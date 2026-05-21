Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, joi seară, că un bărbat de 52 de ani este anchetat pentru lovire sau alte violenţe, ameninţare, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, la data de 14 mai, persoana în cauză, pe fondul unui conflict generat de 2 minori care s-ar fi jucat cu o minge în apropierea curţii sale, ar fi intrat în scandal cu părinţii copiilor, i-ar fi ameninţat pe aceştia şi s-ar fi agresat fizic reciproc, iar ulterior ar fi distrus parbrizul autoturismului unuia dintre părinţii copiilor. De asemenea, bărbatul ar fi folosit o armă de tip airsoft, cu care ar fi tras mai multe bile, unele dintre acestea nimerindu-i pe 2 bărbaţi (părinţii celor 2 minori), de 36, respectiv 38 de ani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Bărbatul de 36 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

”Conform prevederilor legale, persoanelor în cauză le-a fost pus în vedere faptul că au dreptul de a solicita ordin de protecţie provizoriu, fiind completate formularele de evaluare a riscului, reieşind că nu există risc iminent ca viaţa, sănătatea sau integritatea fizică să le fie puse în pericol”, a precizat sursa citată.

Totodată, celor doi părinţi le-au fost puse la dispoziţie cereri privind emiterea unui ordin de protecţie de către instanţa de judecată.

Bărbatul de 52 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru luarea unei măsuri preventive.