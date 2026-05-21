Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, un punct de vedere referitor la proiectul de lege inițiat de senatorii PSD și AUR, privind publicarea numelor tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5.000 de lei pe an către ONG-uri. 

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului spune că ”sugerează” ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

De asemenea, Nicușor Dan afirmă că obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ”ar inhiba” sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ”ar afecta societatea civilă”.

Mesajul complet al președintelui României, Nicușor Dan:

”O poziție de principiu cu privire la proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor

Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. Transparența în fața statului a oricărei persoane socio profesională și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”.

Recent, în Senat a fost adoptat un proiect depus de senatorii AUR și PSD, prin care ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5.000 de lei pe an. 

Reprezentanții a peste 400 de organizații afirmă la unison că legea ar încălca astfel drepturile europene și i-ar descuraja pe oameni să mai facă donații. De partea cealaltă, inițiatorii susțin că ei vor doar transparență.

Organizația Salvați Copiii România atrage atenția că efectul „cel mai semnificativ” al inițiativei legislative care obligă asociațiile și fundațiile să publice identitatea finanțatorilor nu ar fi sporirea transparenței fiscale, care „există deja”.

În schimb, ar fi vorba despre „descurajarea finanțării, intimidarea donatorilor, stigmatizarea ONG-urilor și încărcarea administrativă abuzivă și disproporționată”.

Nicușor Dan a făcut parte din ONG-uri și a fost chiar fondator și lider al unora

Nicușor Dan a făcut parte din ONG-uri și a fost chiar fondator și lider al unora dintre ele. Cel mai cunoscut este ONG-ul „Asociația Salvați Bucureștiul”, pe care l-a fondat în 2008.

Asociația a avut ca scop protejarea patrimoniului, a spațiilor verzi și combaterea urbanismului ilegal din București. Nicușor Dan a fost membru fondator și președinte al acestui ONG și s-a retras din conducere odată cu intrarea sa în funcții publice (deputat, apoi primar general).

De asemenea, anterior, Nicușor Dan a fost președinte-fondator al Asociației „Tinerii pentru Acțiune Civică” (2000–2005), un alt ONG implicat în activism civic și educațional.

ONG-urile critică proiectul AUR-PSD: publicarea donatorilor ar putea încălca drepturile europene. „Legea poate intimida”

ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5 mii de lei pe an. 
Stiri Politice
Valeriu Nicolae, despre proiectul AUR privind numele donatorilor ONG-urilor: ”Începem noi şi apoi extindem la conducerea AUR”

Fondatorul asociației „Casa Bună”, Valeriu Nicolae, spune despre iniţiativa legislativă a AUR privind publicarea identităţii celor care finanţează asociaţii sau fundaţii că nu are „niciun fel de problemă” să publice toţi donatorii asociaţiei.
Stiri Sociale
Salvații Copiii România a criticat proiectul de lege referitor la publicarea finanțatorilor ONG-urilor: „E o descurajare”

Salvați Copiii România atrage atenția că efectul „cel mai semnificativ” al inițiativei legislative care obligă asociațiile și fundațiile să publice identitatea finanțatorilor nu ar fi sporirea transparenței fiscale, care „există deja”.

