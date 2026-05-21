Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este în valoare de peste 22,86 milioane de lei (peste 4,36 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,41 milioane de lei (peste 1,22 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,38 milioane de lei (peste 264.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 87.600 de lei. La Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 76.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 288.950 de lei (peste 55.100 de euro), iar la Super Noroc un report cumulat în valoare de peste 202.200 de lei (peste 38.600 de euro).