Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șeful statului spune că ”sugerează” ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile.

De asemenea, Nicușor Dan afirmă că obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ”ar inhiba” sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ”ar afecta societatea civilă”.

Mesajul complet al președintelui României, Nicușor Dan:

”O poziție de principiu cu privire la proiectul de lege privind transparentizarea finanțării ONG-urilor

Sugerez ca la dezbaterile din Camera decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. Transparența în fața statului a oricărei persoane socio profesională și a ONG-urilor, este necesară și se realizează deja, în bună măsură. Adăugarea la rapoartele anuale a unei sinteze a donațiilor importante reprezintă un plus de transparență.

Însă obligația de a face publice numele donatorilor ar fi o măsură care ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și, prin aceasta, ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin aceasta, o nouă sursă de tensiune în societatea noastră”.