stare critică, la terapie intensivă, la spitalul din Rimini, potrivit Rai News.

Familia și-a dat imediat seama ce se întâmplă și a încercat să-l elibereze, reușind să-l aducă la suprafață abia după intervenția personalului, care a oprit instalația. Inconștient, băiatul a intrat în stop cardiac. Echipajele medicale au intervenit rapid, l-au stabilizat și apoi l-au transportat cu elicopterul la spitalul Infermi.

Zona hotelului a fost sigilată de carabinierii din Novafeltria, care investighează incidentul. Aceștia verifică dacă sistemele de siguranță ale clădirii și grilajele piscinei respectau normele. După informarea procurorului de serviciu, se va decide deschiderea unui dosar.