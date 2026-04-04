Primele fotografii realizate de membrii echipajului Artemis au fost făcute publice de NASA.

Christina Koch, Mission Specialist: „Nimic nu te pregătește pentru momentul uluitor în care îți vezi planeta-mamă luminată ca într-o zi însorită, cât și sub strălucirea lunii pe timp de noapte, alături de razele superbe ale apusului.”

„Aceste imagini arată că, oricât de departe am merge, suntem în continuare o singură lume”, a transmis Centrul de control al misiunii NASA din Houston.

De la bordul navei spațiale Artemis, astronauții au vorbit despre experiențele spectaculoase trăite în ultimele ore.

Jeremy Hansen, astronaut: „Am fost acolo, la 60.000 de kilometri distanță, apoi ne-am apropiat la doar 200 de kilometri de planetă și senzația a fost ca și cum am fi căzut din cer înapoi spre Pământ. I-am spus lui Reid (Wiseman) că simt că o să ne lovim de el. Este uimitor că, de fapt, vom trece pe lângă planetă și o vom rata. A fost incredibil de aproape. Să trăiești o asemenea experiență este cu adevărat fenomenal.”

Cei trei americani și un canadian de la bordul capsulei Orion vor da ocol Lunii și se vor îndrepta apoi spre casă. Nu au opriri programate, dar sunt siguri că vor surprinde imagini fascinante.

Jeremy Hansen, astronaut: „Urmează să vedem o eclipsă de Soare din spatele Lunii, ceea ce va fi cu adevărat impresionant. Vom putea folosi acest moment pentru a observa eventuale ridicări de praf lunar la suprafață. Este o oportunitate la care nu ne-am așteptat inițial.”

Într-o asemenea misiune, cel mai important este moralul. Și printre astronauți nu lipsesc... glumele. Primul pus la încercare a fost astronautul canadian.

Victor Glover, astronaut: „Asemenea țărilor noastre, acest echipaj este foarte unit și este greu să faci glume pe seama lui pentru că, deși este canadian și zboară pentru prima dată, face totul să pară ușor. Până acum s-a descurcat foarte bine, așa că nu prea avem de ce să facem glume pe seama lui.”

Astronauții au avut și un mesaj pentru cei sceptici: misiunea se îndreaptă cu adevărat spre Lună.

Victor Glover, astronaut: „Am făcut câteva fotografii mai devreme astăzi, iar după ce le-am analizat pe computer, am descoperit o formațiune, un fel de Marele Canion al Lunii, numită Bazinul Oriental, și am reușit să o vedem în întregime. E clar că nu ne aflăm pe Pământ, deoarece această formațiune nu poate fi observată complet de pe Terra.”

Nava spațială Artemis a trecut deja de jumătatea drumului spre Lună și va reveni pe Pământ peste 7 zile.